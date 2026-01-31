eスポーツチーム「REJECT」STREET FIGHTER部門が『ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025』グランドファイナルで優勝、世界大会出場権を獲得　優勝記念グッズの販売も開始

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、STREET FIGHTER部門が2026年1月31日（土）に開催された『ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025』（以下「SFL」）グランドファイナルにてCrazy Raccoonにスコア【70-XX】で勝利し、リーグ優勝および世界大会への出場権を獲得したことをお知らせいたします。

レギュラーシーズンを「Division F」1位で通過し、プレイオフを勝ち抜いてきたREJECTは、グランドファイナルの舞台で「Division S」代表のCrazy Raccoonと対戦しました。国内最高峰の技術と意地がぶつかり合う総力戦となる中、REJECTは選手たちが磨き上げてきたパフォーマンスを発揮し、見事に日本王者の座を掴み取りました。

本大会の優勝により、REJECTは2026年3月に開催される世界大会『Street Fighter League: World Championship 2025』（CAPCOM CUP 12内イベント）への出場権を獲得いたしました。日本代表として、各地域リーグの王者たちと世界最強チームの座を懸けて戦います。

REJECT SFL 優勝記念グッズ

今回のリーグ優勝を記念し、「REJECT SFL 優勝記念グッズ」の販売が決定いたしました。選手たちの激闘の記憶と、日頃より応援いただいているファンの皆さまへの感謝を込めた特別なアイテムとなります。商品ラインナップおよびデザインの詳細は、本プレスリリース添付画像ならびにREJECT公式SNSにてご確認ください。

REJECT 2025 JAPAN Champions TEE WHITE \4,500

REJECT 2025 JAPAN Champions TEE BLACK \4,500

REJECT 2025 JAPAN Champions CAP \4,800

REJECT 2025 JAPAN Champions KEY HOLDER \2,500

販売ページ：https://brand.reject.jp/collections/reject2025japanchampions

世界の大舞台で頂点を目指すREJECT STREET FIGHTER部門へ、引き続き熱いご声援をよろしくお願いいたします。

【大会概要】

■ 大会名：ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル

■ 開催日：2026年1月31日（土）

■ 会場 ：パシフィコ横浜 展示ホールD

■ 主催 ：株式会社カプコン（CAPCOM）

■ 公式サイト：https://sf.esports.capcom.com/sfl2025/final/

【出場選手】

■ ときど（@tokidoki77(https://x.com/tokidoki77)）

■ ウメハラ（@daigothebeastJP(https://x.com/daigothebeastJP) / @daigothebeast(https://x.com/daigothebeast)）

■ ふ～ど（@TheFuudo(https://x.com/TheFuudo)）

■ LeShar（@leshar15(https://x.com/leshar15)）

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトルで複数の部門を展開しており、国内リーグ制覇や世界大会優勝などグローバルシーンでも屈指の実績を挙げています。ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されており、これまでの累計賞金獲得額は7.5億円を突破、日本1位を誇ります。

代表的な実績として、『PUBG MOBILE』『Apex Legends』『Identity V 第五人格』『餓狼伝説』などで世界王者の座に就いてきました。『STREET FIGHTER』部門では世界最高峰のリーグ「Street Fighter League（SFL）」にてディビジョン1位通過を2年連続で達成し、ロスターにはレジェンドプレイヤー・ウメハラも名を連ねています。2025年12月には日本FPSシーンを代表する存在であり“神の子”の通称で知られるDepがVALORANT部門へ加入。日本発のクラブとして、世界レベルの競技実績とエンターテインメント性の両面で、eスポーツシーンをリードしています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

公式サイト：https://reject.co.jp/

採用情報

REJECTでは、今後のさらなる成長と事業拡大に向け、各部門での採用を積極的に強化中です。

新たな挑戦を共に推進し、eスポーツの未来を創っていく仲間をお待ちしています。

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs