株式会社Winttle、関西学院高等部主催「中・高生 探究の集い2025」に後援として参画

株式会社Winttle（本社：兵庫県神戸市灘区、代表取締役：小竹悠暉・大森渚生、以下Winttle）は、関西学院高等部（兵庫県西宮市）が主催する「中・高生 探究の集い2025」（2025年12月13日開催）に、後援として参画しました。Winttleは、学校現場で進む探究学習の質向上と、学校を越えた学び合い・出会いの機会創出を後押しする立場から、本イベントの趣旨に賛同し支援しました。

「中・高生 探究の集い2025」について

「中・高生 探究の集い2025」は、探究学習に取り組む中高生・教員が全国から集まり、各校の取り組みを発表し、学校を越えて学び合うイベントです。大学教員の前でプレゼンテーションを行う「コンテスト部門」や、対話を中心としたポスターセッション形式の「オープン部門」に加え、生徒向け・教員向けの交流会も実施されました。4回目の開催となる2025年は45校・200名以上が参加し、過去最大規模となりました。

ランチタイム・生徒交流会の様子ランチタイム・生徒交流会での司会の生徒

「中・高生 探究の集い 2025」

■ 日時：2025年12月13日（土）9時30分～16時00分

■ 場所：関西学院 西宮上ケ原キャンパス（兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155）

■ 主 催：関西学院高等部

■ 後 援：関西学院大学、Classi株式会社、株式会社Winttle

Winttleの参画について

Winttleは、探究学習が「授業内の取り組み」に留まらず、生徒が社会や他者との接点を得ながら学びを深化させていく授業であると捉えています。だからこそ、学校を越えて実践や悩みを共有し、フィードバックを交換できる場は、生徒にとっても教員にとっても大きな推進力になります。

本イベントへの後援参画では、コンテスト部門の大学生司会者の提供を行いました。Winttleは探究に挑戦する生徒・教員の学び合いが継続的に広がるよう、今後も教育現場への支援を強化してまいります。

コンテスト部門の発表の様子コンテスト部門での審査の様子代表コメント｜株式会社Winttle 小竹悠暉・大森渚生

「中・高生 探究の集い」には私たちは高校3年生の時に関西学院高等部の在校生徒の運営として関わり、大学入学後は大学生のスタッフとして参加し、今年度からは株式会社Winttleとして後援という形で、関わらせていただきました。「中・高生 探究の集い」のような全国から探究学習に注力した生徒が集まり、発表や交流を行うことは生徒の皆さんの今後のキャリアにとって非常に価値のあるものだと感じております。今は直接関わる機会がなくとも大学入学後、また社会人になった時に一緒に仕事をしたり、活動を始めたり、また連携したりできる可能性があるものだと思うので、これからも後押ししてまいります。

【関西学院高等部について】

学校名：関西学院高等部

高等部長：枝川 豊

所在地：兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155

創立：1889年

関西学院高等部の取り組み：関西学院高等部は大学受験に縛られない環境を活かし、これまでも3年間をかけて自身のテーマで卒業論文を書き上げる「読書科」といった独自の探究学習を展開してきました。WWL事業の拠点校となってからは、「AI活用」「ピーススタディ」「グローバルスタディ」といった、社会とのつながりを意識した、教科横断型・PBL型の授業を新設し、既存の読書科と連携させていくことで、生徒と教員が共に学ぶ「関学らしい探究学習」を目指しています。

【株式会社Winttleについて】

会社名：株式会社Winttle

代表者：代表取締役 小竹悠暉／代表取締役 大森渚生

所在地：兵庫県神戸市灘区

設立：2024年5月13日

事業内容：株式会社Winttleは、学校教育の現場に伴走し、探究学習・キャリア教育等における学びの設計や実行支援を行っています。学校と社会をつなぐ学習機会の創出を通じて、生徒一人ひとりの挑戦が広がる環境づくりを目指しています。

公式サイト：https://winttle.com/

お問い合わせ先：https://winttle.com/contact