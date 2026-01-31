新品上市！ORICO BookDrive 512GB Magsafe対応 外付けSSD

深圳市奥睿科电子商务有限公司

皆さん、こんにちは！今日はORICOの新しい製品、BookDrive 512GB Magsafe対応 外付けSSDをご紹介します。この製品は、ノートPC、USB-Cスマートフォン、Type-Cオーディオインターフェイス、タブレットなど、さまざまなデバイスに対応したポータブルSSDで、データ転送が非常に高速で便利です。

主な特徴

512GBの大容量

たっぷりのストレージで、写真や動画、大容量のファイルも一気に保存できます。大きなデータを持ち歩くのにぴったり。

Magsafe対応

最新のMagsafeテクノロジーに対応し、デバイスを簡単に接続できます。充電ケーブルやデータ転送ケーブルの接続がスムーズで、作業効率が向上します。

高速転送

USB 3.2 Gen2で、最大1000MB/sの高速転送が可能。データの読み書き速度が非常に速く、ファイルの移動やバックアップが瞬時に行えます。

PD 100W充電対応

高速充電にも対応しており、デバイスを素早く充電できるので、外出先でも安心して使えます。

SD/TFカードリーダー搭載

SDカードやTFカードのリーダー機能が内蔵されているので、カメラやドローンから直接データを読み込むのに便利です。

多機能対応

ノートPC、USB-C対応スマートフォン、オーディオインターフェイス、タブレットと幅広いデバイスに対応し、さまざまなシーンで活躍します。

お得なキャンペーン

この素晴らしい外付けSSDを、今ならお得な価格で購入できます！

通常価格: 18,500円

キャンペーン価格: 12,950円

さらに、購入時に下記の特典もご利用可能です：

20%クーポン

10%割引コード: NEWP10PRO

割引コードとクーポンを利用することで、さらにお得にゲットできます！このチャンスをお見逃しく。

キャンペーン期間： 終了日: 2026年2月6日 23:59 JST

購入リンク： ORICO BookDrive 512GB Magsafe対応 外付けSSD購入はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSKZMNND)

適用人群

クリエイターやデザイナー: 高速転送で大容量のデータ管理に最適。

モバイルワーカー: 外出先でも快適にデータ保存・転送でき、充電も対応。

ゲーマー: スムーズなゲームデータの読み込みが可能。

写真・動画愛好者: SD/TFカードリーダー内蔵で、データ移動が簡単。

このSSDは、忙しいライフスタイルを送るすべての人に便利で効率的なソリューションを提供します。

まとめ

ORICOのBookDrive 512GB Magsafe対応 外付けSSDは、データの高速転送、充電機能、そして多機能対応と、非常に便利で実用的な製品です。特に、外出先でよくデバイスを使う方には必須アイテムと言えるでしょう。ぜひこの機会に手に入れて、作業効率をアップさせましょう！

今すぐチェックして、限定キャンペーンをお見逃しなく！