大人気シリーズ「海物語」とのスペシャルコラボイベント第2弾『沖海6～大人気パチンコシリーズスペシャルコラボ!!～』開催決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、大人気シリーズとして今もなお多くの方に愛され続けている「海物語」と2回目となるコラボレーションイベント、『沖海6～大人気パチンコシリーズスペシャルコラボ!!～』を、2026年1月31日（土）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

今回、1995年に誕生した先駆け機種から約30年の長きにわたり業界を牽引し、幅広い世代から親しまれている「海物語」と2回目となるコラボレーションを通じて、より多くの人にライブ配信の面白さや親しみやすさが伝わるきっかけになればという思いから、イベントの実施に至りました。

『沖海6～大人気パチンコシリーズスペシャルコラボ!!～』は、「17LIVE」をご利用のユーザーの方であれば、どなたでも参加することが可能です。イベント期間中は、「海物語」をモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト（有料）をご用意しており、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位の方には、「海物語」の限定デジタルプライズやグッズを贈呈いたします。

「海物語」の大人気キャラクターたちが「17LIVE」アプリ内を一足早く夏色に彩るコラボレーションイベントに、ぜひご注目ください。

本イベントの概要は、以下の通りです。

■開催期間

2026年1月31日（土）～2月13日（金）

■参加条件

・「17LIVE」ユーザーの方

■プライズ（賞品）の一部 ※全てイメージとなります

Tシャツ

モバイルバッテリー

ポーチ＆イヤホン

海物語 ぱちどーる クジラッキー

海物語 図柄9連アクリルキーホルダー

海物語プレミアムサウンドキーホルダー マリンVer.

海物語 極JAPAN 八角鈴根付 マリン

海物語 極JAPAN 八角鈴根付 サム

海物語 図柄3連アクリルキーホルダー タコ

海物語 図柄3連アクリルキーホルダー カメ

海物語 図柄3連アクリルキーホルダー エビ

海物語 図柄3連アクリルキーホルダー カニ

海物語 図柄3連アクリルキーホルダー ジュゴン

海物語【ジュゴンの日】アクリルスタンドキーホルダー

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

「海物語」について

遊技機メーカー・SANYOの代表機種にして、“パチンカー”なら誰もが知る『海物語』シリーズ。初登場から20年以上に渡ってパチンコ業界を牽引し続ける大ヒットコンテンツです！

1995年、海物語誕生の先駆けとなった『CRギンギラパラダイス』からその歴史はスタート。2026年現在に至るまで、実に様々なシリーズ機種が世に出ています。

海を愛する主人公「マリン」や、緑髪が印象的な「サム」、マリンの妹「ウリン」、マリンの友人「ワリン」などなど、キャラクターたちが好評を博しています。

公式HP： https://www.sanyobussan.co.jp/products/pk_supersea_okinawa6/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw