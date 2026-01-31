【TAC建築士】申込締切迫る！2/15(日)より順次スタート！はじめて製図に挑戦する方のためにプレ特訓授業を用意しました。

簿記検定試験、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、2026年の一級建築士設計製図試験に挑戦する方にオプション講座をご提供！まもなく講義が始まります。


一級建築士【設計製図】はじめの一歩として…

TAC建築士講座　一級建築士　設計製図対策　プレ特訓講座


設計製図試験の講座では、再受験生の割合が多いことから「はたして同じペースで講義についていけるのだろうか？」と、不安を持っている初受験者の方も多いのではないでしょうか。本講座では、「作図の基礎」、「試験で必要な構造・設備・法規の知識」、「エスキスの取り組み方」などについて実習を交えながら、丁寧に解説します。この講座を受講して不安なく、試験対策にすすんでください。



こんな方におすすめ


・はじめて受験する方


・基本から学びなおしたい方


・作図に不安のある方



実施詳細　１.は講義第1回、２.は講義第2回をあらわします。


●教室講座（新宿校）　１.2/15（日）9:30～18:00　２.2/22（日）9:30～18:00


※50名の定員締切に達し次第、受付を締め切ります。



●オンラインライブ通信講座　１.2/22（日）9:30～18:00　２.3/1（日）9:30～18:00


※250名の定員締切に達し次第、受付を締め切ります。


※お申込みは2/12(木)まで



●Web通信講座　１.3/2（月）～配信開始　２.3/9（月）～配信開始




受講料・お申込み(教材費・消費税10%込み)


教室講座　\29,700


オンラインライブ通信講座　\29,700


Web通信講座　\27,500



お申込みはこちら


https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_seizupre.html



会社概要


会社名：TAC株式会社


代表者：代表取締役社長 多田 敏男


設立：1980年12月


事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業


本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18


Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/