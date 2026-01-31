全室サウナ付きの宿へ進化。那須ユートピアがリニューアル、サウナー向け宿泊キャンペーンを開始
プライベートサウナヴィラ（薪ストーブサウナ）
「今日はサウナに入れるだろうか」そんな心配をせずに旅ができたら──。
栃木県那須町の宿泊施設「那須ユートピア」は、2026年2月、全室サウナ付きの宿としてリニューアルいたしました。
プライベートサウナ付きヴィラ5棟に加え、教室ルーム2部屋も貸切サウナ利用2時間付きとなり、すべての客室でサウナが確約されます。
本リニューアルを記念し、宿泊者限定の特別キャンペーンを実施いたします。
■ 全室サウナ付きリニューアルの特徴
那須ユートピアは「サウナを入りに行く場所」から「サウナに泊まる宿」へ。
他のお客様と一緒になることなく、好きな時間に、好きなだけサウナを楽しめる環境を整えました。
専用屋外テラスでの外気浴や採暖室も完備し、全天候で快適に“ととのう”体験が可能です。
好きな時間に火を入れ、
自分好みの温度まで仕上げ、
納得するまで何セットでも。
夜も朝も、サウナが生活の一部になる滞在を提供します。
屋外リビングでのお食事とサウナ
■リニューアル記念キャンペーン
★ 宿泊者全員特典
オロポ無料サービス！
那須ユートピア オリジナルステッカー！
★ 連泊サウナー特典
2泊目以降 宿泊料金30％OFF！
★ 次回ととのい特典
次回予約で利用できる5,000円クーポン！
★ Instagram投稿抽選プレゼント
A賞：1組様 ペア宿泊ご招待券
B賞：5名様 サウナグッズセット
ー参加方法ー
1．那須ユートピアに宿泊
2．サウナ写真を撮影
3．ハッシュタグ
「#全室サウナ付き那須ユートピア」を付けて投稿！
※当選者にはDMにてご連絡いたします。
リニューアルキャンペーン
入口外観
■那須ユートピアとは
那須ユートピアは、栃木県那須町の廃校となった小学校をリノベーションした体験型宿泊施設です。 校舎や体育館、校庭といった懐かしい空間を活かしながら、宿泊・サウナ・アートを融合させた“遊べる滞在拠点”として生まれ変わりました。
■ プライベートサウナヴィラ
全5棟のプライベートサウナ付きのお部屋です。
薪ストーブ式のサウナと、ガスストーブ式のサウナの2タイプからお選びいただけます。
プライベートサウナヴィラ（薪ストーブ）
2タイプの特徴と選び方
ガスストーブ式サウナ
１.【ガスストーブ式サウナ】
― 安定・快適・失敗しないサウナ ―
・ロウリュ可能
・スイッチ操作で、簡単に入ることができる。
・温度が安定し、ムラが出にくい
→こんな方におすすめ
サウナ初心者家族・カップル利用子供連れ
「難しいことは考えず、快適にサウナを楽しみたい」
「温度が安定している方が安心」
プライベートサウナヴィラ（ガスストーブ式）サウナ用シャワー、水風呂
薪ストーブ式サウナ
２.【薪ストーブ式サウナ】
― 火を育てる、体験するサウナ ―
・薪をくべて自分で火を育てる
・輻射熱が柔らかく、芯まで温まる
・薪の香り・音・炎を感じられる
・サウナそのものが“体験”になる
→こんな方におすすめ
サウナ上級者、高温派
サウナを「行為」ではなく「文化」として楽しみたい方
一人旅・サウナー仲間
「火を起こすところから楽しみたい」
「唯一無二のととのいを味わいたい」
■教室ルーム（貸切サウナ2時間利用つき）
教室をリノベーションした客室に宿泊できます。
宿泊者特典として、自慢の貸切サウナ「CUBERU」または「REKKA」をご利用いただけます。
「CUBERU」貸切サウナエリア
「REKKA」貸切サウナエリア
■焚き火、BBQ、そしてアートのある校舎
サウナだけでは終わらないのが、那須ユートピアの魅力。
宿泊では焚き火やバーベキューを楽しむことができ、校舎内にはアートギャラリーも併設。
校庭のファイヤーピット
アートギャラリー
ととのった後に焚き火を囲み、静かな空間でアートに触れる。
心と身体、両方がほどけていく時間を過ごせます。
体育館や校庭には遊具も併設。サウナーはもちろん、ご家族連れにも安心してご利用いただけます。
■各種イベント開催
那須ユートピアでは、様々なイベントを企画、開催しております。
・サウナパブリックDAY（毎月一回程度開催）
ユートピア自慢の貸切サウナ「CUBERU」「REKKA」を、パブリック解放！
ゲスト熱波師を招致して、特別サ飯ランチのご提供などもあり、皆様で楽しんでいただける、サウナーコミュニティです。
マルシェイベントや、お祭りなどの日にも同時開催しております。
・盆踊りまつり（8月）
2025年より開始、地域に根づく盆踊りが、那須ユートピアで復活。
400人を超える来場者を記録し、地域の子どもたちによるお囃子での盆踊りや、縁日、地元のグルメ出店、花火大会で盛り上がり、第2回目を開催予定。
盆踊りまつり
・彼岸花まつり（9月）
那須ユートピアからすぐにある、簑沢彼岸花群生地では約5万本の彼岸花の絨毯が、秋を彩ります。
彼岸花見学に来た方のために那須ユートピアでは校庭を無料開放しており、開花に合わせて彼岸花まつりを開催いたします。
簑沢の彼岸花
■サウナーのための宿泊体験を、那須で
「サウナ付き」ではなく、「全室サウナ付き」。
これは那須ユートピアが、サウナを本気で楽しむ人のために選んだ答えです。
サウナを入りに行く旅から、
サウナに泊まる旅へ。
那須ユートピアで、新しい“ととのいのかたち”を体験してみませんか。
■ 施設概要
施設名：那須ユートピア
所在地：栃木県那須町
客室：全7室（全室サウナ付き）
内容：サウナ付き宿泊、日帰り貸切サウナ、キャンプ場、アートギャラリー
アクセス：
お車でお越しの方 東北自動車道「那須IC」より約30分。
電車でお越しの方 JR東北新幹線「那須塩原駅」下車。
駅からはレンタカー、またはタクシーをご利用ください（所要時間 約35分）。
ご宿泊者様には送迎もございます（要予約）
公式サイト：https://nasu-utopia.jp/
■ 取材依頼、本件に関するお問い合わせ先
那須ユートピア
広報担当：中道（那須スポーツガーデン有限会社）
MAIL：nasu.utopia2022@gmail.com
TEL：0287-73-5333