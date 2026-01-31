Z世代が共創して創るエシカルの祭典「エシカルエキスポ2026 TOKYO」を渋谷モディで開催！

株式会社丸井グループ

渋谷モディ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）1Fにて、Z世代の若者が連携して創る日本最大級のエシカルの祭典「エシカルエキスポ2026 TOKYO（ETHICAL EXPO2026 TOKYO）」を開催いたします。

■「エシカルエキスポ2026 TOKYO」とは

「エシカルがカッコいい世界を創る」というミッションを掲げる「一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN」が主催。社会貢献や環境保全を核に、社会活動家・社会起業家・学生団体・企業・クリエイターをつなげ、共創プロジェクトの中で想いと活動を社会へ広める日本最大級のエシカルの祭典です。

環境問題や社会課題に関心を持つ学生が主導し、企業・自治体・NPOなどのステークホルダーと連携しながら、新しい価値観やライフスタイルを体験・共有できる場を提供しています。

展示ブースに加え、学生と企業が約半年間かけて取り組む共創プロジェクトの発表も行われ、実践的な学びや企業理解の深化につながっています。持続可能な未来づくりに貢献する企業と、未来志向の若者が出会うことで、企業は次世代との新たな接点を築くことができ、自社の取り組みに対する理解促進や、採用広報、ブランド認知の向上などの活用が可能です。

https://ethical-expo.com/

■グンゼ株式会社やプリマハム株式会社が学生団体と共創出展

さまざまな角度からエシカルな取り組みをされている、計12社の協賛が決定いたしました。ご来場いただく多くのお客さまに、企業の想いを感じていただける場をめざします。

■コンテンツ紹介

【エシカルブース】

エシカルな社会を実現するための取り組みを行う企業、学生団体が、ご来場いただくお客さまのエシカルに対する認識を変え、エシカルをより身近に感じられる展示や体験、商品の販売を行います。

【共創プロジェクトブース】

社会課題に取り組む学生団体と企業のコラボブースが多数出展します。学生目線を取り入れたPR方法で、企業の魅力やエシカルな取り組みに楽しくラフに触れられます。

【学生団体ブース】

「応援と感謝でツナガル」をコンセプトに、学生と企業の新しい接点をつくります。学生団体ブース一つひとつに企業が協賛し、学生団体はその資金を元に、活動紹介やワークショップの展開を行います。

■主催者概要

主催者

一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN（エシカル エキスポ ジャパン）

所在地

大阪府大阪市住之江区粉浜1-2-8

代表者

塗野 直透（代表理事）

代表プロフィール

母子家庭で6歳まで施設暮らしを経験し、社会的に立場の弱い人たちを救うことが、自分の使命であると考え始める。そのために大学入学時に、学生起業をすることを決意。18歳で、明治乳業の営業代理店で飛び込み営業の後、人材会社で営業部副主任として活動。2020年3月にカンボジアでの商品開発を経て、フェアトレード商品のプロモーション支援を開始し、フェアトレードの分野からもっと広い、エシカル消費を日本社会に広めるため、BtoBから世界を変えるために、株式会社ラントレを創設。その後消費者に直接エシカルの価値観を啓蒙できる環境を創るために、一般社団法人ETHICAL EXPO JAPANを設立。

従業員数

20名(実行委員含む)

設立

2022年8月30日

■イベント概要

開催日： 2026年2月3日（火）～ 2月8日（日）

時 間： 3日（火）12:00～19:30

4日（水）～7日（土） 11:00～19:30

8日（日）11:00～18:00

会 場： 渋谷モディ1F イベントスペース

主 催： 一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN

インスタグラム：https://www.instagram.com/ethical_expo

イベントLP：https://ethical-expo.com/

▼渋谷モディ

https://www.0101.co.jp/721/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/