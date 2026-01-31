2月のゲストは仲宗根澄香プロ！ ABCラジオ「Skyカントリー倶楽部」は、明日2月1日(日)あさ7時30分から放送

朝日放送グループホールディングス株式会社収録場所：「Lounge Range 神保町」

朝日放送グループホールディングス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：西出将之）のグループ会社、朝日放送テレビ株式会社、スポーツコンテンツ展開を行う株式会社ベスティ、朝日放送ラジオ株式会社の3社がタッグを組んだ、Sky株式会社所属の女子プロゴルファーの魅力とゴルフの楽しさをたっぷりとお伝えする、耳と特別動画で楽しむラジオ番組「Skyカントリー倶楽部」は、明日２月

1日(日）あさ7時30分放送。番組公式SNS（X・インスタグラム）の特別動画も合わせてチェックして下さい！

今週の特別動画は「スイングの作り方」です

番組名：Skyカントリー俱楽部

放送日時：毎週日曜あさ7時30分～7時45分

放送エリア：ABCラジオ FM93.3MHz/AM1008kHz

番組公式サイト：https://abcradio.asahi.co.jp/scc/

番組公式X：@abc_skycountry

番組公式インスタグラム：abc_skycountry

番組放送終了後にはSky株式会社のホームページ

https://www.skygroup.jp/company/promotion/countryclub/ にて聴き逃し配信を行います。