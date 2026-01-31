『三國志 真戦』新PKシナリオ「定軍山の戦い」1月31日開幕！蜀の命運を分ける決戦が描かれる。高地マップ×旗陣システム導入、SP法正・SP黄忠が新参戦！

Qookka エンタテインメント株式会社

Qookka Entertainment Limitedが株式会社コーエーテクモゲームスの歴史シミュレーションゲーム『三國志13』のIPを採用。同社監修の元で開発されたスマートフォン向けゲームアプリ『三國志 真戦』。同ゲームにて、本日1月31日より新規シナリオ「定軍山の戦い」の開催をお知らせいたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w6SLtOpYin4 ]

名高き激戦「定軍山の戦い」を舞台に、新たな戦略要素が続々と登場

本シナリオでは、蜀と魏の命運が交錯した名高い戦い「定軍山の戦い」を舞台に、「高地マップ」による立体的な地形表現、「四象旗令」によるシーズン進行型の策略選択、そして部隊編制の幅を大きく広げる「旗陣システム」が新たに導入されます。

険しい山や渓谷・高地を巡る攻防、時勢に応じて選択を迫られる旗令の判断、武将配置と軍事施設を組み合わせた陣形構築など、戦場のあらゆる局面で意思決定が問われる、緊張感の高い合戦体験が展開されます。

立体戦場が戦局を変える――新システム「高地マップ」実装

立体的な戦場で奇策を巡らせ、新たな「立体紀元」の幕を開けよう！立体戦場--いざ、定軍山へ！

本シーズンでは、山や谷地・高地といった立体的な地形効果を持つ「高地マップ」が登場します。崩落斜面による地形変化、兵糧に応じて戦闘効果が変化する砦、山や谷地・高地を結ぶ桟道など、多様な地形要素が戦略の幅を大きく広げます。さらに、兵站車の運送によって戦闘時のバフ効果を得ることも可能となり、地形を巡る攻防がより重要な要素となります。

戦略を深化させる新システム――「四象旗令」「旗陣システム」登場

四象旗令

四象旗令は、サーバー経過時間に応じて順次開放されていきます。四象旗令では、青龍・朱雀・玄武・白虎の四象に基づく旗令を選択・発動させられます。シーズンを通じて最大8つまでの旗令が実行可能で、発動時には提示される3つの候補から1つを選択します。序盤は資源成長を支援し、中盤以降は戦闘強化や特殊指令、さらには新たな個人建築の解放など、シーズン段階に応じた多彩な効果を発揮します。

旗陣システム

新たに実装される「旗陣システム」では、武将と軍事施設などの配置によって戦力を強化する、これまでにない戦略プレイが可能となります。

君主の交戦や攻城などの日常行動が「威名」として蓄積され、威名レベルの上昇に伴って、各軍事施設が使用可能になります。

軍事施設は大型軍事施設・通常軍事施設・軍旗の3種に分類され、それぞれ異なるバフ効果を付与します。陣型には雁行陣・玄襄陣・錐形陣・鉤形陣の4種類が用意され、陣の中心・左右の配置によって異なるバフ効果が発動。武将配置と軍事施設の組み合わせが、戦局を大きく左右します。

新SP武将参戦！ーー「SP法正」「SP黄忠」

戦局の鍵を握る存在として「SP法正」「SP黄忠」が新たに登場。それぞれの持つ個性と戦法が、「定軍山の戦い」における戦略構築に新たな選択肢をもたらします。

「SP法正」

劉璋の幕僚。後に劉備に仕える。

l 兵種適正：盾兵S、弓兵A、槍兵A、兵器A

l 固有戦法：虚実奇略（指揮戦法）

l 継承戦法：魚鱗陣（陣法戦法）

固有戦法の虚実奇略は主将を強化し、主将の兵種適性に基づいて主将の属性または戦法発動率を上昇させるとともに、自軍への弱体状態の妨害を防いでくれる。SP法正はあらゆるタイプの部隊で活躍でき、部隊が崩れないように支える補助型武将である。

「SP黄忠」

劉表の武将。劉表の死後は長沙太守・韓玄に仕える。弓の名手。中国では老いて益々盛んな人の代名詞。

l 兵種適正：盾兵S、弓兵S、騎兵A、槍兵A

l 固有戦法：定軍討将（アクティブ戦法）

l 継承戦法：魚鱗陣（陣法戦法）

固有戦法の定軍討将は強力な集団攻撃を行い、自軍全体の被ダメージを低下させると同時に、自軍に砕心効果への耐性を付与する。

開幕記念キャンペーンと攻略創作大会開催中！公式Xで豪華賞品を手に入れよう

「定軍山の戦い」の開幕を記念し、公式Xでは特別キャンペーンを実施しています！三国志研究の第一人者・渡邉義浩教授×『三國志 真戦』のコラボ動画公開記念キャンペーン、新規シナリオ「定軍山の戦い」PVの公開を記念キャンペーンなどのキャンペーンが開催中！

Amazonギフト券、SP法正・SP黄忠の特別記念クリアファイルなどの豪華商品を獲得できます！お見逃しなく！

さらに、『定軍山の戦い』攻略創作大会を開催中！全軍に攻略情報の募集を命ずる「英雄帖」を発

表いたします。三軍の知略を集結させ、勝利への策を献じよ！

投稿するだけで、金銖1000以上や徴募令などが必ずもらえます！新人クリエイター限定の豪華特典

として、Amazonギフトカードや黒毛和牛セットなどをご用意！

動画、画像、記事など、得意な形式で気軽にご参加を！最も優秀な作品には、Amazonギフトカー

ド、大量のゲーム内道具、限定アイテムに加え、最新「立体戦場」限定キラカードセットなどの豪華賞

品を贈呈します！

※各キャンペーンの応募方法や実施期間の詳細は、公式Xアカウントをご確認ください。

新規シナリオ「定軍山の戦い」では、これまで以上に判断力が問われる奥深い戦略プレイをお楽しみいただけます。

今後のイベント情報やアップデート内容については、公式サイトおよび公式Xにて順次お知らせしてまいります。ぜひご注目ください。

＜『三國志 真戦』について＞

『三國志 真戦』は、Qookka Entertainment Limitedがコーエーテクモゲームスの監修の下で開発したスマートフォン向けゲームアプリです。「三國志」シリーズ原作の遊び方をしっかりと継承しています。

本作では、「策略で公平な対抗」と「リアルな戦場ルール」という2大革新ポイントを実現することで、プレイヤーは誰とでも公平に戦うことができます。プレイヤーが選択した戦略と戦術の優劣が、如実に戦闘結果に反映されるため、「課金すれば強くなる」というゲームデザインは一切ありません。リアルな戦場環境では、臨機応変な頭脳が何よりも重要とされています。さあ、三国乱世を生き残り、己の知略で頭角を現せ！

百万マスにも及ぶ超巨大マップで千軍万馬が激突！無数の英傑達がこの三国志の大地に集い、天下の覇権を巡り堂々会戦！“真”の戦略と策略の真髄を体験できる、シーズン制戦略シミュレーションゲーム。

シリーズのユーザーも初めての方も、ぜひ本作『三國志 真戦』で、リアルな三国志戦場を体験してみてください！

＜「真戦」シリーズについて＞

「真戦」は歴史シミュレーションに特化したグローバル戦略ゲームブランドです。シリーズ共通のスローガンの「知略を尽くし、命を燃やせ」をテーマとして、より高度な策略を展開し、没入感のあるゲーム体験を持続的に提供できるよう努めております。



＜Qookka Entertainment Limitedについて＞

■会社名：Qookka Entertainment Limited https://www.qookkagames.jp/

■所在地：東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン27F

■設立日：2012年2月

■事業概要：ゲームの開発 ・ 運営



