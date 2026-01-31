スクール事業者向けシステム「Palette」の株式会社irodori、東京・高円寺に新オフィス開設

株式会社irodori

株式会社irodori（本社：滋賀県草津市、代表取締役：寺田安来）は、スクール事業者向けオールインワン業務管理システム「Palette」の事業拡大に伴い、2026年1月、東京都杉並区高円寺に新オフィスを開設したことをお知らせします。代表の寺田は現役の立命館大学経済学部2回生であり、「Palette」は、既存ツールの「かゆいところに手が届く」機能を、初期費用0円、月額4,980円からという低価格で提供するオーダーメイド型のシステムです。現在、デモ受注件数は30事業者を突破しており、2027年4月までに800事業者への導入を目標に掲げています。高円寺の新オフィスを拠点に、取材対応も積極的に行いながら、スクール事業者に留まらず、フィットネスジム、ダンススタジオ、飲食店など、より幅広い業種のDX支援を加速させてまいります。

「1事業者1アプリ」を目指すPaletteの開発思想

スクール事業者向けオールインワン業務管理システム「Palette」

現在、スクール事業者や中小企業の現場では、便利なツールが数多く存在する一方で、課題を感じるたびに新しいツールを導入した結果、かえって業務が複雑化してしまうという問題が起きています。複数のツールを行き来する手間、データの分断、それぞれの月額費用の積み重ねなど、「便利にするはずが不便になった」という声は少なくありません。私たちは、この課題に対して「1事業者1アプリ」というコンセプトを掲げています。事業者様ごとに必要な機能だけを選び、ひとつのアプリに統合することで、シンプルで使いやすい業務環境を実現します。さらに、導入後も手厚いアフターフォローと自由なカスタマイズで、事業の成長に合わせてシステムを進化させていきます。

事業好調とオフィス開設の背景

「Palette」は、多くのスクール事業者が抱える「ツールの乱立によるコスト増」「複雑な操作性」「現場のニーズと機能のミスマッチ」といった課題を解決するために生まれた、オーダーメイド型のオールインワン業務管理システムです。

「Palette」管理画面イメージ（日報入力機能）

「Palette」は、体験申込、日報入力、受講者カルテ、To-Do管理、チャット、お知らせ配信、授業スケジュール、講師スケジュール、受講管理、イベント管理、面談管理、入退室管理など、スクール運営に必要な機能をワンストップで提供します。

Paletteが解決する「かゆいところ」の例

当社では、学習塾やスクール事業者から個別にヒアリングを行いながら、既存ツールでは実現が難しかった機能を設計・実装しています。ゲーミフィケーション要素の追加生徒のモチベーションを高めるため、既存ツールにはなかったゲーミフィケーション要素を導入しました。柔軟な画面構成事業者様の好みに合わせて、操作しづらかった画面構成を自由にカスタマイズできます。DM機能のないチャットLINEやSlackではグループを作っても裏で個別のDMが発生し、情報の透明性が失われやすいという課題がありました。そこで、あえてDM機能を持たないチャネル型チャットを実装し、組織内の情報共有を円滑にしています。これらの機能追加やカスタマイズは、初期開発費を一切いただくことなく、月額4,980円～22,000円という業界トップクラスの低価格で提供しています。

「Palette」から派生する多様な事業展開

スクール事業で培った柔軟な開発力と顧客対応力を活かし、現在ではフィットネスジム、ダンススタジオ、飲食店向けのシステム開発や、中小企業から大企業までを対象とした業務改善システムの受託開発も手掛けております。今後も「Palette」を中核としながら、多様な業種の課題解決に貢献してまいります。

高円寺新オフィスについて

株式会社irodori 高円寺オフィス

住所：東京都杉並区高円寺北2-6-4 泉ビル601

アクセス：JR中央・総武線「高円寺」駅 徒歩1分

新オフィスは、活気あふれる高円寺の地に開設いたしました。小さいオフィスですが、開放的でコミュニケーションの取りやすい空間で、さらなる創造性を育んでまいります。メディア関係者の皆様の取材も随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

今後の展望

株式会社irodoriは、2027年4月までに800事業者への「Palette」導入を目標に掲げています。高円寺の新オフィスを拠点に、顧客サポート体制を一層強化するとともに、全国の事業者様のDXを支援してまいります。今後も現場の声を第一に、事業者様一人ひとりに寄り添ったサービス開発を続け、社会全体の生産性向上に貢献することを目指します。

会社概要

会社名：株式会社irodori

代表取締役：寺田安来

設立：2025年7月7日

所在地：

〒525-8577

滋賀県草津市野路東1-1-1 立命館大学グラスルーツイノベーションセンター（GIC）

〒166-0002

東京都杉並区高円寺北2-6-4 泉ビル601号室（JR高円寺駅 徒歩1分）

〒411-0943

静岡県駿東郡長泉町下土狩1291-1 第一古谷ビル202（いちスタ個別指導）

事業内容：

・スクール向け業務管理SaaS「Palette」の開発・運営

・学習塾「いちスタ個別指導」の企画・運営

・オンライン個別指導塾「NextStep」の企画・運営

・公営塾の企画・運営事業

・DXコンサルティング

会社HP：https://corp.irodori-group.co.jp/

サービスHP：https://palette-schools.irodori-group.co.jp/

代表プロフィール

寺田安来（てらだ あらん） 立命館大学経済学部2回生。在学中の2025年7月に株式会社irodoriを設立。立命館大学グラスルーツイノベーションセンターを拠点に、スクール事業者や中小企業が抱える「ツールの乱立」「現場のニーズとのミスマッチ」といった課題を解決するため、事業者と伴走し、共に理想のアプリを作り上げる「Co-Painting」「1事業者1アプリ」をコンセプトに掲げたオーダーメイド型業務管理システム「Palette」を開発・提供している。