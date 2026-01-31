【冬の雲仙温泉街を幻想的に彩るイルミネーションイベント開催】　「雲仙灯りの花ぼうろ2026」～花火と光と湯けむりが織り成す夜景体験～

■ 概要

一般社団法人 雲仙観光局

一般社団法人雲仙観光局 は、冬期恒例のイルミネーションイベント 「雲仙灯りの花ぼうろ2026」 を、2026年2月1日（日）～2月28日（土）までの期間、長崎県雲仙市・雲仙温泉街一帯で開催いたします。冬の澄んだ夜を背景に、湯けむりと光が織りなす幻想的な空間を演出し、地元住民・観光客に冬の雲仙ならではの夜の魅力をお届けします。

https://www.unzen.org/special-event/akarinohanaboro

■ イベントの魅力

● 光で演出「花ぼうろ」空間

「花ぼうろ」とは、冬の寒さにより樹木に付着する霧氷（むひょう）を指す冬の風物詩。その美しい自然現象をモチーフに、雲仙温泉街や散歩道、ツリーエリアをイルミネーションで彩ります。夜空の下で広がる光の世界が、訪れる人々を幻想的な体験へ誘います。

● 湯けむり × 光 × 冬花火

期間中の特定日には、「花ぼうろ花火の宴」として、雲仙温泉街中心部から冬の夜空へ花火を打ち上げます（2月14日（土）、21日（土）、22日（日）、28日（土）21:00～予定）。光と音が織りなすダイナミックな演出で、昼とは違う夜の温泉街がさらに賑わいます。

■ 同時開催イベント

期間中、雲仙温泉街にて親子で楽しめるイベントなど同時開催いたします。

１. 大切な人と一緒に、冬の光をデザインしよう ー ランタンづくりワークショップ

セロファンを使って、世界にひとつだけのオリジナルランタンを制作するワークショップ。

お子さまとの工作体験や、旅の思い出づくりにおすすめです。

完成したランタンは、夜の雲仙温泉街をやさしく彩ります。

開催時間：15:00～21:00

場所：お山の酒屋 本多屋横広場

参加費：無料

※開始日については公式サイトご確認ください。

２. 地熱体験「エコタツ」 ー 地球の熱を、直に感じる冬の特等席

電源を使わず、火山の地熱のみで温まる雲仙ならではの体験型コンテンツ。

旧八万地獄に設置された「エコなコタツ」で、自然の恵みと温もりを体感できます。

開催日：2月22日（日）、23日（月・祝）

時間：9:00～10:00

場所：旧八万地獄

参加費：無料

３. UNZEN YOMOYAMA RADIO ー 雲仙のモデルコースと街の魅力を“音声AR”で案内

雲仙温泉街や周辺エリアを、音声ARで楽しめるデジタルコンテンツ。

スマートフォンを使って、街歩きしながら雲仙の物語や魅力をより深く体感できます。

利用料金：無料

参加方法：画像内QRコードまたは以下のURLより確認

https://www.heare-to.com/otodemand

４. 小浜温泉「灯るプロジェクト」 ～山の雲仙・海の小浜、2つの灯りを巡る旅～

雲仙と小浜をつなぐライトアップ企画。

山と海、それぞれの温泉地が持つ夜の魅力を、灯りで演出します。

開催期間：2026年2月13日（金）～3月15日（日）

アクセス：雲仙から小浜まで車で約20分

詳細は雲仙観光局WEBサイト「FindUNZEN」(https://www.unzen.org/)にてご確認ください。

５. 雲仙温泉 × 美男高校地球防衛部ハイカラ！ ー コラボスタンプラリー開催中

雲仙温泉街を巡ってスタンプを集めると、特典がもらえるコラボ企画。

街歩きとあわせて楽しめる、期間限定の参加型イベントです。

開催期間：1月23日（金）～3月31日（火）

参加方法：画像内QRコードまたは以下のURLより確認

https://www.unzen.org/news/boueibu

■ イベントの詳細

一般社団法人 雲仙観光局

WEB：https://www.unzen.org/

所在地：雲仙市小浜町雲仙320番地

TEL：0957‐73‐3434