コラボPCの掲載モデルを拡充｜国内最大級のゲーミングPC・BTO検索サイト「gg」

新メーカー掲載開始に伴い、新たなコラボモデルの検索に対応

合同会社気づけば

合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg(https://good-gamers.jp/)」は、2026年1月にBTOメーカー「.1(https://www.dot1.shop/)」の掲載を開始したことに伴い、サイト内で展開するコラボPC検索ページ(https://good-gamers.jp/contents/collab-gaming-pc/)においても新たなコラボモデルを掲載するなどのアップデートを実施しました。

これらのアップデートにより、2026年1月現在、83種類（1,182件）のコラボゲーミングPCを検索することが可能となりました。

アップデート内容

2026年1月にggにて新たに掲載開始したBTOメーカー「.1」の販売するモデルを、コラボPC検索対象ラインナップへ追加しました。「.1」は、インフルエンサーの活動サポートを掲げるBTOメーカーです。そのため、今回のアップデートでは主にインフルエンサー(https://good-gamers.jp/contents/collab-gaming-pc/#%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC)やYouTuber・配信者(https://good-gamers.jp/contents/collab-gaming-pc/#Youtuber%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC)、VTuber(https://good-gamers.jp/contents/collab-gaming-pc/#Vtuber)などのカテゴリにおけるコラボモデルが新たに掲載される形になりました。（※下記は一例です。）

「三人称」コラボモデル(https://good-gamers.jp/desktops/?search=%E4%B8%89%E4%BA%BA%E7%A7%B0)

「東海オンエア てつや」コラボモデル(https://good-gamers.jp/desktops/?search=%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%82%A2+%E3%81%A6%E3%81%A4%E3%82%84)

「まふゆ」コラボモデル(https://good-gamers.jp/desktops/?search=%E3%81%BE%E3%81%B5%E3%82%86)

※本ページに掲載されているコラボモデル情報は、各メーカーが販売する製品情報をもとに、ggが独自に収集・整理したものです。

コラボPC検索ページについて

本ページはggにて2025年11月に公開された、ゲーミングPCのコラボモデルを一括で検索・比較できる専用ページです。

VTuber、プロゲーミングチーム・プロゲーマー、インフルエンサー、YouTuber・ストリーマー、eスポーツ大会、アニメ、ゲーム、キャラクターなど、幅広いジャンルのコラボモデルに対応しており、ユーザーは「今、どのようなコラボPCが販売されているのか」をビジュアルから一目で把握、検索することができます。

今後の展開

ゲーミングPC検索サイト「gg」は、実際のゲーマー・配信者カルチャーの中心で育った20代2名のチームによって開発・運営されています。 今後も、コラボモデルを含むゲーミングPC市場の動向を継続的に反映し、情報の最新性・網羅性、そして優れた検索体験を通じて、ゲーマーの最適な選択を支援していきます。

運営情報

ggについて

「メーカー横断で、欲しいが見つかる。」

ggはゲーミングPC・BTOを一括検索できるサイトです。価格・GPU・CPU・メモリ・ストレージなど細かな条件で絞り込み、最適な1台をスピーディに発見できます。

サイトURL：https://good-gamers.jp/(https://good-gamers.jp/)

会社概要

合同会社気づけば

代表：福田貫太

コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/(https://kidukeba.co.jp/)

国内最大級のゲーミングPC・BTO検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/(https://good-gamers.jp/)

ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/(https://eb.good-gamers.jp/)

Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp

Tel：050-1726-3811