看護師向け「急変対応セミナー」を開催｜-「なにして良いかわからない」を克服できる3.5時間！-【東京／大阪】
【開催の背景】
急変対応研修は、NCLSやACLS／ICLSが有名ですが
「いきなりシミュレーションはハードルが高い…」
そんな方のための、講義中心で学べる急変対応セミナーです。
【セミナーの特徴】
■ 講義中心で“思考の整理”に特化
心停止の対応だけでなく心停止前後の評価、報告、介入の考え方を体系的に解説します。
■ シミュレーション前の“準備段階”として最適
BLS・ICLS・ACLS・NCLSを受講予定、または受講後に「理解が浅かった」と感じている方に適しています。
■ NCLS公式テキストをプレゼント！！
NCLS公式テキストを中心に講義形式で進めていきます。
約170ページの急変対応に役立つ一冊です。
※当日現地配布
■ 経験年数を問わず参加可能
新人～中堅、外来・病棟・透析室、施設、在宅などなど、
急変に不安を感じるすべての看護師が対象です。
【こんな方におすすめ】
急変対応で頭が真っ白になった経験がある
「とりあえず応援を呼ぶ」以外の判断軸を持ちたい
シミュレーション研修についていけなかった
急変時の報告・情報整理が苦手
NCLS／ACLS受講前に基礎を固めたい
【開催概要】
セミナー名：急変対応セミナー（講義中心）
対象：看護師向けですが医療従事者であればどなたでも参加できます。
所要時間：約3.5時間
開催日・会場
️ 大阪 2026年3月12日（木）
13:00-16:30
/ 天満橋 徒歩3分 /
大阪セミナーに申し込み(https://codeblue.peatix.com/view)
️ 東京 2026年4月25日（土）
9:00-12:30
/ 浮間舟渡 徒歩3分 /
東京セミナーに申し込み(https://codebluetokyo.peatix.com/view)
受講料：
【6200円（税込）】
NCLSテキストが含まれます。
すでにテキストをお持ちの方は3,000円となります。
定員：【20名前後（先着順）】
講師の紹介
急変対応.net 代表
万波 大悟（MANAMI DAIGO）
院内急変・心停止対応の教育に携わり、これまで多数の看護師向け研修を実施。
経歴資格
□ 診療看護師（NP）
□ 元救急看護認定看護師
□ 救急看護学会
ファーストエイドインストラクター
□ 日本救急医学会ICLSインストラクター
□ 東京医療保健大学 大学院 看護学研究科 修士課程 修了
□ 東京医療保健大学 基礎看護学実習指導教員（非常勤）
所属学会：
日本救急看護学会 評議員
※東京開催は別の講師が担当します。
【申込み方法】
▼ 詳細・お申込みはこちら
https://codeblue.co.jp/seminar/(https://codeblue.co.jp/seminar/)
※定員に達し次第、受付を終了いたします。