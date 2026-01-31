「夢はあるけど、説明できない」を解決する。ポートフォリオ作成サービス「Catalyst.me」正式リリース

Plasmism株式会社

「やりたいことはあるんです。でも、うまく説明できなくて…」

「クラウドファンディングに挑戦したいけど、見せられるものが何もない」

20代・30代の夢追い人たちと向き合う中で、私たちが何度も耳にしてきた言葉です。

Plasmism株式会社は、こうした「想いはあるけれど、それを可視化できない」という課題を解決するポートフォリオ作成サービス「Catalyst.me(カタリスト・ミー)」のサービスサイトを正式リリースしました。

「達成してから」ではなく「達成するために」作るポートフォリオ

サービスサイトはこちら :https://catalyst-me.com/

「実績があるからポートフォリオに載せることができる」、そう思ってる人が多い気がしています。

でも、本当にポートフォリオが必要なのは「これから挑戦する人」ではないでしょうか。

Catalyst.meは、目標を達成した後ではなく、達成するために作るポートフォリオサイトというコンセプトで設計されています。

- クラウドファンディングに挑戦したいけど、プロジェクトページだけでは想いが伝わらない- 事業アイデアはあるけど、協力者に説明する材料がない- 自分のビジョンを言語化・視覚化して、自分自身も整理したい

こうした「今はまだ形になっていない想い」を、ポートフォリオサイトに変えることで、夢への一歩を後押しします。

サービスの3つの特徴

今後の展開

- 想いを引き出すヒアリング実績ではなく「なぜそれをやりたいのか」「誰のために」「どんな未来を描いているのか」というストーリーを重視。デザイナーとの対話を通じて、あなた自身も気づいていなかった想いの核心を可視化します。- スピード×クオリティを両立AI支援とノーコードツールを活用し、従来なら数週間～数ヶ月かかるサイト制作を最短数日で実現。コストを抑えながらも、プロフェッショナルなデザインを提供します。- 自分で更新できる設計納品後もご自身で情報を更新できる仕様。プロジェクトの進捗や新しい想いを、リアルタイムで発信し続けられます。

Catalyst.meは、単なるサイト制作サービスではなく、夢追い人が交流できる場の形成を目指しています。

「想いを形にし、一歩を踏み出す」文化を創造していきます。

会社概要

会社名：Plasmism株式会社（プラズミズム）

代表取締役：曽我ジョニー

取締役：道畑勝利

所在地：大阪府大阪市北区梅田1丁目2-2 大阪駅前第2ビル12-12

設立：2024年7月

URL：https://plasmism.com/