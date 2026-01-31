【英会話レッスン回数無制限】ネイティブキャンプ　海外旅行で役立つ英語表現を学べる教材「新旅行英会話 基礎」に新カテゴリー「交通機関」を追加リリース

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、海外旅行のさまざまな場面で役立つ英語表現を学べる教材「新旅行英会話 基礎」に、新たに「交通機関」カテゴリーを追加リリースいたしました。これまでに公開している「機内」「空港」「観光 - ニューヨーク」に続く、新カテゴリーとなります。



■「新旅行英会話 基礎」を拡充。「交通機関」カテゴリーを新規追加

ネイティブキャンプでは、学習者一人ひとりの目的やレベル、利用シーンに応じた学習をサポートするため、32,000以上の教材を提供しています。



近年、海外旅行の増加に伴い、「旅行中に本当に使える英語表現を学びたい」「決まったフレーズを場面別に効率よく身につけたい」といったニーズが高まっています。こうした声にお応えするため、「新旅行英会話 基礎」ではカテゴリーの拡充を進めており、今回は旅行中の移動時に頻出するやり取りを想定した「交通機関」カテゴリーを新たに追加しました。



■新カテゴリー「交通機関」について

「交通機関」では、電車・バス・タクシーなどの海外旅行中の移動シーンを想定し、役立つ英語表現をイラストと共に直感的に学べる内容となっています。



旅行先で頻出するフレーズをシチュエーションごとに学習でき、イラストを参考にしながら実際の会話をイメージすることで、旅行中にすぐ使える表現を身につけることができます。



今後も、さまざまな旅行シーンや世界各地の観光地をテーマにしたカテゴリーを順次追加していく予定です。


https://nativecamp.net/textbook/series/185



■ネイティブキャンプの特徴　https://nativecamp.net/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BO4w3ztsSM8 ]


ネイティブキャンプは【ユーザー数】【講師数】【教材数】【レッスン数】【価格】【授業の受けやすさ】【日本人カウンセラーによる無料サポート回数】の7項目で1位を獲得したNo.1のオンライン英会話サービスです。(*)


ネイティブスピーカーとのレッスンを「回数無制限・予約不要」で受講できます。



1.　ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限


2.　24時間365日、今すぐレッスン


3.　パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに


4.　世界135ヵ国を超える講師陣


5.　カランメソッドをはじめ豊富な教材


6.　NC×AI　ALL-IN-ONEの英語学習アプリ


7.　家族で使える1,980円のファミリープラン



以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。




・ネイティブキャンプ キッズ　https://nativecamp.net/kids


絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界135ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。



・ネイティブキャンプ ビジネス　https://nativecamp.net/business


ビジネスパーソンが選ぶNo.1オンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。



・Native Camp Japanese　https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes


日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。



・ネイティブキャンプ留学　https://nativecamp.net/study_abroad


オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。



・法人向けサービス　https://nativecamp.net/corporate


法人様の英語研修なら私たちにお任せください。


限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。



・教育機関向けサービス　https://nativecamp.net/school


「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。



・Going Global 世界への挑戦　https://nativecamp.net/going-global


スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。




*


調査概要：日本のオンライン英会話サービスに関する調査


調査日：2025/3/14


調査対象：「オンライン英会話」でのGoogle検索 検索上位10社（日本企業）


調査方法：デスクリサーチ


調査会社：株式会社セイシン総研




■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。



2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。



〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル


代表取締役： 谷川 国洋


事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業


https://nativecamp.co.jp/



■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部


お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media