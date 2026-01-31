【スマホケース・アクセサリー】ミニモールドールチャームにうさぎが登場

写真拡大 (全3枚)

株式会社B3

着飾るスマホケースブランド「Ciara（シアラ）」（運営：株式会社B3、本社：東京都目黒区青葉台1--3、代表取締役CEO：前野貴史）は、ブランドの人気アイテムであるミニモールドールチャームシリーズにおいて、ミニラビットモールドールチャームを直営店舗ならびにオンラインストアにて販売を開始いたしました。



ミニラビットモールドールチャームカスタムイメージ

■人気のミニモールドールシリーズの新作！


人気のミニモールドールシリーズに新作が登場です。長い耳が特徴のうさぎタイプのミニラビットモールドールチャームは、スマホケースに合わせても可愛らしく、ネックレスにイニシャルやミニチャームをカスタマイズすることもおすすめです。また、モールドールならではの雰囲気を活かし、耳を折ってアレンジすることもできる、魅力的なアイテムです。


■ミニラビットモールドールチャーム製品情報



本体3色×ゴールド/シルバー

販売場所：Ciara公式オンラインストア


スマホケース/スマホアクセサリー(https://ciara-store.com/)


チャーム(https://ciara-store.com/collections/charm)


・価格：2,700円（税込2,970円）


・カラー：ホワイト/シルバー、ホワイト/ゴールド、ブラック/シルバー、ブラック/ゴールド、ピンク/シルバー、ピンク/ゴールド


・サイズ：フリーサイズ





■スマホケース・アクセサリー「Ciara」


Ciara（シアラ）では、2014年よりCiaraブランドオリジナルのiPhoneケースやストラップ、スマホアクセサリーを販売しています。"着飾るスマホケース"というテーマのもと、おしゃれなスマホケース、チャームなどのアクセサリーを展開しております。





スマホケース・アクセサリー「Ciara」

■Ciaraオンラインストア


スマホケース/スマホアクセサリーCiara


URL：https://ciara-store.com/


■Ciara直営店舗


Ciaraルミネエスト新宿店


Ciara横浜ジョイナス店


Ciaraルミネ大宮店


Ciara金沢フォーラス店


Ciara名古屋パルコ店


Ciara近鉄パッセ店


Ciara梅田エスト店


Ciara天王寺ミオ店


Ciara福岡パルコ店


■運営会社概要


会社名：株式会社B3


設立：2015年3月


代表者 ：代表取締役 前野 貴史


所在地 ：東京都目黒区青葉台1-15-3 AK-4ビル2F


事業内容 ：小売/卸業・EC事業支援業・デザインプロモーション制作業


URL：https://b3-inc.com/