全室サウナ付きの宿へ進化。那須ユートピアがリニューアル、サウナー向け宿泊キャンペーンを開始

那須スポーツガーデン有限会社プライベートサウナヴィラ（薪ストーブサウナ）

「今日はサウナに入れるだろうか」そんな心配をせずに旅ができたら──。

栃木県那須町の宿泊施設「那須ユートピア」は、2026年2月、全室サウナ付きの宿としてリニューアルいたしました。

プライベートサウナ付きヴィラ5棟に加え、教室ルーム2部屋も貸切サウナ利用2時間付きとなり、すべての客室でサウナが確約されます。

本リニューアルを記念し、宿泊者限定の特別キャンペーンを実施いたします。

■ 全室サウナ付きリニューアルの特徴

那須ユートピアは「サウナを入りに行く場所」から「サウナに泊まる宿」へ。

他のお客様と一緒になることなく、好きな時間に、好きなだけサウナを楽しめる環境を整えました。

専用屋外テラスでの外気浴や採暖室も完備し、全天候で快適に“ととのう”体験が可能です。

好きな時間に火を入れ、

自分好みの温度まで仕上げ、

納得するまで何セットでも。

夜も朝も、サウナが生活の一部になる滞在を提供します。

屋外リビングでのお食事とサウナ

■リニューアル記念キャンペーン

★ 宿泊者全員特典

オロポ無料サービス！

那須ユートピア オリジナルステッカー！

★ 連泊サウナー特典

2泊目以降 宿泊料金30％OFF！

★ 次回ととのい特典

次回予約で利用できる5,000円クーポン！

★ Instagram投稿抽選プレゼント

A賞：1組様 ペア宿泊ご招待券

B賞：5名様 サウナグッズセット

ー参加方法ー

1．那須ユートピアに宿泊

2．サウナ写真を撮影

3．ハッシュタグ

「#全室サウナ付き那須ユートピア」を付けて投稿！

※当選者にはDMにてご連絡いたします。

リニューアルキャンペーン入口外観■那須ユートピアとは

那須ユートピアは、栃木県那須町の廃校となった小学校をリノベーションした体験型宿泊施設です。 校舎や体育館、校庭といった懐かしい空間を活かしながら、宿泊・サウナ・アートを融合させた“遊べる滞在拠点”として生まれ変わりました。

■ プライベートサウナヴィラ

全5棟のプライベートサウナ付きのお部屋です。

薪ストーブ式のサウナと、ガスストーブ式のサウナの2タイプからお選びいただけます。

プライベートサウナヴィラ（薪ストーブ）

2タイプの特徴と選び方

ガスストーブ式サウナ１.【ガスストーブ式サウナ】

― 安定・快適・失敗しないサウナ ―

・ロウリュ可能

・スイッチ操作で、簡単に入ることができる。

・温度が安定し、ムラが出にくい

→こんな方におすすめ

サウナ初心者家族・カップル利用子供連れ

「難しいことは考えず、快適にサウナを楽しみたい」

「温度が安定している方が安心」

プライベートサウナヴィラ（ガスストーブ式）サウナ用シャワー、水風呂

薪ストーブ式サウナ２.【薪ストーブ式サウナ】

― 火を育てる、体験するサウナ ―

・薪をくべて自分で火を育てる

・輻射熱が柔らかく、芯まで温まる

・薪の香り・音・炎を感じられる

・サウナそのものが“体験”になる

→こんな方におすすめ

サウナ上級者、高温派

サウナを「行為」ではなく「文化」として楽しみたい方

一人旅・サウナー仲間

「火を起こすところから楽しみたい」

「唯一無二のととのいを味わいたい」

■教室ルーム（貸切サウナ2時間利用つき）

教室をリノベーションした客室に宿泊できます。

宿泊者特典として、自慢の貸切サウナ「CUBERU」または「REKKA」をご利用いただけます。

「CUBERU」貸切サウナエリア「REKKA」貸切サウナエリア

■焚き火、BBQ、そしてアートのある校舎

サウナだけでは終わらないのが、那須ユートピアの魅力。

宿泊では焚き火やバーベキューを楽しむことができ、校舎内にはアートギャラリーも併設。

校庭のファイヤーピットアートギャラリー

ととのった後に焚き火を囲み、静かな空間でアートに触れる。

心と身体、両方がほどけていく時間を過ごせます。

体育館や校庭には遊具も併設。サウナーはもちろん、ご家族連れにも安心してご利用いただけます。

■各種イベント開催

那須ユートピアでは、様々なイベントを企画、開催しております。

・サウナパブリックDAY（毎月一回程度開催）

ユートピア自慢の貸切サウナ「CUBERU」「REKKA」を、パブリック解放！

ゲスト熱波師を招致して、特別サ飯ランチのご提供などもあり、皆様で楽しんでいただける、サウナーコミュニティです。

マルシェイベントや、お祭りなどの日にも同時開催しております。

・盆踊りまつり（8月）

2025年より開始、地域に根づく盆踊りが、那須ユートピアで復活。

400人を超える来場者を記録し、地域の子どもたちによるお囃子での盆踊りや、縁日、地元のグルメ出店、花火大会で盛り上がり、第2回目を開催予定。

盆踊りまつり

・彼岸花まつり（9月）

那須ユートピアからすぐにある、簑沢彼岸花群生地では約5万本の彼岸花の絨毯が、秋を彩ります。

彼岸花見学に来た方のために那須ユートピアでは校庭を無料開放しており、開花に合わせて彼岸花まつりを開催いたします。

簑沢の彼岸花

■サウナーのための宿泊体験を、那須で

「サウナ付き」ではなく、「全室サウナ付き」。

これは那須ユートピアが、サウナを本気で楽しむ人のために選んだ答えです。

サウナを入りに行く旅から、

サウナに泊まる旅へ。

那須ユートピアで、新しい“ととのいのかたち”を体験してみませんか。

■ 施設概要

施設名：那須ユートピア

所在地：栃木県那須町

客室：全7室（全室サウナ付き）

内容：サウナ付き宿泊、日帰り貸切サウナ、キャンプ場、アートギャラリー

アクセス：

お車でお越しの方 東北自動車道「那須IC」より約30分。

電車でお越しの方 JR東北新幹線「那須塩原駅」下車。

駅からはレンタカー、またはタクシーをご利用ください（所要時間 約35分）。

ご宿泊者様には送迎もございます（要予約）

公式サイト：https://nasu-utopia.jp/

■ 取材依頼、本件に関するお問い合わせ先

那須ユートピア

広報担当：中道（那須スポーツガーデン有限会社）

MAIL：nasu.utopia2022@gmail.com

TEL：0287-73-5333