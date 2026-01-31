保護犬・保護猫と“ふれあうこと”が支援になる場所。ANELLA CAFE 福岡大濠店、オープン1周年記念イベントを開催

株式会社Ｄｕｆｆｙ＆Ｃｏｃｏ

保護犬・保護猫シェルターとふれあいカフェ、そしてB型就労支援施設を併設する「ANELLA CAFE 福岡大濠店」を運営する株式会社Ｄｕｆｆｙ＆Ｃｏｃｏ（本社：福岡市中央区）は、2025年2月のオープンから1周年を迎えるにあたり、「ANELLA CAFE 福岡大濠店 1周年祭」を開催いたします。

福岡・大濠という街の中で、動物と人が自然に出会い、関わることのできる場所として歩んできたこの1年間。

地域の皆さまをはじめ、多くの方々のご支援により、この節目を迎えることができました。

1年間の歩み｜街の中で、命と向き合う場所として

ANELLA CAFE 福岡大濠店は、以下の機能を併せ持つ複合的な施設として運営されています。

・保護犬・保護猫シェルター

・ふれあいカフェ

・就労継続支援B型事業所

・トリミング対応

保護犬・保護猫の命を守り、里親につなぐ活動を行うと同時に、来店者が動物と実際にふれあうことができる場を提供しています。また、就労継続支援B型事業所として、障がいのある方が店舗運営に関わり、接客や清掃、動物のケアなどを通じて働く場としても機能しています。

ANELLA CAFE福岡大濠店の詳細はこちら：https://wan-time.jp/store/anella-cafe-fukuoka-ohori/(https://wan-time.jp/store/anella-cafe-fukuoka-ohori/)

福岡・大濠の生活圏で成立している「ふれあい」と「働く場」

福岡・大濠の生活圏で成立している「ふれあい」と「働く場」

この1年間で積み重なってきたのは、来店者が保護犬・保護猫と過ごす時間と、障がいのある方が働く就労の現場が、同じ空間に自然に存在しているという日常です。

保護犬・保護猫の問題は、特別な人だけが向き合うものではなく、街の中で「知る」「会う」「関わる」入口があることで、より多くの人が関心を持つきっかけが生まれます。

ANELLA CAFE 福岡大濠店では、そうした関わり方が福岡・大濠の生活圏の中で無理なく成立しています。

1周年祭について｜イベント概要

イベント名

ANELLA CAFE 福岡大濠店 1周年祭

開催期間

2024年2月12日（木）～2月15日（日）

内容

ふれあいカフェをご利用の方を対象に、ハズレなしの「ANELLAくじ」を実施します。

（周年限定グッズのプレゼントをはじめ、ふれあいカフェのフリーパスチケット、30分無料チケットなど）

店舗情報

店舗名：ANELLA CAFE 福岡大濠店

特徴：保護犬・保護猫シェルター併設／ふれあいカフェ／就労継続支援B型事業所／トリミング対応

住所：福岡県福岡市中央区大手門3-14-21

アクセス：福岡市地下鉄空港線「大濠公園駅」より徒歩4分

電話番号：092-600-4242

営業時間：平日12:00～18:00／土日祝11:00～18:00

定休日：年中無休

駐車場：近隣のコインパーキングをご利用ください

会社概要

会社名：株式会社Ｄｕｆｆｙ＆Ｃｏｃｏ

所在地：福岡県福岡市中央区

事業内容：ANELLA CAFE 福岡大濠店の運営、B型就労支援事業