ゲーム開発を手がける株式会社エイプリル・データ・デザインズ（本社：東京都世田谷区。代表取締役：濱田功志。以下、エイプリル。）は、ブラウザで手軽に楽しめる多人数参加型学園コミュニティ「キャラフレ」(https://charafre.net)にて、『バレンタイン』イベントを開催することをお知らせします。

キャラフレ ２０２６『バレンタインイベント』

https://charafre.nethttps://apps.apple.com/jp/app/id818971668https://play.google.com/store/apps/details?id=aprildd.charafre&hl=ja

２０２６年１月３１日（土） １５：００～ ２月１４日（土）いっぱい

バーチャルな世界の学園「翔愛学園」で学園生活を疑似体験する『キャラフレ』では、バレンタインシーズンを盛り上げる様々なイベントがスタートしています。ゲーム内の教会に隣接する『フォレストファーム』で、素材アイテム「チョコの実」が収穫でき、一定個数を集めて「家庭科室」へ持っていくと、いろいろなチョコレートアイテムに調理できます。「チョコの実」をたくさん集めてバレンタインデーに備えましょう。

ショッピングモール「期間限定くじフロア」にて、『バレンタインくじ２０２６』販売

２０２６年１月３０日（金） １７：００～

ショッピングモールの「期間限定くじフロア」では、ハートをモチーフにした、かわいい新作衣装があたる『バレンタインくじ２０２６』がスタートしています。※お買い求めには、コイン（有料ゲーム内通貨）が必要です。

２０２６『スキーイベント』開催中

２０２６年１月２４日（土） １７：００～

ゲーム内の町翔栄町に隣接する「天翔山」では、毎年恒例の『スキーイベント』が開催中です。リフトに乗って山頂へ登り、コースを選びながら麓まで滑走し、アイテムを手に入れることができます。ぜひバーチャルな世界でスキーをお楽しみください。

キャラフレとは

『キャラフレ』は、webブラウザで動作する学園生活コミュニティゲームです。プレイヤーはオンライン上の仮想学園、『翔愛学園』の生徒となり、ゲーム内のキャラクターや、ゲームに参加する他のプレイヤーとの出会いを通じて、学園生活を疑似体験することができます。 webブラウザで動作するため、特別なアプリケーションをインストールする必要が無く、ノートPCやタブレット、スマートフォンでも快適に遊ぶことができます。

https://charafre.net

・「多人数同時参加型2Dアドベンチャーゲーム」という、独自システムを開発・採用。・2Dアドベンチャーゲームのシステムと多人数参加型オンラインゲームのシステムを融合。・“天使の羽”を集め、無料ポイントと交換。・チャット未経験者でもコミュニケーションを楽しめるゲームチャット。・豊富で個性的な登場人物。・たくさんの髪型や表情、細かく描き込まれたコスチュームなどで個性を演出。

タイトル概要

サービス名称：キャラフレ URL：https://charafre.net 対応ブラウザ：Microsoft Edge、Chrome、FireFox等主要なブラウザに対応 価格：基本無料プレイ・アイテム課金 開発：株式会社エイプリル・データ・デザインズ