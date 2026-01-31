【横浜高島屋】元プロ野球選手の三ツ間卓也が愛情を込めて育てあげた「いちご」ショップが2月1日（日）にオープン！ご本人が来店して販売も！

株式会社高島屋

【2月1日（日）オープン】

元中日ドラゴンズの投手が第二の人生をかけて作る苺［三ツ間農園］

■地下1階 Foodies' Port2 スウィーツマーケット

元中日ドラゴンズの投手の三ツ間卓也氏が地元横浜・泉区で営む［三ツ間農園］の常設ショップがオープン。

一から農業を学び、野球への情熱にも負けないくらいの愛情をこめて育てたいちごの販売のほか、今までのPOPUPで人気を博したドリンクやパフェ、横浜高島屋の食料品バイヤーと作りあげた新作スイーツなどのイートインメニューも多彩にご用意いたします。

オープン初日には、三ツ間氏が来店し接客販売を行います。

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/topics/5_1_20251016122417/?category=food#contents

地元だからできる！フレッシュな「朝採れいちご」の直売

三ツ間氏が育てるこだわりのいちごは現在10品種。その日に一番よい状態で出荷できる品種を自らで選び、その日の朝に収穫したいちごがフレッシュな状態で店頭に並びます。

今の時期のおススメの品種は「ほしうらら」。

まだ市場にもあまり出回っていない貴重ないちご、甘くて身がしっかりしているのが特徴。リピーターの方も多く、人気の品種です。（三ツ間氏）

ほしうらら（1パック） 2,332円

※時期によって入荷の品種は異なります。

ここでしか食べられない！横浜高島屋限定スイーツ！

【横浜高島屋限定・新発売】

もちっといちご大福ソフト（1個）

（テイクアウト）1,620円／（イートイン）1,650円

横浜泉区産の朝採れ完熟いちごと、柔らかなお餅、濃厚ソフトが調和する一品。農家だからできる、鮮度抜群の美味しさともちもちの食感をストレートに感じていただけます。

オープン初日にはご本人が来店！

オープン初日には、三ツ間氏が来店し、店頭にて接客販売を行います。

野球の情熱に負けないくらいの熱い「いちごトーク」をぜひお楽しみください。

＜店頭での接客販売＞

■午前10時～夕方頃まで

※不在にする時間もございます。

※予定が変更となる場合がございます。

【三ツ間農園1号店】

住所：神奈川県横浜市泉区和泉町5012-2

アクセス：

相鉄いずみ野駅徒歩10分

いずみ野駅からバス4分 金子山

電話：080-6260-9883

【三ツ間卓也氏プロフィール】

1992年生まれ、群馬県出身。幼い頃からプロ野球選手を志し、地元の健大高崎高校から高千穂大学に進学。卒業後はプロ野球の独立リーグ・BCリーグに入団し、2015年のNPB育成ドラフト会議にて中日ドラゴンズから育成3巡目指名を受け、入団。2017年には開幕一軍入りを果たした。昨秋、戦力外通告を受け、その後現役引退。

セカンドキャリアとしてイチゴ農家を目指し、現在は神奈川県内でイチゴ農園「三ツ間農園」を運営している。

※写真はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111