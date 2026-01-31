トリリンガルモデル・西島はずき スキンケアブランド「CLECURE（クレキュア）」立ち上げ

株式会社Valurea

2025年6月、日中英のトリリンガルであり、国際ビジネスやEC運営、モデル活動等で活躍してきた西島はずきは、スキンケアブランド 「CLECURE（クレキュア）」 を展開する新会社を設立いたしました。

外資系健康薬品メーカーでの秘書業務・技術系企業でのエンジニア経験、EC運営・国際貿易領域での事業推進、そして国際的なモデル活動まで、多様なキャリアから得た知見を集約し、ジェンダーフリーで使えるスキンケア商品を開発しています。

■創業者プロフィール

西島はずきは 日本語・中国語・英語のトリリンガルとして、多国籍の環境でキャリアを重ねてきました。

＜主な経歴＞

外資系健康薬品メーカー

社長秘書兼管理部スタッフとして、会議運営や三か国語での翻訳通訳、ブランド戦略などを担当。海外会議への出席やプレゼン資料等も担当し、高い正確性と準備能力が評価される。

化学・触媒関連の技術系企業

技術エンジニアとして、合弁会社プロジェクト、国際会議の議事録作成、研究所・工場との技術連携などに従事。主要メンバーに抜擢され、複数プロジェクトの進行管理、課題解決に大きく貢献。

EC運営・貿易商社

日中管理責任者として楽天・Amazon・Qoo10・Yahooショッピングのモール店舗統括。戦略立案、ブランド運営、広告管理など幅広く担当。店舗売上を1ヶ月で月商1,000万円 → 半年で3,000万円に成長。Qoo10ベストストア受賞。物流プロセス見直しにより納期遵守率30％向上、物流コスト40％削減を実現。

ビジネスキャリアとは別軸でモデルとしても活動

・NUMA国際モデルエージェンシー（カナダ）所属

「Western Canada Fashion Week」に3年連続出演

国際ヘアブランド「Schwarzkopf Professional」の Ikon Show

株式会社Valurea設立

グローバルなプロジェクト推進力、ECでの分析力と戦略構築力、日中英の語学力、モデルとしての自己表現。そのすべてを「人の人生に寄り添うプロダクトづくり」に活かしたいと思い、2025年6月にスキンケア専門の会社を設立。

出演・受賞歴など

【2024年】

・東京渋谷コレクション 出場

・東京マンダリンアワードモデルコンテスト2024

MVP・第7代ミスマンダリン

漢服モデルアワード総合グランプリ

ミス漢服グランプリ

【2025年】

・日中友好アンバサダー

・東京マンダリンアワードモデルコンテスト2025 特別出演

・ショートドラマ主演(全SNSでは180万回再生)

・Japan Mobility Show 2025公式動画 掲載

・台湾ニュース番組 "TTVLIVE" 出演

■新会社設立の背景

―世界で働き、舞台に立ち、感じた違和感から―

多様なバックグラウンドを持つ人々と共に働いた経験や、ステージで表現者として活動した経験を通して強く感じたのは、「人は誰もが、自分らしく輝ける可能性を持っている」ことです。ビジネス現場や世界のファッション界でモデルとしてステージに立った経験、グランプリを受賞したことなどから、「外見の美しさ」と「内側の自信」が深く結びついていることを実感しました。

しかし、同時に日々多くの方が毎日使うスキンケア市場では、性別や年齢による固定概念がいまだ強く残っており、「こうあるべき」という枠によって、人が縛られてしまう瞬間を多く見てきました。

その壁を越え「誰もが自由に自分の美しさを選べる世界」をつくるため、ブランド立ち上げを決断。その想いが CLECURE の誕生につながっています。

■ブランド名「CLECURE（クレキュア）」に込めた意味

「CIRCLE（円）」と「CURE（治す）」を組み合わせた CLECURE（クレキュア） という名には、

人が持つ無限の可能性や、自分を整え、育んでいく継続的なケア、誰もが戻れる安心のコミュニティという願いが込められています。

「劇的な変化」ではなく「実感できる積み重ね」を大切に、確かな実感を得られるエイジングケア製品を展開していきます。

■なぜジェンダーフリーなのか？

モデルとして現場に立ち続ける中で、多くの人が性別とは関係なく肌悩みを抱えているにも関わらず、市場は「男性用」「女性用」に分断されている現状を体感しました。

CLECUREはすべての人が平等に「自分の美しさ」と向き合える世界をつくるためのブランドとして、誰が使っても心地よく、誇りを持てる製品設計を追求。「美しさに性別はない」という価値観をブランドとともに発信します。

■西島はずきの思い

肌を整えることは、心を整えることにもつながります。

CLECUREは、忙しい毎日の中にそっと寄り添い、「より良い未来へ進むための小さな一歩」となる存在でありたいと願っています。

美しさを、自分の意思で選べる時代をつくります。

■最後にご挨拶

CLECURE（クレキュア）記念すべき第1弾商品の発売まで、いよいよあと1ヶ月となりました。

「頑張るすべての人がリラックスできる時間を持てるように」という想いのもと誕生したCLECURE（クレキュア）は、ブランドの世界観とこだわりを詰め込んだ初の商品を、2026年2月中にリリース予定です。日々の積み重ねが心と肌をやさしく整えるように--そんな願いを込めて、現在最終準備を進めています。今後の情報公開にもぜひご注目ください。

■会社概要

会社名：株式会社Valurea

設立：2025年6月

事業内容：ジェンダーフリースキンケアブランドの開発・販売、国際EC展開

代表者：代表取締役 西島はずき

所在地：大阪府大阪市北区梅田1丁目２番２号大阪駅前第２ビル12-12

会社URL：https://valurea.co.jp/

■お問合せ先

株式会社Valurea（担当：安国）

E-mail：support@valurea.co.jp

TEL：06-4965-3312

本プレスリリースに関するご質問、取材へのご依頼等は上記までご連絡ください。