2026シーズン キャプテン・副キャプテン決定のお知らせ
このたび、2026シーズンのキャプテンに米原秀亮選手、副キャプテンに神垣陸選手、西村恭史選手、近藤壱誠選手、玉城大志選手の就任が決定しましたので、お知らせいたします。
＜キャプテン＞
No.6 米原秀亮 Shusuke YONEHARA
【ポジション】
MF
【生年月日】
1998年4月20日（27歳）
【出身地】
熊本県
【身長/体重】
184cm/72kg
【利き足】
左
【経歴】
河江イレブン→ロアッソ熊本ジュニアユース→ロアッソ熊本ユース（※2種登録）→ロアッソ熊本→松本山雅FC→ヴァンフォーレ甲府（期限付き移籍）→ザスパ群馬
【出場歴】
J2：62試合/0得点
J3：66試合/2得点
リーグカップ：7試合/0得点
天皇杯：8試合/0得点
Jリーグ通算：128試合/2得点
【米原選手コメント】
「今年もキャプテンやります。良いときも悪いときもチームがいい方向向いてやっていけるように自分が先頭に立ってやっていきます。今年も熱いご支援・ご声援よろしくお願いします」
＜副キャプテン＞
No.8 神垣陸 Riku KAMIGAKI
【ポジション】
MF
【生年月日】
1998年7月14日（27歳）
【出身地】
群馬県
【身長/体重】
178cm/65kg
【利き足】
右
【経歴】
尚志高校→桐蔭横浜大学→レノファ山口FC→奈良クラブ→ザスパ群馬
【出場歴】
J2：81試合/1得点
J3：68試合/4得点
リーグカップ2試合/0得点
天皇杯：9試合/0得点
Jリーグ通算：149試合/5得点
【神垣選手コメント】
「副キャプテンを務めさせていただくことになりました。キャプテンを支えながら、自分自身も先頭に立ち、チームがより良い方向へ進めるよう全力で取り組んでいきます。よろしくお願いします」
＜副キャプテン＞
No.7 西村 恭史 Yasufumi NISHIMURA
【ポジション】
MF
【生年月日】
1999年11月4日（26歳）
【出身地】
大阪府
【身長/体重】
185cm/78kg
【利き足】
右
【経歴】
長野FC→興国高校→清水エスパルス→ファジアーノ岡山→清水エスパルス→ギラヴァンツ北九州→清水エスパルス→AC長野パルセイロ→清水エスパルス→AC長野パルセイロ→ザスパ群馬
【出場歴】
J1：10試合/0得点
J2：32試合/2得点
J3：134試合/14得点
リーグカップ：9試合/0得点
天皇杯：5試合/2得点
Jリーグ通算：176試合/16得点
【西村選手コメント】
「今年、副キャプテンを務めさせていただくことになりました。チームのことを考えながら、より一層責任と覚悟を持ってチームの勝利に貢献できるように頑張ります」
＜副キャプテン＞
No.13 近藤 壱成 Issei KONDO
【ポジション】
GK
【生年月日】
2001年1月15日（25歳）
【出身地】
奈良県
【身長/体重】
188cm/84kg
【利き足】
右
【経歴】
アスペガス生駒→ジュビロ磐田U-18→法政大学→ジェフユナイテッド千葉→ザスパ群馬
【出場歴】
J2：0試合/0得点
J3：25試合/0得点
天皇杯：2試合/0得点
Jリーグ通算：25試合/0得点
【近藤選手コメント】
「今シーズン、副キャプテンの役割を与えていただきました。これまで以上にピッチ内外で発言と行動に責任を持ち、キャプテンを支えながら自分なりにチームを引っ張っていけるように試行錯誤して頑張っていきたいと思います」
＜副キャプテン＞
No.4 玉城 大志 Taishi TAMASHIRO
【ポジション】
MF
【生年月日】
2001年4月10日（24歳）
【出身地】
埼玉県
【身長/体重】
174cm/73kg
【利き足】
左
【経歴】
岸町SSS→浦和レッズジュニアユース→浦和レッズユース→仙台大学→ザスパ群馬→ガイナーレ鳥取（期限付き移籍）→ザスパ群馬
【出場歴】
J2：9試合/0得点
J3：14試合/1得点
リーグカップ：3試合/0得点
天皇杯：1試合/0得点
Jリーグ通算：23試合/1得点
【玉城選手コメント】
「今シーズンから副キャプテンに就任しました。今まで以上に責任と覚悟を持ってザスパ群馬をJ2昇格に導けるよう励みます。よろしくお願いいたします」