フットギアブランド「BOOSTRIDE」を正式展開

フットギアブランド「BOOSTRIDE」に込めた想い

株式会社ＳＰＡＸＩＥフットギアブランド「BOOSTRIDE」ロゴ

BOOSTRIDEは、**「踏み出す一歩を、ブーストする」**というコンセプトを原点に誕生しました。

足元の確かな技術によって動きとパフォーマンスを支えながら、応援や挑戦、自己表現といった“想い”を、一歩一歩に重ねていくフットギアブランドです。

ほどけない靴紐の”結ばない、ほどけない”という機能性を軸に、歩行中や運動中に靴紐を結び直すストレスや不安を軽減。



足元の迷いを取り除くことで、気持ちと行動の両方を前に進める足元を設計しています。

機能性とデザイン性を横断し、日常からスポーツ、応援やイベントの場面まで。

自分らしさを表現しながら次の一歩を踏み出すすべての人を、足元から支える存在を目指しています。

BOOSTRIDEのほどけない靴紐とは？

独自のロック機構により、結ばず・ほどけず、足元の不安とストレスを軽減するフットギアです。

機能面

BOOSTRIDEのほどけない靴紐は、独自のロック機構により結び直しの手間をなくし、歩行中や運動中でも安定したフィット感を保ちます。緩みにくくズレにくいため、通勤・通学からスポーツ、長時間の立ち仕事まで幅広く対応。安全性と快適性を両立し、足元のストレスを確実に減らします。

感情面

靴紐がほどけない安心感は、動きへの迷いをなくし、一歩を前に踏み出す気持ちを後押しします。毎日使う足元だからこそ、さりげない個性や想いを込められる存在に。BOOSTRIDEは、挑戦や応援、日常のモチベーションを足元からブーストするフットギアです。

これまでの取り組みとブランド正式展開の背景

これまでBOOSTRIDEは、一般販売やクラウドファンディングでの展開を通じて、実際の使用環境における検証と改良を重ねてきました。



また、プロ野球球団やJリーグクラブとの取り組み、スポーツチーム向けの記念品・ファングッズとしての活用など、実使用を前提とした展開を行ってきました。

そうした取り組みから得られたフィードバックをもとに、耐久性や装着性、デザイン性を磨き上げ、個人利用にとどまらず、企業・団体・チームといった組織単位でも活用できる実用性が確認できたことから、今回、用途や展開を整理したフットギアブランドとして正式に位置付けました。

▼これまでに販売した商品例▼

阪神タイガース版！ほどけない靴紐

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5H9KTZM?th=1

埼玉西武ライオンズ版！ほどけない靴紐

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5GWL3YP?th=1

BOOSTRIDEが提供する3つの価値

応援・推し

チームや選手、イベントへの想いを、足元から自然に表現できるフットギア。

応援する気持ちを可視化し、一体感と熱量を高めます。ファングッズや記念品としても活用されています。

パフォーマンス

動きを妨げず、足元のストレスを軽減する設計。

集中力と安定感を支え、日常からスポーツまでパフォーマンス向上に貢献します。

共創・カスタム

企業・ブランド・イベントと共に、世界観や目的に合わせたフットギアを共創。

ロゴ印刷やカラー指定など、OEMやノベルティを通じて体験価値を広げます。

今後の展開

今後は、一般販売に加え、法人・団体向けのノベルティやOEM展開を本格化し、足元から個性と安全、そして挑戦する気持ちを支えるフットギアブランドとして、より多くの場面で活用されることを目指してまいります。

▼フットギアブランド「BOOSTRIDE」について▼

※ブランドサイトは現在公開準備中です。

公開次第、株式会社SPAXIE公式サイトおよび各種SNSにてご案内いたします。

ご質問・ご相談・資料請求は以下の当社サイトから！

https://spaxie.com/