TempestAI、生成AIとクオンツモデルを統合した「資産運用AIエージェント」をリリース

概要

TempestAI株式会社

TempestAI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：池田 蒼 技術顧問：松尾研究所副社長 金剛洙）は、生成AIと時系列解析・クオンツモデルを統合し、日々のニュースや市場環境を踏まえた投資判断を支援する「資産運用AIエージェント」を正式にリリースいたしました。

本システムは、従来の数理モデルでは捉えきれなかったニュース・マクロ環境・企業の定性情報を生成AIで解析し、価格データに基づく時系列解析・クオンツモデルと統合することで、投資判断の合理性・再現性・説明可能性を大幅に向上させます。

過去のプロジェクトにおける類似実績の技術を結集させ構築したものであり、技術的な優位性をもとにパッケージ化いたしました。

運用担当者の意思決定を置き換えるだけではなく、「なぜその判断に至るのか」を構造化して提示するAIエージェントとして、金融機関・機関投資家の運用高度化を支援します。

背景

金融市場では、金利・為替・地政学リスク・政策動向など、価格に影響を与える要因が複雑化・高速化しています。一方で、

- 定量モデルはニュースや文脈理解が弱い- 定性判断は属人化しやすく、再現性に乏しい- 運用判断の説明責任（ガバナンス）が年々厳格化している

といった課題が顕在化しています。

TempestAIはこれらの課題に対し、生成AIによる定性情報解析とクオンツ・時系列モデルによる定量分析を統合した「資産運用AIエージェント」を開発しました。

システムの特長

1. 生成AIによるニュース・市場文脈の解析

生成AIが、日々のニュース、経済指標、企業開示、マーケットコメント等を横断的に解析。

単なる要約に留まらず、

- 市場への影響シナリオ- リスク要因・追い風要因- 投資判断における論点

を構造化して提示します。

2. 時系列解析・クオンツモデルとの統合

内部モジュールとして、

- 時系列解析- クオンツモデル- マーケットファクター分析

などを組み込み、価格データに基づく定量的な示唆を生成。生成AIによる定性分析と統合することで、「データ上の兆候」と「市場文脈」の両面から投資判断を支援します。

3. 運用スタイル・組織に応じたカスタマイズ

金融機関・運用会社ごとの「投資哲学」「運用ルール」「リスク許容度」に応じてAIエージェントをチューニング。特定のアセットクラスや運用戦略に限定した導入も可能です。また、属人化しがちなノウハウの暗黙知を形式化して、AIによる意思決定を実現します。

融資稟議AIに代表される財務分析モジュールやオルタナティブデータモジュールとの連携も可能であり、高度なカスタマイズを提供しております。

導入実績・信頼性

TempestAIは、銀行・証券会社・運用会社・信用保証協会など数十社の金融機関との取引実績を有しています。金融実務に精通したメンバーとAI技術者が連携し、現場要件に即したAI設計を行っています。また、金融AI研究の第一人者である東京大学 松尾研究所 金融チーム 金剛洙氏が技術顧問として参画。生成AI・定性情報解析・時系列解析に関する最新知見を実装しています。

代表コメント

私たちは、AIを「当てるためのブラックボックス」ではなく、人の判断を深く、強くするためのパートナーとして設計しています。

資産運用AIエージェントは、定性と定量を分断せず、投資判断の“思考そのもの”を支援する存在です。各企業・金融商品の価値を正しく評価し、適切な箇所に適切な資金が流れる"プラスサムな"世界を構築します。

会社概要

会社名：TempestAI株式会社

所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング3階

代表者：代表取締役CEO 池田 蒼

事業内容：金融業界向けAIソリューションの開発・提供

URL：https://tempestai.co.jp

問い合わせ先：https://www.tempestai.co.jp/contact