看護師向け「急変対応セミナー」を開催｜-「なにして良いかわからない」を克服できる3.5時間！-【東京／大阪】

【開催の背景】

株式会社コードブルー

急変対応研修は、NCLSやACLS／ICLSが有名ですが

「いきなりシミュレーションはハードルが高い…」

そんな方のための、講義中心で学べる急変対応セミナーです。

【セミナーの特徴】■ 講義中心で“思考の整理”に特化

心停止の対応だけでなく心停止前後の評価、報告、介入の考え方を体系的に解説します。

■ シミュレーション前の“準備段階”として最適

BLS・ICLS・ACLS・NCLSを受講予定、または受講後に「理解が浅かった」と感じている方に適しています。

■ NCLS公式テキストをプレゼント！！

NCLS公式テキストを中心に講義形式で進めていきます。

約170ページの急変対応に役立つ一冊です。

※当日現地配布

■ 経験年数を問わず参加可能

新人～中堅、外来・病棟・透析室、施設、在宅などなど、

急変に不安を感じるすべての看護師が対象です。

【こんな方におすすめ】

急変対応で頭が真っ白になった経験がある

「とりあえず応援を呼ぶ」以外の判断軸を持ちたい

シミュレーション研修についていけなかった

急変時の報告・情報整理が苦手

NCLS／ACLS受講前に基礎を固めたい

【開催概要】

セミナー名：急変対応セミナー（講義中心）

対象：看護師向けですが医療従事者であればどなたでも参加できます。

所要時間：約3.5時間

開催日・会場

️ 大阪 2026年3月12日（木）

13:00-16:30

/ 天満橋 徒歩3分 /

大阪セミナーに申し込み(https://codeblue.peatix.com/view)

️ 東京 2026年4月25日（土）

9:00-12:30

/ 浮間舟渡 徒歩3分 /

東京セミナーに申し込み(https://codebluetokyo.peatix.com/view)

受講料：

【6200円（税込）】

NCLSテキストが含まれます。

すでにテキストをお持ちの方は3,000円となります。

定員：【20名前後（先着順）】

講師の紹介

急変対応.net 代表

万波 大悟（MANAMI DAIGO）

院内急変・心停止対応の教育に携わり、これまで多数の看護師向け研修を実施。

経歴資格

□ 診療看護師（NP）

□ 元救急看護認定看護師

□ 救急看護学会

ファーストエイドインストラクター

□ 日本救急医学会ICLSインストラクター

□ 東京医療保健大学 大学院 看護学研究科 修士課程 修了

□ 東京医療保健大学 基礎看護学実習指導教員（非常勤）

所属学会：

日本救急看護学会 評議員

※東京開催は別の講師が担当します。

【申込み方法】

▼ 詳細・お申込みはこちら

https://codeblue.co.jp/seminar/(https://codeblue.co.jp/seminar/)

※定員に達し次第、受付を終了いたします。