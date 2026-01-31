【２月３日は節分】　そごう横浜店　恵方巻販売会

◆販売日：２０２６年２月３日（火）◆会場：そごう横浜店地下２階＝惣菜売場

株式会社そごう・西武

そごう横浜店では、２月３日（火）の節分の日に合わせて、バラエティ豊かな恵方巻を販売いたします。伝統的な「恵方巻」とは、七福神にちなんだ７種の具材（かんぴょう・しいたけ煮・玉子焼き・

うなぎ（もしくはアナゴ）・桜でんぶ・えび・きゅうり）を入れて作られますが、近年の恵方巻には”推し具材”といった好きな具材をふんだんにつかった恵方巻や、ハーフサイズで食べやすい大きさのものなど個人のニーズに合わせた恵方巻に人気が高まっています。今年１年の無病息災を願いに込めて、バラエティ豊かな恵方巻をぜひ味わってください。

海鮮の具材たっぷり。贅沢恵方巻 （一例）

海の幸が味わえる恵方巻。豪華な具材をたっぷりと巻いたボリューム感をお楽しみください。

ハゲ天／海老天恵方巻 ７０２円 ※限定３０本 【内容：海老天、いんげん天、たまご、しいたけ、でんぶ】

SUSHIDELSEA／海鮮幸運巻（大）１，５４０円 ※限定１００本

予約期間：～２月２日（月） 【内容：本まぐろ赤身、ねぎまぐろ、えび、サーモン、いか、玉子焼、きゅうり】

寿司政／宝珠巻（ハーフ）１，４０４円 ※限定３００本

穴子や海老が入ったスタンダードな商品

なだ万厨房／こうふく恵方巻 １，９４４円 ※限定２１本

【内容：えび、かに風味かまぼこ、厚焼玉子、かんぴょう、椎茸、きゅうり、海老入りおぼろ。】

山金／大間産本まぐろ入り海鮮太巻 ３，６０９円 本まぐろと伊勢真鯛が入った赤酢のシャリを使用した海鮮の恵方巻

魚喜／海鮮恵方巻（特上） ２，７８７円

【内容：本まぐろ、白身魚、サーモン、イカ、玉子、きゅうり、かに、いくら】

（上） ２，１３９円

【内容：本まぐろ、バチまぐろ、白身魚、サーモン、イカ、玉子、きゅうり】

古市庵／節分うず潮巻 １，５９９円 ※限定２５０本

１２種類の具を巻いた古市庵１番人気の極太巻。

バラエティ豊かな恵方巻（お肉・野菜など）

お肉、野菜、うなぎ、ヒレカツ、などさまざまジャンルから選べるのが嬉しい恵方巻。

柿安ダイニング／柿安名物の牛肉しぐれ煮恵方巻 １，７９３円 甘めに炊き上げた牛肉しぐれ煮は、酢飯と相性抜群。の食感も楽しい、食べ応えのある一品。まい泉／恵方ヒレかつ巻き（ハーフ） ６４８円 やわらかなヒレかつを酢飯で巻いた太巻は甘めのソースと酢飯の程よい酸味のバランスが特長。※限定１１０本純’sコッチン／（右）野菜恵方巻 ８６２円 野菜たっぷりの恵方巻 （左）牛プルコギ恵方巻 ９７２円 牛プルコギが入った恵方巻。

DEAN ＆ DELUCA／牛しぐれと海老フライの海山巻 ３，０２４円 和牛のしぐれ煮と海老フライを中心に赤キャベツのマリネ、きゅうりを添え、海苔を裏巻に。 和洋折衷の賑やかな具材が、口の中で見事に調和します。味の浜藤／浜名湖産クイーンうなぎ恵方巻 ２，２００円 浜名湖産ブランドのうなぎ『クイーンうなぎ』の蒲焼きを含め、６種類の具を１本ずつ丁寧に手巻きしました。