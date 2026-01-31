アフリカゾウへ手作り恵方巻をプレゼント！節分特別イベントを開催しました

株式会社アワーズ

開園当時から暮らすアフリカゾウ２頭

もうすぐ節分ですね♪

アドベンチャーワールドでは、１月３１日（土）２月１日（日）の２日間限定で、動物たちとゲストの皆様の無病息災を願う節分特別イベントを開催しています！本イベントでは、１９７８年の開園時から共に歩んできたアフリカゾウ（推定５４歳）へ感謝を込め、特製の手作り恵方巻をプレゼントします。

アフリカゾウが寝室から運動場へ出てくる様子

開園前の静かなパークに特別入園♪普段は入れないバックヤードをスタッフのレクチャー付きでサファリワールドに向かって歩きます！サファリワールドに到着すると、まずはアフリカゾウが寝室から運動場へ踏み出す瞬間を観察！朝一番の少し眠そうな２頭の様子をご覧いただきました。

恵方巻を手作り

そのあとは、手のひらサイズの小さな恵方巻と白菜ひと玉サイズの恵方巻を手作り！

アフリカゾウの大好物の果物や野菜をたっぷり使用して製作しました！

フィーディングの様子

アフリカゾウは手のひらサイズの恵方巻をひと口でペロリっ！鼻や口の中を間近でじっくり観察しながら、フィーディング体験を楽しんでいただきました。

大きな恵方巻も口いっぱいに味わっているようでした！

白菜をまるごと口に運ぶ様子

イベントは明日（２月１日）も開催します。

アドベンチャーワールドでアフリカゾウと一緒に無病息災を願いませんか♪

イベントチケットはこちら :https://terravie-app.com/items/a0e2d11c-0676-4f77-9764-de9a1d986106