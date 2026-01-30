株式会社エヌケイワイ、2026年は“必要とされる場所”へ--自販機の新規設置を力強く推進

株式会社三福ホールディングス

愛媛県松山市に本社を置く三福グループの株式会社エヌケイワイは、2025年を事業全体の「見直しの年」と位置づけ、自動販売機の設置場所、商品構成、運営体制の再点検と改善を進めてまいりました。

その中で改めて見えてきたのは、自販機は「置ける場所」ではなく、「本当に必要とされる場所」にこそ価値があるということです。

2026年は、これまでの見直しを継続しながらも、より多くの方に必要とされる場所への自販機設置を、これまで以上に力強く進めてまいります。

2026年1月、新たに10か所へ自販機を設置

その取り組みの第一歩として、2026年1月に以下のエリアへ新規で自販機を設置いたしました。

松山市恵原町 松山市大橋町 松山市志津川町 松山市中通 松山市辰巳町 松山市正円寺 松山市東石井 松山市西垣生 松山市来住町 伊予市灘（からき天ぷら店）

地域ごとの特性や利用シーンを踏まえ、「日常的に使われる場所」「安心につながる場所」を意識した設置を行っています。条件はございますが、画像のからき天ぷら店のようにお店の広告としてもお使いいただけます。

松山市・伊予市周辺を中心に、地域密着で展開

伊予市灘町の「からき天ぷら店」

エヌケイワイの担当エリアは、以下の地域です。

松山市 伊予市 東温市 砥部町 松前町

地域に根差した事業者として、設置後のフォローや柔軟な対応を強みとし、

単なる自販機の設置にとどまらない価値提供を目指しています。

設置スペースは最小限、薄型自販機にも対応

自販機設置に必要な標準スペースは、

横幅1,200mm × 奥行き900mm です。

また、設置場所の条件によっては、

薄型タイプの自販機のご提案・設置も可能です。

「スペースが限られている」「通路幅が気になる」といった場合でも、

まずはお気軽にご相談ください。

福利厚生・防犯・災害対策など、活用方法は多様

自販機の活用方法は、飲料販売に限りません。

従業員の方に少しでも安く提供したい（福利厚生） 夜間や人通りの少ない場所での防犯対策 災害時を想定した備えとしての設置

など、目的に応じたさまざまな活用が可能です。

エヌケイワイでは、設置場所や目的に応じたご提案を行っております。

「置くこと」よりも「役立つこと」を大切に

2026年、エヌケイワイは

見直しを続けながら、必要とされる場所へ自販機を届けることを軸に、

地域とともに歩む事業展開を進めてまいります。

自販機の設置をご検討の方は、どうぞお気軽にお声がけください。

■会社名：株式会社エヌケイワイ

■住所：愛媛県松山市高岡町139-6

（地図：https://maps.app.goo.gl/NUVu34nvgTxGzzhY6）

■電話番号：089-921-2096

■HP：https://nky.bz/

■受付時間：平日9:00～17:00