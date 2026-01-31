AIで営業・マーケティングを“自動化”、NITI Technology「営業・マーケDXPO大阪’26」に出展

株式会社 NITI Technology

株式会社NITI Technology（本社：東京都文京区本郷、代表：金子友哉）は、2026年2月26日（木）から27日（金）の2日間、インテックス大阪で開催される、売上アップ・業務効率化・DX推進のためのをテーマとした商談プラットフォーム展示会「営業・マーケDXPO大阪’26」に出展することをお知らせいたします。

本展示会では、AIを活用して営業・マーケティング業務を自動化・高度化する各種ソリューションを、デモンストレーションを交えてご紹介します。

営業リスト作成からメール送信、顧客ニーズの把握・商品推薦までを一気通貫で支援し、企業の売上向上と現場負荷の軽減を同時に実現します。

■ 出展の背景と目的

労働人口の減少や市場競争の激化を背景に、多くの企業で営業・マーケティング部門の効率化とデジタル化（DX）が喫緊の課題となっています。一方で、「ツールは導入したが使いこなせない」「現場の業務フローに合わない」といった声も少なくありません。

NITI Technologyは、「現場で本当に使えるAI」をコンセプトに、企業の売上向上と業務負荷軽減を両立するソリューションを提供しています。





本展示会では、西日本エリアの企業様を中心に、実際の活用シーンを想定したデモを通じて、AI導入の具体的なイメージと効果をご体感いただけます。

■ 展示内容・注目ソリューション

1. AI受託開発・コンサルティング

既存のツールでは解決できない企業独自の課題に対し、オーダーメイドのAIソリューションを提案・開発いたします。「ニッチなNITI」として、データ活用から業務フローの再構築まで、技術力をもって支援します。

2. 営業支援ツール「営業メールキッド」

AIがターゲットのリストアップ、訴求力の高い文章生成、そして送信代行までをワンストップで自動化。属人的な営業フローを解消し、アポイント獲得率の向上を実現します。

3. 「マーケティングBOT」（商品推薦／解約防止）

チャットを通じて顧客の潜在的なニーズを引き出し、最適な商品推薦や解約防止のアクションを自動で行うインテリジェントBOTです。CVR向上と顧客ロイヤリティの維持に貢献します。

■ こんな方におすすめ

営業・マーケティング業務を効率化したい



AI導入に興味はあるが、具体的な活用イメージが湧いていない



属人化した営業フローを見直したい



CVR向上・解約率改善に課題を感じている

■ 開催概要

名称： 営業・マーケDXPO大阪’26

会期： 2026年2月26日（木）9:30～18:00 ／ 2月27日（金）9:30～17:00

会場： インテックス大阪（4・5号館）

主催： ブティックス株式会社

公式サイト： https://dxpo.jp/real/fox/osaka/sales/(https://dxpo.jp/real/fox/osaka/sales/)

■ NITI Technologyについて

NITI Technologyは、最先端のAI技術を駆使し、企業のビジネスプロセスを革新するテクノロジーカンパニーです。実務に即したAIプロダクトの提供と柔軟な受託開発を通じて、企業のDX推進と持続的な成長を支援しています。

社名： 株式会社NITI Technology

URL：https://nititech.jp/(https://nititech.jp/)

事業内容： AI製品の開発・販売、企業のDX支援、AI受託開発

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社NITI Technology 広報担当

E-mail：company@nititech.jp