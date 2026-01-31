【衆院選2026】11政党の代表者が「選挙公約」をプレゼンする特別番組 2/2 20時～、ニコニコで生放送
株式会社ドワンゴは、2026年2月2日（月）20時00分より、2月8日（日）に投開票が行われる第51回衆議院議員総選挙に向けて、各党の代表者が党の選挙公約をプレゼンする特別企画「【衆院選2026】「選挙公約」11連発！政党代表者がプレゼン」を実施します。この模様は、同社が運営するライブ配信サービス「ニコニコ生放送」をはじめ、ニコニコニュース公式YouTubeチャンネル、公式Xにて生配信します。
本企画では、れいわ新選組、国民民主党、日本共産党、社会民主党、参政党、中道改革連合、自由民主党、チームみらい、減税日本・ゆうこく連合、日本維新の会、日本保守党（調整中）（登壇順）の11政党から代表者が順に登壇し、持ち時間10分で党の選挙公約をプレゼンします。討論形式とは異なり、各党が同一条件で公約を発表することで、視聴者は各党の政策や主張にじっくり向き合い、比較検討することができます。
┃番組概要
■番組名： 【衆院選2026】「選挙公約」11連発！政党代表者がプレゼン
■実施日時：2026年2月2日（月）20時00分～
■登壇者および登壇順（敬称略）
20時00分～ れいわ新選組 大石あきこ 共同代表
20時15分～ 国民民主党 浜口誠 政調会長
20時30分～ 日本共産党 吉良よし子 政策副委員長
20時45分～ 社会民主党 ラサール石井 副党首
21時00分～ 参政党 神谷宗幣 代表
21時30分～ 中道改革連合 岡本三成 共同政調会長
21時45分～ 自由民主党 小林鷹之 政調会長
22時00分～ チームみらい 安野たかひろ 党首
22時15分～ 減税日本・ゆうこく連合 原口一博 共同代表
22時30分～ 日本維新の会 新実彰平 国会議員団広報局長
※登壇者および登壇時間は変更となる場合がございます。
※番組の途中で休憩時間を挟みます。
※日本保守党の登壇者および登壇時間は現在調整中です。
■動画URL：
＜ニコニコ生放送＞ https://live.nicovideo.jp/watch/lv349751246
＜公式YouTube＞https://youtube.com/live/ZPJo2BKHBCo
＜公式X＞https://x.com/i/broadcasts/1yNGabZPPgNJj