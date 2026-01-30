走り終えた馬の未来を描くドキュメンタリー映像を公開

特定非営利活動法人日本乗馬普及協会

本作品は、「競走馬は引退後、どこへ行き、どのように生きているのか」という問いを出発点に、引退後も馬と向き合い続ける4組の人馬の現場 を取材したドキュメンタリー映像です。



競走生活を終えた馬たちの未来は一つではありません。その選択肢の数だけ、馬と真剣に向き合う“人の存在”があります。本作では、引退後も続いていく人との関係性と日常に静かにカメラを向けました。

撮影・編集は、映画『今日もどこかで馬は生まれる』を制作した株式会社CreemPanが担当。映画制作で培われた視点と丁寧な映像表現により、馬と人との距離感や空気感までを記録しています。

■作品概要

タイトル：走り終えた馬の未来 ～Life After Racing～

内容：引退競走馬のセカンドキャリアを支える4つの現場を取材したドキュメンタリー映像

公開日：令和8年1月30日（金）

公開先：YouTube

公開動画：https://youtu.be/UGlv9DkHTL0

企画・製作・著作：特定非営利活動法人日本乗馬普及協会

■撮影協力

JRA日本中央競馬会、JRA中京競馬場、愛知県競馬組合、金シャチけいば名古屋、愛知県調教師会、国立大学法人愛知教育大学、国立大学法人愛知教育大学馬術部、ピッコロファーム、長江装蹄所

■代表コメント（日本乗馬普及協会）

サラブレッドは、競走馬としての役目を終えた瞬間に物語が終わる存在ではありません。引退後の現実は決して楽なものではありませんが、それでも馬と向き合い、次の居場所をつくろうと努力している人たちがいます。この映像を通じて、馬の未来には選択肢があり、その一つひとつを支える人の存在があることを、一人でも多くの方に知っていただけたら嬉しいです。

■映像視聴URL

■本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人日本乗馬普及協会

