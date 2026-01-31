2026年バレンタインに楽しむ、フランス直輸入「ルシャトー」新作を含むショコララインナップ

株式会社Daska&Desiree

ルシャトーの粒ショコラを一度に楽しめるのが、「バラエティボックス」と「ギフトボックス」です。

展開している粒ショコラをミックスで詰め合わせ、新作を含むラインアップを一箱で楽しめる構成となっています。

※アーモンド2種は「バラエティボックス 180g」と「ギフトボックス 250g」でのみお楽しみいただけます。

ルシャトー「バラエティボックス 80g」ルシャトー「バラエティボックス 115g」ルシャトー「バラエティボックス 180g」ルシャトー「ギフトボックス 250g」

ルシャトーの粒ショコラは、フルーツやナッツ、シリアルなど、素材の組み合わせによって多彩な味わいを表現しています。ここからは、粒ショコラをフレーバーごとにご紹介します。

「ヘーゼルナッツ(ミルク/ダーク)」「イチジク」「オレンジ」「シリアルボール(ジャスミンティー/ライム/ラズベリー)」「クリスピーポップ(塩キャラメル/ブルーベリー)」「コーヒー(ミルク/ビーンズ)」「レーズン」「アーモンド(パッションフルーツ/ストロベリー)」

バラエティボックスやギフトボックスは、さまざまな味わいを一度に楽しめる粒ショコラの詰め合わせで、贈り物としても選ばれている商品です。また、気になるフレーバーは単品で購入することもでき、ギフトから自分用まで幅広いシーンでお楽しみいただけます。

※アーモンドのパッションフルーツ・ストロベリーは、「バラエティボックス 180g」および「ギフトボックス 250g」にのみ含まれます。

※画像は全てイメージです。

※数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。

※在庫状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。

【企業情報】

株式会社Daska&Desiree

https://www.daskajapan.com/index.php

【ネット販売】

楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/daskajapan/

ヤフーショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/daskajapan/

Amazon

https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%BC&ref=bl_dp_s_web_0(https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%BC&ref=bl_dp_s_web_0)

【イベント日程】

https://www.daskajapan.com/shop.php