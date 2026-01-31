所沢駅西口から徒歩約2分のエンターテイメントコラボ ラウンジ「FUNxFAN café（ファンファンカフェ）」（所在地：埼玉県所沢市）は、1～3月の送別会・卒業パーティーシーズンに向けて、写真や動画を流しながら楽しめる貸切プランの利用を受け付けています。

100インチスクリーンと店内モニター、マイクなどの音響設備を備え、部署やチームの送別会、部活・サークルの追い出しコンパ、仲間内の卒業パーティーなどを、映像演出付きで開催することができます。飲食物の持ち込みも可能なため、予算や参加メンバーの雰囲気に合わせて自由にアレンジできるのが特徴です。貸切プランの詳細・ご予約はこちら

所沢で送別会・卒業パーティーを貸切で

～FUNxFAN caféが選ばれる理由～

https://cafe.funxfan.jp/

1．所沢駅西口徒歩約2分で集まりやすい貸切カフェラウンジ

西武池袋線・西武新宿線「所沢駅」西口から徒歩約2分。プロペ通りを抜けた先の路地にあるビル1階の店舗です。・店舗面積：112㎡（カフェエリア約89㎡）・目安人数：最大40名着席（レイアウトにより前後します）学校や職場からの移動もしやすく、「電車で集まってそのまま解散」しやすいロケーションです。

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C%E6%89%80%E6%B2%A2%E5%B8%82%E6%97%A5%E5%90%89%E7%94%BA3-5+KRP+Ave+1%E9%9A%8E+FUNxFAN+caf%C3%A9

2．100インチスクリーン＋モニターで思い出の写真・動画を上映

店内には、映像・音響設備を備えています。・100インチの引き上げ式スクリーン 1台・店内4か所のモニター・マイク・音響設備・BGM用USEN・Wi-Fi・電源スマホやPCから映像をつないで、・在籍中の写真をまとめたスライドショー・仲間からのメッセージ動画・思い出のイベント映像 などを流しながら送別会・卒業パーティーを行うことができます。最後にサプライズムービーを流す、といった演出もご相談いただけます。※配信・上映に関わる権利・規約の確認は主催者様にてお願いいたします。

3．飲食持ち込みOKで、送別会・卒業パーティーの内容を自由にアレンジ

FUNxFAN caféの貸切プランは、飲食物の持ち込みが可能です。・コンビニ・スーパーのお惣菜やドリンク・近隣飲食店のテイクアウト・デリバリー・ケーキや差し入れ など会場費＋持ち込みにすることで、予算や参加メンバーの雰囲気に合わせた会をつくりやすくなっています。ゴミの処理方法や持ち込み時の注意点については、以下の当店ホームページにて、貸切プランの詳細資料から、ご確認いただけます。

想定利用シーン（例）

・社内の送別会・歓送迎会 ┗ 異動や退職する方のこれまでの写真・動画を流しながらの会・学校の卒業パーティー／追いコン ┗ 部活・サークル・ゼミ単位での貸切利用・仲間内でのプチ卒業旅行代わりの集まり ┗ スライドショー＋メッセージタイム＋プレゼント贈呈 など「こういう内容の会でも利用できますか？」という段階からご相談いただけます。

貸切料金プラン

貸切営業プランは、「時間利用」と「終日利用」からお選びいただけます。◆時間利用（最短3時間～／11:00～20:00）平日：3時間 30,000円（延長：1時間ごとに 10,000円）土日祝：3時間 33,000円（延長：1時間ごとに 12,000円）◆終日利用（10:00～22:00）平日：88,000円土日祝：120,000円※いずれも税別※4月・12月・1月はハイシーズンのため20％増※10:00以前、22:00以降の利用は応相談※飲食代は別。飲食物の持ち込み可（詳細は事前にご相談ください）最新の空き状況・ご予約はこちら

FUNxFAN caféについて

エンターテイメントコラボ ラウンジ「FUNxFAN café」は、「好き（FUN）」と「ファン（FAN）」が集まり、新しい出会いや体験が生まれる場を目指したカフェラウンジです。アニメ・ゲーム・キャラクターなどのIPコンテンツとのコラボイベントや、物販・展示・ライブビューイングなど、エンタメとファンをつなぐ企画を行っています。

店舗概要

・店名：エンターテイメントコラボ ラウンジ FUNxFAN café・所在地：〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町3-5 KRP Ave 1階 FUNxFAN café・アクセス：西武池袋線・西武新宿線「所沢駅」西口 徒歩2分・TEL：04-2946-7856・営業時間：11:00～20:00（イベント開催時は変更の場合あり）・公式サイト：https://cafe.funxfan.jp/

本件に関するお問い合わせ先

エンターテイメントコラボ ラウンジ FUNxFAN caféE-mail：funfancafe_info@doerstokyo.jp