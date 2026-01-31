【累計6.8万本突破】人気の“守護石”オーダーアイテムが5％OFF＆送料無料！2月限定キャンペーン開催｜ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」
ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」は、2月1日(日)10:00 ～ 2月28日(土)23:59の期間中、公式オンラインショップにて「バースデイオーダーキャンペーン」を開催いたします。
本キャンペーンでは、累計販売数約68,000本を突破した定番オーダーメイド「バースデイオーダー」対象商品を【5％OFF＋送料無料】にてお求めいただけます。
バースデイオーダーブレスレットは、生年月日から導き出した守護石と、願いを込めた天然石を組み合わせてお作りする、世界にひとつだけのパワーストーンブレスレット。
通常は割引対象とならないオーダー商品を、2月限定の特別な機会としてご案内いたします。
大切な方への誕生日ギフトとして。そして、自分自身を想うお守りとして。
この機会にぜひ、公式オンラインショップをご覧ください。
■バースデイオーダーブレスレットについて
累計販売数約68,000本を突破した「バースデイオーダーブレスレット」は、生年月日を基にした「守護石」に、願いごとを託して作成するオーダーメイド。
マルラニハワイ創業当時から、変わらぬ人気の看板ブレスレットです。
すんなりと身に着けやすい丸珠だけのブレスレット、愛らしいリボンタイプ、スタイリッシュな細身のタイプなど、様々なデザインで組み上げることができます。
マルラニハワイの代名詞ともいえる「バースデイオーダー」は、現在ブレスレットだけにとどまりません。
ネックレスやピアス、ストラップ、チャームなど、お客様のライフスタイルやその日のコーディネートに合わせてお選びいただける多彩なアイテムを展開しております。
さらに、大切なパートナーとお揃いで楽しめるペット用アイテムまで、その形はさまざま。
「常に身に着けていたい」「さりげなく持ち歩きたい」「大好きな存在とお守りを共有したい」……。
そんな一人ひとりの願いに寄り添い、世界にひとつだけの守護石が、あなたと大切な毎日を優しく包み込みます。
▶バースデイオーダーブレスレットについて(https://malulani.info/?mode=f8)
■専用の説明書を お付けします
バースデイオーダー商品には、お名前、生年月日とともに、使用している石の名前がすべて記載された説明書を同封いたします。
石に詳しくない方、プレゼントにてお送りになる際にも、わかりやすくお届けいたします。
キャンペーン概要■バースデイオーダーフェア
【期間】2月1日(日)10:00 ～ 2月28日(土)23:59
【特典１】バースデイオーダー対象商品が5%OFF
→【条件】クーポンコード [BO2026] 入力
【特典２】バースデイオーダー対象商品が送料無料
▶キャンペーン詳細はこちらから(https://malulani.info/?mode=f910)
※海外発送については、送料無料の対象外となります。
※自動では5%OFFになりません。必ずクーポンコードのご利用をお願いいたします。
※対象商品とその他の商品を一緒にお買い上げいただいた場合、対象商品分のみ5%OFFとさせていただきます。
※以下の商品については、クーポンコードを入力していただいた場合も5%OFFの対象外となります。
・バースデイオーダーブレスレット 女神コース
・バースデイオーダー ペアブレスレット
・【2026年限定】開運スペシャルオーダーパック
※他のクーポンとの併用はできません。
※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。
※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。
◆対象商品
バースデイオーダーブレスレット／ライトコース
https://malulani.info/?pid=187622255
バースデイオーダーブレスレット／ベーシックコース
https://malulani.info/?pid=187755137
バースデイオーダーブレスレット／エクストラコース
https://malulani.info/?pid=187854728
バースデイオーダーブレスレット／プレミアムコース
https://malulani.info/?pid=187847513
バースデイオーダーブレスレット／フリーコース
https://malulani.info/?pid=106532421
バースデイオーダーネックレス
https://malulani.info/?mode=grp&gid=3110468(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3110468)
バースデイオーダーストラップ
https://malulani.info/?pid=188273936
バースデイオーダーチャーム
https://malulani.info/?pid=187852608
バースデイオーダーピアス
https://malulani.info/?pid=146537449
ペットオーダーネックレス
https://malulani.info/?mode=f545
ペットオーダーチャーム
https://malulani.info/?pid=143941327
◆ハワイ本店のご案内
オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。
頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。
ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。
ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)
ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)
◆マルラニハワイ
https://malulani.info/
ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。
店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。
ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。
◆本件に関するお問合せ
広報：庄子
TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv
◆会社概要
社名：H1GLOBAL株式会社
創業：2005 年4 月
代表者：代表取締役 輝咲 翔
本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901
TEL：03-6419-7755
事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。