【愛媛・松山】「Ｓマンスリー松山市駅東703号」入居受付開始
「Ｓマンスリー松山市駅東703号」入居受付スタート
株式会社三福社宅サービス(https://www.3pukusyataku.com/)（本社：愛媛県松山市、代表取締役：中矢孝則）は、2026年2月1日より、家具・家電付きマンスリーマンション「Ｓマンスリー松山市駅東(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=165208)703号」 の入居受付を開始いたします。
本物件は、松山市駅から徒歩圏内、愛媛県松山市泉町に位置する利便性の高い立地です。
市内中心部や主要交通機関へのアクセスも良好で、出張や転勤、研修時の滞在はもちろん、観光や長期滞在にもおすすめです。
室内は温かみのある内装で、生活に必要な家具・家電を完備。
短期から長期まで、すぐに新生活をスタートできる快適な住環境を整えています。
本物件はご好評につき増設を行い、現在同物件内で11部屋目となるお部屋が新たに誕生しました。
空室には限りがございますので、ご検討中の方はお早めにお問い合わせください。
「Ｓマンスリー松山市駅東」内観写真
「Ｓマンスリー松山市駅東」外観写真
【物件概要】
物件名：Sマンスリー松山市駅東(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=165208)703号
所在地：〒790-0025 愛媛県松山市泉町14-12
間取り：1Ｋタイプ
設備：家具家電完備（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・ベッド・テーブル・ソファ等）、
Wi-Fi・ネット回線込み
階数：7階
利用可能期間：2週間～長期まで柔軟に対応
敷金・礼金不要で、到着したその日からスムーズに新生活をスタートできます。
「Ｓマンスリー松山市駅東」間取り図の写真
【ビジネスユースに最適な理由】
「Ｓマンスリー松山市駅東」は、敷金・礼金不要で初期費用を大幅に抑えられるうえ、家具・家電が一式揃っているためカバン1つで入居可能。
Wi-Fiや水道光熱費も含まれたオールインワン料金体系で、入居中P・SPO（ピースポ）(https://pspo.jp/)も無料で入利用でき、健康で快適にご利用いただけます。
出張・研修・プロジェクト単位での滞在や、急な転勤・引越し前後の仮住まいとしても最適。
短期から長期まで、柔軟なプランで対応いたします。
【特典内容】≪Ｓマンスリー松山市駅東入居特典≫
Ｓマンスリー松山市駅を申込の方に限り、
通常月額5,478円（税込）の「P・SPO24ベーシックプラン」(https://pspo.jp/pricesystem/)が無料でご利用いただけます。
ご利用可能施設（一例）：
・ 24時間ジム
・ カフェスペース
・ 自習室
・ ゴルフ打席
・ カラオケ
※P・SPO24北条店は対象外となります。
※施設の詳細：https://pspo.jp/
≪対象条件と期間≫
・【Ｓマンスリー松山市駅東】に入居される方
・ 対象：2026年12月末までにご契約完了の方（新規・リピーターいずれも対象）
・ 入居期間：1ヶ月以上のプラン（ショートプラン以上）
・ 期間：2026年12月31日までのお申し込み分
【マンスリーマンションについて】
物件の詳細・検索はこちら
・ウィークリー＆マンスリー
https://weeklyandmonthly.com/srchcompany/dtl_132/
・グッドマンスリー
https://www.good-monthly.com/company/ehime/search/list.html?gyousha_hex=1c0b
ご利用方法
1. 弊社より申込URL送付
2. 申込登録
3. 入居審査
4. 電子契約書署名・ご入金
5. 入居開始当日より利用可能
ご予約はコチラから :
https://www.3pukusyataku.com/inquiry/
【会社概要】
株式会社三福社宅サービス
代表取締役：中矢孝則
所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-1
公式HP：https://www.3pukusyataku.com/
TEL：0120-998-623（マンスリー課：089-915-2233）
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社三福社宅サービス マンスリー課
TEL：0120-998-623（直通：089-915-2233）