カラフルキャスティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本 豊季）は、誰でも無料で登録できる「プロフィール」を軸に、企業と個人、個人とファンを繋ぐエンタメアプリ「カラキャス」において、大手・中堅企業のマーケティングDXを加速させる企業向け新プラン「カラキャス for Business」の提供を2/8～開始いたします。

本プランは、1.5億人のSNSデータの解析と、専任コンサルタントによる伴走支援を融合。生活者の検索体験がAIへとシフトしていく現代において、企業が直面する「ブランドへの信頼獲得」という課題に対し、データドリブンかつ持続可能な解決策を提示します。

■ 開発背景：AI検索（GEO/AIO）時代の到来とマーケティングのパラダイムシフト

生成AIの台頭により、消費者の情報探索行動は従来の「検索（ググる・タグる）」から「AIへの対話（AI検索）」へと急速に移行し始めています 。 AIが「信頼できる情報」を選別し回答するこの新時代において、企業発信の情報だけでは消費者の購買決定を後押しすることが困難になりつつあります。

これからの企業に求められるのは、単発的な広告による「認知の獲得」ではなく、第三者（生活者・インフルエンサー）による信頼性の高い評価＝「UGC（ユーザー生成コンテンツ）」を、デジタル上の資産として蓄積していくことです。

当社は、この「マーケティング資産の構築」を科学的に支援すべく、本ソリューションを開発いたしました。

■ 「カラキャス for Business」3つのコアバリュー- データドリブンによる「共創パートナー」の選定約1.5億人のSNSデータを活用した高度な分析基盤を提供します 。フォロワー数などの表層的な指標ではなく、オーディエンスの興味関心やブランド親和性を可視化 。 企業のブランドストーリーに深く共鳴し、熱量の高いファンコミュニティを共に育て上げる「共創者（Co-Creator）」を、確かなエビデンスに基づいて選定することが可能です 。- 戦略的PDCAを回す「プロフェッショナル・伴走支援」セルフ型ツールの課題であった「運用リソースの不足」や「知見の属人化」を解消するため、専任コンサルタントによる伴走体制を標準実装しました。導入時のKPI設計から、月次での効果検証、改善施策の立案サポートまで、貴社のマーケティングチームのパートナーとしてプロジェクトを推進。一過性の施策に終わらせず、中長期的なブランドエクイティの向上に貢献します。- 多層的なエンゲージメントを生む「統合型プラットフォーム」「キャスティング」のみならず、「キャンペーン」「イベント」「ギフティング」といった機能を複合的に展開可能です。単なるPR投稿の枠を超え、ユーザー参加型のイベントや体験の共有を通じて、デジタル空間上に貴社ブランドへの「熱狂」と「信頼」の総量最大化を目指します。■ サービス概要・料金体系

企業のマーケティング投資対効果（ROI）を最大化する、透明性の高いパッケージプランです。

サービス名：カラキャス for Business

プラットフォーム利用料：月額60,000円（税別） ※6ヶ月契約～

初期導入費：20,000円（税別）

成果報酬：キャスト報酬の15％（税別）※但し、キャスト報酬が20,000円（税抜）以下の場合は一律3,000円（税抜）／人

※案件登録数・オファー送信数に制限はございません。

※専任コンサルタントによる月次定例・運用サポートを含みます。

その他、「フルサポートプラン」「マーケター代行プラン」「SNS運用代行プラン」など多彩なオプションプランもご用意し、企業のSNSマーケティングをトータルでサポートします。

■ 「カラキャス」について

『カラキャス( https://colorfulcast.com )』は、誰でも無料で登録できる「プロフィール」を軸に、お仕事を依頼したい方と受けたい方、そしてキャストとファンを繋げることができる次世代型エンタメアプリです。

インフルエンサー、モデル、俳優、声優、アーティスト、ミュージシャン、ダンサーなど多種多様な“個性”が集まるこのプラットフォームは、企業にとっては認知拡大やマーケティング施策を加速させる場であり、個人にとっては自分の才能を発信し、活かすチャンスの場として急速に支持を広げています。

カラキャスは、iOS、Android、WEB版とすべてのデバイスでサービスを提供しており、デバイスを選ばず皆様にご利用いただくことが可能です。幅広い層のユーザー様からご支持をいただき、2026年1月で登録者数15万人を突破いたしました。

登録者数15万人を超える多様なキャストと、1.5億人のSNSデータを資産とし、企業のSNSマーケティングにおける「不確実性」を排除。AI時代に選ばれるブランドづくりを支援します。

【アプリダウンロードURL】

iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id1506114878

Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ColorfulCasting

WEB版：https://colorfulcast.com

■ カラフルキャスティング株式会社 会社概要

社名：カラフルキャスティング株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ33F

代表：松本 豊季

設立：2019年9月

資本金：325,000,000円

公式サイト：https://about.colorfulcast.com

【本件に関するお問い合わせ先】

カラフルキャスティング株式会社 広報担当

Email：info@colorfulcast.com