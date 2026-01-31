2026年バレンタインに楽しむ、フランス直輸入「ルシャトー」新作を含むショコララインナップ
ルシャトーの粒ショコラを一度に楽しめるのが、「バラエティボックス」と「ギフトボックス」です。
展開している粒ショコラをミックスで詰め合わせ、新作を含むラインアップを一箱で楽しめる構成となっています。
※アーモンド2種は「バラエティボックス 180g」と「ギフトボックス 250g」でのみお楽しみいただけます。
ルシャトー「バラエティボックス 80g」
ルシャトー「バラエティボックス 115g」
ルシャトー「バラエティボックス 180g」
ルシャトー「ギフトボックス 250g」
ルシャトーの粒ショコラは、フルーツやナッツ、シリアルなど、素材の組み合わせによって多彩な味わいを表現しています。ここからは、粒ショコラをフレーバーごとにご紹介します。
「ヘーゼルナッツ(ミルク/ダーク)」
「イチジク」
「オレンジ」
「シリアルボール(ジャスミンティー/ライム/ラズベリー)」
「クリスピーポップ(塩キャラメル/ブルーベリー)」
「コーヒー(ミルク/ビーンズ)」
「レーズン」
「アーモンド(パッションフルーツ/ストロベリー)」
バラエティボックスやギフトボックスは、さまざまな味わいを一度に楽しめる粒ショコラの詰め合わせで、贈り物としても選ばれている商品です。また、気になるフレーバーは単品で購入することもでき、ギフトから自分用まで幅広いシーンでお楽しみいただけます。
※アーモンドのパッションフルーツ・ストロベリーは、「バラエティボックス 180g」および「ギフトボックス 250g」にのみ含まれます。
※画像は全てイメージです。
※数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。
※在庫状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。
【企業情報】
株式会社Daska&Desiree
https://www.daskajapan.com/index.php
【ネット販売】
楽天市場
https://www.rakuten.co.jp/daskajapan/
ヤフーショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/daskajapan/
Amazon
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%BC&ref=bl_dp_s_web_0(https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%BC&ref=bl_dp_s_web_0)
【イベント日程】
https://www.daskajapan.com/shop.php