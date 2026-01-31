のこのこ書店、リアルとデジタルを融合した“電脳書店”としてリニューアルオープン

合同会社のこのこは、運営する「のこのこ書店」を2026年2月10日、オンラインを中心とした“電脳書店”としてリニューアルオープンいたします。


のこのこ書店はこれまで、読書を通じた人と人とのつながりを大切にしてきました。今回のリニューアルでは、オンライン上に新たな書店空間を構築。場所や時間にとらわれず、本と出会い、楽しめる「電脳書店」という新しい形へと進化します。


■ 電脳書店としての新たな取り組み


今回のリニューアルでは、以下のような取り組みをスタートします。


・オンラインストアでの書籍販売・セレクト紹介


・店主おすすめ本やテーマ別特集の定期更新


・イベントや読書企画のオンライン発信


・リアル店舗と連動した限定企画の実施


単なるECサイトではなく、「本屋に遊びに来る感覚」をオンライン上でも体験できる空間づくりを目指しています。




※画像はイメージになります。


■ リニューアルの背景


近年、読書スタイルや本との出会い方は大きく変化しています。一方で、地域の本屋が減少し、本に触れる機会そのものが少なくなっている現状もあります。


のこのこ書店は、こうした時代の変化を前向きに捉え、デジタルの力を活用することで、本の魅力をより多くの人に届けたいと考えました。


「オンラインで気軽に出会い、リアルで深く楽しむ」


その架け橋となる書店として、新しい読書文化の創出を目指します。



また公式ECサイトもリニューアル。懐かしいデザインで、みんなが集まれる場所を作ります。



※画像はイメージです。


■ 今後の展望


今後は、オンラインイベントや作家との交流企画、地域と連携した取り組みなども順次展開予定です。


のこのこ書店は、電脳書店という新しい形を通じて、本を通じたコミュニティづくりと、読書の楽しさを広げていきます。



【店舗・サービス概要】


店舗名：のこのこ書店


リニューアルオープン日：2026年2月10日


形態：オンラインを中心とした電脳書店（リアル店舗連動）


運営：合同会社のこのこ


オープンしましたら公式HPでURL等お知らせいたします。是非ご覧くださいませ。


https://nokonoko.org/