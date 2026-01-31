カラフルキャスティング株式会社

カラフルキャスティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本 豊季）が運営する、誰でも無料で登録できる「プロフィール」を軸に、企業と個人、個人とファンを繋ぐエンタメアプリ「カラキャス」は、1.5億人以上のSNSデータに基づき、精緻な分析と最適なインフルエンサー選定を可能にする新機能「インサイトサービス」（β版）をローンチいたしました。

■ 背景：インフルエンサーキャスティングの「不確実性」を解消

現在、多くの企業がSNSマーケティングを導入していますが、インフルエンサーキャスティングにおいて、「自社ブランドに本当に合うのは誰か」「フォロワーの属性が事前に分からない」といった、選定段階での不確実性が大きな課題となっています 。 カラキャスは、世界最大級の1.5億人以上のデータを用いながら、これまで「感覚」に頼らざるを得なかった選定プロセスを、客観的な「データ」に基づいた確実な戦略へとアップデートします。

■ 「インサイトサービス」3つのポイント

1. 3大SNSを横断する圧倒的な情報量

Instagram、TikTok、YouTubeを横断し、1.5億人以上の情報を網羅。単なるフォロワー数だけでなく、オーディエンスの居住地、年齢層、さらには細かな「興味関心」までを可視化します 。

2. 業界最多クラスのインサイト分析項目数

過去の膨大な投稿内容をAIが分析し、独自のスコアリングにより導き出した「ブランド親和性」、クリエイターの特色の違いを表した「コンテンツスタイル」などの項目があります。プロモーションのミスマッチを未然に防ぎ、高いエンゲージメントが期待できるキャスティングを見出します。

3.毎日更新のリアルタイムデータを提供

SNSで行われる投稿により、インフルエンサーの影響力や”見えない実力”は日々変動しています。「インサイトサービス」では毎日最新のデータに自動アップデートされることで、今誰を起用していくべきかをリアルタイムで追いかけていくことが可能となります。

■ サービス詳細・プラン

企業アカウントをご登録いただき、「インサイトサービス」をご利用いただくことが可能です。複雑な分析ツールを導入することなく、「カラキャス」の管理画面から簡単に直感的に操作可能です。プロモーションプランをご利用中の企業様には、即座に効果を実感いただける無料トライアル特典を付与しており、導入のハードルを最小限に抑えています。また、必要な時に、必要な分だけ利用できる「トッピングプラン（買い切り型）」もご用意しております。金額や詳細に関しては、お問い合わせ先よりお問い合わせください。

■ 「カラキャス」について

『カラキャス( https://colorfulcast.com )』は、誰でも無料で登録できる「プロフィール」を軸に、お仕事を依頼したい方と受けたい方、そしてキャストとファンを繋げることができる次世代型エンタメアプリです。

インフルエンサー、モデル、俳優、声優、アーティスト、ミュージシャン、ダンサーなど多種多様な“個性”が集まるこのプラットフォームは、企業にとっては認知拡大やマーケティング施策を加速させる場であり、個人にとっては自分の才能を発信し、活かすチャンスの場として急速に支持を広げています。

カラキャスは、iOS、Android、WEB版とすべてのデバイスでサービスを提供しており、デバイスを選ばず皆様にご利用いただくことが可能です。幅広い層のユーザー様からご支持をいただき、2026年1月で登録者数15万人を突破いたしました！

【アプリダウンロードURL】

iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id1506114878

Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ColorfulCasting

WEB版：https://colorfulcast.com

■ カラフルキャスティング株式会社 会社概要

社名：カラフルキャスティング株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ33F

代表：松本 豊季

設立：2019年9月

資本金：325,000,000円

公式サイト：https://about.colorfulcast.com

【本件に関するお問い合わせ先】

カラフルキャスティング株式会社 広報担当

Email：info@colorfulcast.com