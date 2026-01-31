のこのこ書店、リアルとデジタルを融合した“電脳書店”としてリニューアルオープン

合同会社のこのこ

合同会社のこのこは、運営する「のこのこ書店」を2026年2月10日、オンラインを中心とした“電脳書店”としてリニューアルオープンいたします。

のこのこ書店はこれまで、読書を通じた人と人とのつながりを大切にしてきました。今回のリニューアルでは、オンライン上に新たな書店空間を構築。場所や時間にとらわれず、本と出会い、楽しめる「電脳書店」という新しい形へと進化します。

■ 電脳書店としての新たな取り組み

今回のリニューアルでは、以下のような取り組みをスタートします。

・オンラインストアでの書籍販売・セレクト紹介

・店主おすすめ本やテーマ別特集の定期更新

・イベントや読書企画のオンライン発信

・リアル店舗と連動した限定企画の実施

単なるECサイトではなく、「本屋に遊びに来る感覚」をオンライン上でも体験できる空間づくりを目指しています。

※画像はイメージになります。

■ リニューアルの背景

近年、読書スタイルや本との出会い方は大きく変化しています。一方で、地域の本屋が減少し、本に触れる機会そのものが少なくなっている現状もあります。

のこのこ書店は、こうした時代の変化を前向きに捉え、デジタルの力を活用することで、本の魅力をより多くの人に届けたいと考えました。

「オンラインで気軽に出会い、リアルで深く楽しむ」

その架け橋となる書店として、新しい読書文化の創出を目指します。

また公式ECサイトもリニューアル。懐かしいデザインで、みんなが集まれる場所を作ります。

※画像はイメージです。

■ 今後の展望

今後は、オンラインイベントや作家との交流企画、地域と連携した取り組みなども順次展開予定です。

のこのこ書店は、電脳書店という新しい形を通じて、本を通じたコミュニティづくりと、読書の楽しさを広げていきます。

【店舗・サービス概要】

店舗名：のこのこ書店

リニューアルオープン日：2026年2月10日

形態：オンラインを中心とした電脳書店（リアル店舗連動）

運営：合同会社のこのこ

オープンしましたら公式HPでURL等お知らせいたします。是非ご覧くださいませ。

https://nokonoko.org/