多言語対応人材マッチングのReelu、高評価人材を指名して繰り返し依頼できる「リピート指名プラン」を開始

株式会社Reelu

株式会社Reelu（本社：東京都、代表取締役：今野珠優、以下Reelu：リール）は、導入企業の皆様が「またお願いしたい」と感じたワーカーに対し、指名して継続的に依頼をすることができる「リピート指名プラン」の提供を開始しました。業務現場の課題として多い、シフトの不安定さや繁忙期の人員確保に対し、同一人材への継続依頼という選択肢を提供することで、企業の運用負担を軽減し、現場品質の安定に貢献します。

背景

これまでReeluでは、1日1時間から必要なタイミングで人材を依頼できる仕組みを提供してきました。その中で、導入企業の皆様からは「この方がとても良かった」「次回も同じ方に依頼することはできますか？」といった要望を頂くことが多くなってきております。

現場では、長期アルバイトの採用・定着が難しく、例えば、学生アルバイト方を主戦力としている職場では卒業・就活・留学・テスト期間等の影響で稼働が安定しづらいという構造課題があります。それに加えて、花見シーズン・連休・季節繁忙など、短期間に大量人員が必要になる波もあり、運用側の負担が増大しています。



こうした背景から、企業の「良い人材を継続的に確保したい」というニーズに応えながら、需要の繁閑性に人材供給の弾力性に合わせていくことが実現できるプラン提供に至りました。

「リピート指名プラン」とは

企業が高評価をしたワーカーに対して、優先的に新規の求人情報が共有される仕組みです。単発マッチングに加え、“現場に慣れた人材”を繰り返し確保することで、現場品質の安定とマネジメント工数の削減を目指します。

特長

1）“良かった人材”を指名でき、現場品質が安定

初回稼働で評価の高かった人材を継続依頼することで、教育・立ち上がりの手間を抑え、サービス品質を安定させます。

2）採用不安定リスクに対して、運用でカバーできる

長期アルバイト採用が読みづらい企業でも、リピート人材に繰り返し依頼することで、月間のシフト稼働を担保しやすくなります。

3）繁忙期の“人手の波”に、柔軟に対応

繁忙期に合わせて必要枠を増やし、落ち着いた時期は枠を調整するなど、需要変動に合わせた運用が可能です。

4）ワーカー側も「慣れた現場」で働きやすい

同じ職場での継続稼働により、業務理解が深まり、本人のパフォーマンスも上がりやすくなります（結果として企業の満足度向上にもつながります）。

実際の活用事例

【導入事例】株式会社meleap様：ソラマチ店での回転効率と売上増加を支える即戦力人材の確保とインバウンド対応力強化(https://note.com/reelu/n/ncb5100274e29)

想定業界・利用シーン

利用の流れ

- リピート人材に繰り返し依頼することで月間稼動のシフト人員を担保（月28～31日分をReeluで求人掲載している企業様も）- まずは5～10名の稼働から開始し、特に良かった人材を中心に繰り返し依頼（※同一企業での月上限金額は規定あり）- 同一企業／同一店舗で、月に5日以上稼働しているワーカーも存在- 外食／小売（商業施設、駅ナカ、観光地店舗）- 展示会／イベント運営- インバウンド関連（観光案内、空港周辺、免税・接客補助 など）- 繁忙期が明確な業態（季節イベント、連休ピーク対応）- Reeluで通常依頼（まずは1日単位で依頼可能）- 稼働後、企業が「またお願いしたい」ワーカーを指名- リピート指名プラン（現在は無料）にて、当該人材に対して優先的に求人公開- 繁忙期は枠を増やし、平常時は最適枠へ調整

▼問い合わせフォーム：https://forms.gle/2ztuxsmBx1sJuryo9(https://forms.gle/2ztuxsmBx1sJuryo9)

サービス導入に関するお問い合わせは上記フォームよりお願いします。（※営業目的でのご利用はお控え頂いております。

株式会社Reelu 代表取締役 今野珠優より

今回のリピート指名プランでは『またお願いしたい』と思える出会いを、次の稼働につなげられる仕組みを整えました。リピート指名プランにより、現場で活躍した人材を企業が指名し、継続的な稼働を組み立てやすくなります。企業とワーカー双方にとって納得感のあるマッチングを積み重ね、現場の安心とサービス品質の向上を支えていきます。



会社概要

商号：株式会Reelu

代表者：代表取締役CEO 今野珠優（こんの しゅう）

本社所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F

設立年月：2022年4月

資本金：38,497,600円（資本準備金含む）

事業内容：多言語対応人材の即戦力マッチングReelu（リール）

ホームページURL：https://corporate.reelu.jp/