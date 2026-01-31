【冬の雲仙温泉街を幻想的に彩るイルミネーションイベント開催】 「雲仙灯りの花ぼうろ2026」～花火と光と湯けむりが織り成す夜景体験～
■ 概要
一般社団法人雲仙観光局 は、冬期恒例のイルミネーションイベント 「雲仙灯りの花ぼうろ2026」 を、2026年2月1日（日）～2月28日（土）までの期間、長崎県雲仙市・雲仙温泉街一帯で開催いたします。冬の澄んだ夜を背景に、湯けむりと光が織りなす幻想的な空間を演出し、地元住民・観光客に冬の雲仙ならではの夜の魅力をお届けします。
https://www.unzen.org/special-event/akarinohanaboro
■ イベントの魅力
● 光で演出「花ぼうろ」空間
「花ぼうろ」とは、冬の寒さにより樹木に付着する霧氷（むひょう）を指す冬の風物詩。その美しい自然現象をモチーフに、雲仙温泉街や散歩道、ツリーエリアをイルミネーションで彩ります。夜空の下で広がる光の世界が、訪れる人々を幻想的な体験へ誘います。
● 湯けむり × 光 × 冬花火
期間中の特定日には、「花ぼうろ花火の宴」として、雲仙温泉街中心部から冬の夜空へ花火を打ち上げます（2月14日（土）、21日（土）、22日（日）、28日（土）21:00～予定）。光と音が織りなすダイナミックな演出で、昼とは違う夜の温泉街がさらに賑わいます。
■ 同時開催イベント
期間中、雲仙温泉街にて親子で楽しめるイベントなど同時開催いたします。
１. 大切な人と一緒に、冬の光をデザインしよう ー ランタンづくりワークショップ
セロファンを使って、世界にひとつだけのオリジナルランタンを制作するワークショップ。
お子さまとの工作体験や、旅の思い出づくりにおすすめです。
完成したランタンは、夜の雲仙温泉街をやさしく彩ります。
開催時間：15:00～21:00
場所：お山の酒屋 本多屋横広場
参加費：無料
※開始日については公式サイトご確認ください。
２. 地熱体験「エコタツ」 ー 地球の熱を、直に感じる冬の特等席
電源を使わず、火山の地熱のみで温まる雲仙ならではの体験型コンテンツ。
旧八万地獄に設置された「エコなコタツ」で、自然の恵みと温もりを体感できます。
開催日：2月22日（日）、23日（月・祝）
時間：9:00～10:00
場所：旧八万地獄
参加費：無料
３. UNZEN YOMOYAMA RADIO ー 雲仙のモデルコースと街の魅力を“音声AR”で案内
雲仙温泉街や周辺エリアを、音声ARで楽しめるデジタルコンテンツ。
スマートフォンを使って、街歩きしながら雲仙の物語や魅力をより深く体感できます。
利用料金：無料
参加方法：画像内QRコードまたは以下のURLより確認
https://www.heare-to.com/otodemand
４. 小浜温泉「灯るプロジェクト」 ～山の雲仙・海の小浜、2つの灯りを巡る旅～
雲仙と小浜をつなぐライトアップ企画。
山と海、それぞれの温泉地が持つ夜の魅力を、灯りで演出します。
開催期間：2026年2月13日（金）～3月15日（日）
アクセス：雲仙から小浜まで車で約20分
詳細は雲仙観光局WEBサイト「FindUNZEN」(https://www.unzen.org/)にてご確認ください。
５. 雲仙温泉 × 美男高校地球防衛部ハイカラ！ ー コラボスタンプラリー開催中
雲仙温泉街を巡ってスタンプを集めると、特典がもらえるコラボ企画。
街歩きとあわせて楽しめる、期間限定の参加型イベントです。
開催期間：1月23日（金）～3月31日（火）
参加方法：画像内QRコードまたは以下のURLより確認
https://www.unzen.org/news/boueibu
■ イベントの詳細
一般社団法人 雲仙観光局
WEB：https://www.unzen.org/
所在地：雲仙市小浜町雲仙320番地
TEL：0957‐73‐3434