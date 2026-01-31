【購読者8.5万人突破】NoLang開発チームが最前線の知見を凝縮して届ける「Mavericks AI ニュース」の1月19日号を配信。新ツール「Cowork」やChatGPT広告導入の背景を徹底解説

株式会社Mavericks

動画生成AI「NoLang（ノーラン）」をはじめとした先端的なAIプロダクト開発を手掛ける株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表取締役：奥野 将太）は、購読者数8.5万人を突破した国内最大級※の生成AIメルマガ『Mavericks AI ニュース』の最新号（1月19日週配信）を公開しました。

本号では、Anthropic社が発表した非エンジニア向けの新ツール「Cowork」の衝撃や、AIエージェント普及の鍵を握る「ドキュメント管理」の重要性、さらにChatGPTが打ち出した「最後の手段」としての広告導入の背景を深掘り。日々AIプロダクト開発の最前線に立つエンジニアチームならではの視点に基づき、単なる機能紹介にとどまらない、実務におけるAI活用の本質に迫る考察をお届けします。



※国内の生成AI特化型ニュースレターとしての規模（自社調べ）

動画生成AI「NoLang」開発チームが届ける、現場の知見を凝縮した「Mavericks AI ニュース」

株式会社Mavericksは、日本発のスタートアップとして生成AIプロダクト「NoLang(ノーラン)」を提供しています。リリースから約1年半で登録者は15万人を超え、60社超の法人企業様にご利用いただいた実績を持ち、AI駆動開発の最前線で日々自社プロダクトを運用しています。

極めて変化の速い生成AI業界において、いま生成AIで何ができるのか、市場で注目されているAIサービスの本質はどこにあるのか。私たちは、外部からの観察だけでは見えてこない、プロダクト開発の現場でしか得られない「本質的な知見」を重要視しています。

「Mavericks AI ニュース」では、日々AI開発の最前線を走るチームが膨大な情報の中から真に有益なトピックを厳選。AIの前提知識がない方でも「明日からどう活用できるか」を具体的にイメージできるよう、独自の解説を加えて毎週月曜日に配信しています。

今週のMavericks AI ニュース

今週号（1月19日配信）のピックアップ紹介

登録はこちら :https://mvrks.news特集１：Anthropicが非エンジニア向けツール「Cowork」をリリース！同僚のように仕事を手伝うAIの時代へ

Anthropic社が、驚異的な自律性で話題となったコーディングAI「Claude Code」を非エンジニア向けに調整した新ツール「Cowork」をリリースしました。従来の生成AIが「指示待ち」であったのに対し、Coworkはあたかも同僚のようにタスク完遂のための計画を一緒に考え、ヒアリングを通してアウトプットをブラッシュアップしてくれます。

Coworkとの対話によるスライド作成計画の策定

PC内のフォルダや、MCP（Model Context Protocol）を通じてGoogle Drive、Notionといった外部サービスとシームレスに連携。デザインレベルの高いPowerPointスライドを自動生成するなど、実務を大幅に加速させる可能性を秘めています。

Coworkによって自動生成されたスライドの例特集２：なぜAIエージェントは非エンジニア領域で「AGI」に遠いのか？鍵はドキュメント管理にあり

Coworkのような高度なツールが登場してもなお、非エンジニアリング領域でのAI活用には大きな壁が存在します。本号では、NoLang開発チームの視点から、そのボトルネックが「ドキュメント管理」にあることを指摘。AIが真に能力を発揮するためには、情報の整理（リファクタリング）が文化として根付いているエンジニア領域と同様の環境整備が不可欠であることを解説します。

Googleカレンダーと連携して自律的に予定を調整する様子特集３：ChatGPTがついに広告導入へ。「最後の手段」を選んだOpenAIの狙いとは？

OpenAI社がChatGPTへの広告導入テストを開始すると発表しました。有料ユーザーの収益が全体の大半を占める中、無料ユーザーからの収益化を目指すこの決定は、Geminiとのトラフィック競争が激化する中での重要な戦略転換と言えます。「回答の独立性」「プライバシーの保護」を掲げつつ、AIチャット内広告から直接購入・決済までを完結させる新たなUXの形について考察します。

今後の展望

OpenAIがテストを予定している広告フォーマットのイメージ例

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップとして、自社での先端的なプロダクト開発で得た知見を社会に還元することも重要な使命と考えています。今後も「Mavericks AI ニュース」を通じて、AI時代を切り拓く全てのビジネスパーソン、開発者、DX担当者様にとって、信頼できる実用的な情報を継続的に発信してまいります。

資料請求、お問い合わせ

NoLang for Business 公式サイト：https://corp.no-lang.com

「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、AI開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。

会社概要

会社名：株式会社 Mavericks

本社所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 43-16 コア本郷ビル1階A室

代表者：奥野 将太

設立：2023年9月12日

事業内容：リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」などの提供

最新のAI情報を届けるメルマガ「Mavericks AI ニュース」の提供

URL：https://www.mvrks.co.jp/

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。

生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

