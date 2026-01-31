【いーふらん】福利厚生の一環として社内バスツアー「彫刻の森美術館＆かに会席ツアー」を実施～毎月開催される社内イベントで、社員同士の距離を縮める～

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市）は、福利厚生の一環として実施している社内バスツアーにおいて、「会長と行く箱根 彫刻の森美術館＆かに会席バスツアー」を開催しました。本取り組みは、社員同士の交流を深めることを目的に毎月実施しているもので、今回で56回目の開催となります。

福利厚生を「制度」で終わらせない、いーふらんの考え方

いーふらんでは、福利厚生を単なる制度や形式的な仕組みとしてではなく、社員が自然と参加したくなるような場としても設計しています。その象徴的な取り組みが、毎月内容を変えて実施している社内バスツアーです。

社内バスツアーは、行き先や企画を毎回変えることで、常に新鮮さを感じられる工夫を施しています。部署や役職の垣根を越えて多くの社員が参加し、日常業務から一歩離れてリフレッシュできるだけでなく、社内コミュニケーションの活性化にもつながる機会として社員からも好評です。

また、本取り組みの大きな特徴が、代表取締役会長・渡辺喜久男が毎回ツアーに同行している点です。役職や部署に関係なく、同じ時間を共有し、同じ景色を眺め、同じ食事を楽しむ。こうした時間そのものが、いーふらんの社風を形づくっています。



毎月内容が変わるから、次が楽しみになる

このバスツアーは福利厚生の一環として毎月実施されており、行き先や内容は毎回異なります。観光地や食事、体験型イベントなど、その時々で企画されるため、「次はどこへ行くのか」「どんな体験ができるのか」を楽しみにする社員も少なくありません。

参加は任意でありながら、多くの社員が自然と集まる。それは、この取り組みが“やらされる社内イベント”ではなく、純粋に楽しめる時間として根付いている証でもあります。





ツアー概要｜会長と行く箱根 彫刻の森美術館＆かに会席バスツアー

今回のバスツアーでは、箱根の自然とアートを楽しめる「彫刻の森美術館」を訪問。屋外展示を巡りながら、敷地内にある足湯も体験できるなど、日常から少し離れたリフレッシュの時間となりました。

昼食には、南鴨宮甲羅本店にて、茹でがに、かに刺身、かにすき、ずわい焼き、かに天ぷらといったかに尽くしの会席料理を堪能。参加者同士の会話も自然と弾み、終始和やかな雰囲気で進行しました。

移動には、いーふらんが所有するリムジンバスを使用。車内ではカラオケや、参加者全員に豪華景品が当たるビンゴ大会も行われ、移動時間も含めて楽しめるツアーとなりました。



当日の様子

参加者の声



加盟店サポート営業部 25新卒社員

今回このバスツアーに参加した理由の一つは、会長と直接お話しできる貴重な機会があるからです。普段なかなかお話しする機会がない方と交流できる点も、この福利厚生の大きな魅力だと感じています。

自分は毎月参加していますが、内容はいつも非常に充実しており、福利厚生とは思えないほど贅沢な体験ができることに驚かされます。美術館では、自分自身の感受性の面で理解が難しい部分もありましたが、綺麗な景色を眺めながらの足湯はとても印象に残りました。

また、お昼にいただいたカニのコース料理は、見た目も内容も圧倒されるほど豪華で、どのお料理も大変美味しく、心から満足できました。

このように、食事や体験だけでなく、人とのつながりまで大切にしているこの福利厚生は本当に素晴らしく、参加してよかったと改めて感じています。



いーふらんのリムジンバス

いーふらんでは現在5台のリムジンバスを所有しており、バスツアーをはじめとする様々なイベントで大活躍しています。運行は、社内の車両管理部に所属するプロのドライバーが担当するため、社員はいつでも安心・安全にイベントを楽しむことができます。

「従業員満足度100%」を目指した取り組み

現在いーふらんでは、社員ひとりひとりが働きやすく、且つやりがいを持って仕事に臨めるよう、働き方改革を行っており、 また福利厚生面にも注力し「日本で一番福利厚生の多い企業」を目指して福利厚生の拡充を推進しております。





■働き方改革



・原則残業禁止

「営業職=残業が多い職」というイメージが定着しておりますが、当社では「原則残業禁止」というルールを導入し、残業時間をゼロに出来るよう勤怠管理を徹底。

残業が発生した場合は、上司による業務の見直しが行われており、現在従業員の平均残業時間は月に3.35時間(日に10分程度)となっております。

・有給取得率85.7%

当社はプライベートを充実させることによって社員の力を最大限発揮できる事が大切だと考えております。

そのため従業員誰もが有給を自由に取得しやすい環境整備を徹底しており、有給申請書などは撤廃。

一般的な企業の有給取得率58％に対し、当社は85.7％と高い有給取得率を誇っております。

・高額インセンティブの支給

自らキャリアチェンジを志願できる「社内公募制度 / キャリア申請制度」を設けており、社員ひとりひとりが自分らしく輝けるポジションを提供しております。

営業部のエキスパートになっても良し、本社にて企業の経営に携わるも良し。

社員の挑戦を全面的に支援しております。

・自立的なキャリア選択を支援

当社では、平等な評価制度と「敢えて非上場企業であり続ける」という舵切りにより、入社したばかりの新卒社員の方々にも、高額なインセンティブをお渡しできております。

2024年卒の社員の中には、初年度の年収が1,600万円を超えたスタッフもおり、年齢や社歴にとらわれない風土のもと、新卒1年目から大きなやりがいを持って業務に取り組んでいただけます。

・お洒落を楽しむ風土

服装規定は最小限にしており、社会人として「スーツを着こなす楽しさ」を感じて頂きたいと考えております。

ネイルも自由なため、自分らしいスタイルでモチベーションを上げて、日々の業務に臨んでいただけます。





■福利厚生制度

当社では、「日本で一番福利厚生の多い企業」を目指し、福利厚生の拡充を推進しております。

いーふらんでは、「社員幸福満足度日本一」を目指し、その他にも様々な福利厚生制度を導入しています。今後も、社員が安心して長く働ける環境づくりに努めてまいります。

学生の皆さんへ

就職活動では、仕事内容や条件だけでなく、「どんな人たちと、どんな時間を過ごす会社なのか」も、ぜひ大切にしてほしいと考えています。

いーふらんには、役職や年齢に関係なく話ができる環境があり、仕事の場面だけでなく、こうした福利厚生を通じて人と人との距離が縮まる文化があります。

このバスツアーは、いーふらんの日常や社内の雰囲気をそのまま映した一例です。



新卒向け会社説明会について

いーふらんでは、新卒向け会社説明会を通じて、事業内容だけでなく、社内の雰囲気や働く環境、福利厚生についても詳しくお伝えしています。

「少し気になる」「話を聞いてみたい」

そんなきっかけからでもかまいません。ぜひ説明会にご参加ください。

いーふらんってどんな会社？

◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。

◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,847人（2025年12月時点）を抱えるまでに成長しております。業績も創業から連続して成長を成し遂げており、2025年6月期は売上989億円を達成いたしました。

◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,641店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2025年10月31日までの全期間の直営店（374店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。



◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。



【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

