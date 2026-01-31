【愛媛・松山】「Ｓマンスリー松山市駅東703号」入居受付開始

「Ｓマンスリー松山市駅東703号」入居受付スタート

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福社宅サービス(https://www.3pukusyataku.com/)（本社：愛媛県松山市、代表取締役：中矢孝則）は、2026年2月1日より、家具・家電付きマンスリーマンション「Ｓマンスリー松山市駅東(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=165208)703号」 の入居受付を開始いたします。

本物件は、松山市駅から徒歩圏内、愛媛県松山市泉町に位置する利便性の高い立地です。

市内中心部や主要交通機関へのアクセスも良好で、出張や転勤、研修時の滞在はもちろん、観光や長期滞在にもおすすめです。

室内は温かみのある内装で、生活に必要な家具・家電を完備。

短期から長期まで、すぐに新生活をスタートできる快適な住環境を整えています。

本物件はご好評につき増設を行い、現在同物件内で11部屋目となるお部屋が新たに誕生しました。

空室には限りがございますので、ご検討中の方はお早めにお問い合わせください。

「Ｓマンスリー松山市駅東」内観写真

「Ｓマンスリー松山市駅東」外観写真

【物件概要】

物件名：Sマンスリー松山市駅東(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=165208)703号

所在地：〒790-0025 愛媛県松山市泉町14-12

間取り：1Ｋタイプ

設備：家具家電完備（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・ベッド・テーブル・ソファ等）、

Wi-Fi・ネット回線込み

階数：7階

利用可能期間：2週間～長期まで柔軟に対応

敷金・礼金不要で、到着したその日からスムーズに新生活をスタートできます。

【ビジネスユースに最適な理由】

「Ｓマンスリー松山市駅東」間取り図の写真

「Ｓマンスリー松山市駅東」は、敷金・礼金不要で初期費用を大幅に抑えられるうえ、家具・家電が一式揃っているためカバン1つで入居可能。

Wi-Fiや水道光熱費も含まれたオールインワン料金体系で、入居中P・SPO（ピースポ）(https://pspo.jp/)も無料で入利用でき、健康で快適にご利用いただけます。

出張・研修・プロジェクト単位での滞在や、急な転勤・引越し前後の仮住まいとしても最適。

短期から長期まで、柔軟なプランで対応いたします。

【特典内容】

≪Ｓマンスリー松山市駅東入居特典≫

Ｓマンスリー松山市駅を申込の方に限り、

通常月額5,478円（税込）の「P・SPO24ベーシックプラン」(https://pspo.jp/pricesystem/)が無料でご利用いただけます。

ご利用可能施設（一例）：

・ 24時間ジム

・ カフェスペース

・ 自習室

・ ゴルフ打席

・ カラオケ

※P・SPO24北条店は対象外となります。

※施設の詳細：https://pspo.jp/

≪対象条件と期間≫

・【Ｓマンスリー松山市駅東】に入居される方

・ 対象：2026年12月末までにご契約完了の方（新規・リピーターいずれも対象）

・ 入居期間：1ヶ月以上のプラン（ショートプラン以上）

・ 期間：2026年12月31日までのお申し込み分

【マンスリーマンションについて】

物件の詳細・検索はこちら

・ウィークリー＆マンスリー

https://weeklyandmonthly.com/srchcompany/dtl_132/

・グッドマンスリー

https://www.good-monthly.com/company/ehime/search/list.html?gyousha_hex=1c0b

ご利用方法

1. 弊社より申込URL送付

2. 申込登録

3. 入居審査

4. 電子契約書署名・ご入金

5. 入居開始当日より利用可能

ご予約はコチラから :https://www.3pukusyataku.com/inquiry/

【会社概要】

株式会社三福社宅サービス

代表取締役：中矢孝則

所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-1

公式HP：https://www.3pukusyataku.com/

TEL：0120-998-623（マンスリー課：089-915-2233）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福社宅サービス マンスリー課

TEL：0120-998-623（直通：089-915-2233）