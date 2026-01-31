発表！ママ・パパの「バレンタインプレゼントランキング」プレゼントを贈った相手2位は「子供」1位は？／ファミリーの2月の過ごし方トレンド調査第7弾
調査全文は、以下からご確認ください。

https://iko-yo.net/articles/21777
国内最大級の子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社（東京都品川区 代表取締役：下元敬道 以下、アクトインディ）では、アンケート調査や取材からリアルな親子の行動を浮き彫りにする「いこーよファミリーラボ(https://iko-yo.net/articles/17249)」にて子育て世帯に、「ママパパのバレンタイン事情(https://iko-yo.net/articles/21777)」についてアンケート調査を実施しました。
その結果、現代のママパパにとってバレンタインは“恋人のための日”から、“家族で楽しむ季節イベント”となっている様子がうかがえました。
ほかにも、バレンタインや節分などの2月の子育て世帯の注目のイベントについて調査を行っています。あわせてご覧ください。
なお、本調査は「2026年2月のファミリーランキングの「子育て世帯のトレンド調査」全12本のひとつです。
【2026年2月の子育て世帯の実態と予測調査１.～１２.】
いこーよファミリーラボ「2月の子育て調査」全調査一覧
＜＜2026年のママパパのバレンタイン事情＞＞
▶2026 年のバレンタインにプレゼントを贈る予定のママパパは約6割！
▶わからない（決めていない）約2割が今年のトレンドを左右する？
▶贈る相手1位は「パートナー／配偶者」
▶2位「子供（男の子）」
▶3位「子供（女の子）」
▶「チョコ＋α」で広がるプレゼントの多様化
▶【まとめ】
調査全文を見る
※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよファミリーラボ調べ」のクレジットと記事のURLを記載ください。
■2026 年のバレンタインにプレゼントを贈る予定のママパパは約6割！わからない（決めていない）約2割が今年のトレンドを左右する？
→調査を詳しく見る
2026年のバレンタインを前に、子育て世代の最新動向が見えてきました。
アンケートによると、今年のバレンタインにプレゼントを贈る予定があると答えたママ・パパは59.5%。約6割の家庭で、今年も変わらずバレンタインが大切なイベントとして意識されていることがわかります。
「わからない（決めていない）」と回答した23.5%の動向が注目されます。
ママパパのバレンタイン：調査全文を見る

https://iko-yo.net/articles/21777
■バレンタインは子供も含めた「家族の絆を深める行事」へ
→4位以降詳しく見る
パートナー／配偶者：89.8％
結婚後もバレンタインを大切にする夫婦が多数派となっています。
子ども（男の子）：52.8％、子ども（女の子）：25.3％
性別を問わず、子どもと一緒に楽しむイベントとして定着している様子がうかがえます。
自分の父親：17.5％
一方、仕事関係者（男性）は8％程度にとどまり、いわゆる「義理チョコ」文化の縮小が見て取れます。
バレンタインプレゼントを贈った相手を見ると、家族への集中が際立っています。
ママパパのバレンタイン：調査全文を見る

https://iko-yo.net/articles/21777
■「チョコ＋α」で広がるプレゼントの多様化
→4位以降詳しく見る
チョコに食事・旅行・洋服・アクセサリー・美容アイテムなどを組み合わせるケースが一定数存在。相手の好みやライフスタイルに合わせてプレゼントを贈る様子が見られます。
一方で、子どもや父親に対しては
- 「チョコ」
- 「チョコ以外の食品」
といった“消えもの”が中心で、季節感を気軽に楽しむ使い分けがされていることも特徴です。
プレゼント内容を詳しく見ると、特にパートナー向けでは「チョコレートだけ」にとどまらない傾向が見られました。
＼ママパパの声／手作りでパートナー＆子供へ
「娘2人と一緒に、パパとお兄ちゃんに初めてのチョコ作りをしました！喜んでもらえて作った子たちももらった方もHappyなバレンタインでした」（9歳の男の子、9歳の女の子、7歳の女の子のママパパの声）
→口コミをもっと見る
＼ママパパの声／甘いものが苦手なら…？
「夫はチョコレートが好きじゃないので、好きなお煎餅を買ってプレゼントしました。子どもたちは手作りしたい！との事だったので100均で簡単にデコレーション用のアイテムを買って市販のチョコレートに飾り付けて楽しみました」（6歳の男の子、4歳の女の子、0歳の女の子のママパパの声）
→口コミをもっと見る
＼ママパパの声／夫婦のおでかけがバレンタインプレゼント
「夫への食事です。子どもたちを親に預けてふたりで食事に行きました」（5歳の女の子と2歳の女の子のママパパの声）
→口コミをもっと見る
ママパパのバレンタイン：調査全文を見る

https://iko-yo.net/articles/21777
■【まとめ】子育て世帯にとってバレンタインは「家族に気持ちを伝える」年中行事へ!?
ママ・パパ世代にとってのバレンタインは、 「家族それぞれにプレゼントを通じて気持ちを伝える日」へと変化しています。
忙しい日常の中で、季節行事を通じて
パートナーへの感謝
子どもとの思い出づくり
を大切にしたいという意識が、今回の結果から読み取れます。
プレゼントは「チョコ＋α」で多様化・個別化
今後もバレンタインは、家族のコミュニケーションを深める身近な年中行事として、子育て世帯のなかで実施されていくと考えられます。
詳細を見る
https://iko-yo.net/articles/21777
【調査概要】
調査方法：インターネットアンケート
調査地域：全国
対象者：「いこーよ」会員
調査期間：2025年12月
サンプル数：725
※データは小数点第2位以下を四捨五入しています。合計が必ずしも100％にならない場合があります。
※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよファミリーラボ調べ」のクレジットと記事のURL（https://iko-yo.net/articles/21777）を記載ください。
詳細を見る
https://iko-yo.net/articles/21777
■「いこーよファミリーラボ」とは？
毎週いこーよのモニター会員を通じてアンケート調査を行いデータ発表を行っている共創子育てマーケティングラボです。育児・教育・おでかけ市場を中心に、子育て世代の関心やトレンドを独自調査・分析。サービスや商品の企画・販促に役立つ知見を発信しています。
子育て層をターゲットにする企業の皆さま、何かご協力ができることがありましたらいつでもお問い合わせくださいませ。
【公式】いこーよファミリーラボ :
https://iko-yo.net/articles/17249

■「いこーよ」とは？
2008年12月にサービスを開始した子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国9.9万件以上の施設情報や9.1万件以上の口コミを掲載しています（2025年5月現在）。
「いこーよ」サービスサイト：https://iko-yo.net/
