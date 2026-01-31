【衆院選2026】11政党の代表者が「選挙公約」をプレゼンする特別番組 2/2 20時～、ニコニコで生放送

株式会社ドワンゴは、2026年2月2日（月）20時00分より、2月8日（日）に投開票が行われる第51回衆議院議員総選挙に向けて、各党の代表者が党の選挙公約をプレゼンする特別企画「【衆院選2026】「選挙公約」11連発！政党代表者がプレゼン」を実施します。この模様は、同社が運営するライブ配信サービス「ニコニコ生放送」をはじめ、ニコニコニュース公式YouTubeチャンネル、公式Xにて生配信します。








　本企画では、れいわ新選組、国民民主党、日本共産党、社会民主党、参政党、中道改革連合、自由民主党、チームみらい、減税日本・ゆうこく連合、日本維新の会、日本保守党（調整中）（登壇順）の11政党から代表者が順に登壇し、持ち時間10分で党の選挙公約をプレゼンします。討論形式とは異なり、各党が同一条件で公約を発表することで、視聴者は各党の政策や主張にじっくり向き合い、比較検討することができます。




┃番組概要


■番組名： 【衆院選2026】「選挙公約」11連発！政党代表者がプレゼン


■実施日時：2026年2月2日（月）20時00分～


■登壇者および登壇順（敬称略）


20時00分～　れいわ新選組　大石あきこ 共同代表　


20時15分～　国民民主党　浜口誠 政調会長


20時30分～　日本共産党　吉良よし子 政策副委員長


20時45分～　社会民主党　ラサール石井 副党首


21時00分～　参政党　神谷宗幣 代表


21時30分～　中道改革連合　岡本三成 共同政調会長


21時45分～　自由民主党　小林鷹之 政調会長


22時00分～　チームみらい　安野たかひろ 党首


22時15分～　減税日本・ゆうこく連合　原口一博 共同代表


22時30分～　日本維新の会　新実彰平 国会議員団広報局長



※登壇者および登壇時間は変更となる場合がございます。


※番組の途中で休憩時間を挟みます。


※日本保守党の登壇者および登壇時間は現在調整中です。




■動画URL：


＜ニコニコ生放送＞ https://live.nicovideo.jp/watch/lv349751246


＜公式YouTube＞https://youtube.com/live/ZPJo2BKHBCo


＜公式X＞https://x.com/i/broadcasts/1yNGabZPPgNJj