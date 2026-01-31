【脱・再生数至上主義】なぜ御社のYouTubeは売上に繋がらないのか？「資産型チャンネル」構築のプロが教える、中小企業のためのYouTube活用勉強会を2/10開催

株式会社 経営参謀

全国400社超の中小企業経営支援を行う株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）が運営する経営者コミュニティ「参謀」は、2026年2月10日（火）19時より、ダイア株式会社の高嶋 隼一氏を講師に迎え、「売上を確実に作る『企業YouTubeの正解』」をテーマにした勉強会を開催いたします。

開催の背景：企業のYouTube活用における「誤解」と「課題」

近年、多くの企業が動画マーケティングに参入していますが、その多くが「再生回数が伸びない」「登録者が増えない」という悩みを抱えています。しかし、企業のYouTube運用において、これらは本当に最重要指標なのでしょうか？

広告収益を目的とするYouTuberと異なり、企業が目指すべきは「認知拡大」の先にある「売上」や「問い合わせ」です。再生数を稼ぐためにエンタメ要素を強めた結果、本来のターゲット層（顧客）に届かず、事業成果につながらないケースが後を絶ちません。

本勉強会では、6年にわたり企業のYouTube運用代行・キャスティングを行い、「再生数」と「売上」の相関性の低さにいち早く着目してきたダイア株式会社の高嶋 隼一氏が登壇。「企業YouTubeは会社のホームページと同じ役割を持つべきである」という提言のもと、再生数に依存せず、着実に問い合わせを生み出す「資産型チャンネル」の構築ノウハウを公開します。

本勉強会で得られる知見

開催概要

- 「再生数の呪縛」からの脱却なぜ再生数が少なくても売上が上がるのか、そのメカニズムを解説。- 資産型チャンネルの構築法理念やビジョンを伝え、顧客の信頼を獲得するための動画構成とは。- 「総再生時間」への注目クライアントの可処分時間を奪い、ファン化させるための指標設定。- 具体的な導線設計動画からHPへの遷移、問い合わせ、購入に至るまでのスムーズなフロー構築。

イベント名： 【御社のYouTube運営は間違っています】 「再生数の呪縛」から脱却せよ！売上を確実に作る「企業YouTubeの正解」を大公開

日時： 2026年2月10日（火）19:00～22:00

対象： 経営者

参加費： 懇親会費実費（「参謀」会員限定イベントですが、初回のみ体験参加が可能）

定員： 各会場により異なります

申し込みURL： https://luma.com/0sthpcjf(https://luma.com/0sthpcjf?utm_source=prtimes)

＜会場アクセス＞

【東京メイン会場】参謀BAR浜松町 東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング 地下1階 浜松町ネオ横丁内

【兵庫会場】参謀スナック芦屋（ライブ配信） 兵庫県芦屋市川西町2-37 芦屋サウザンドビル

【茨城会場】参謀BARつくばトライベッカ（ライブ配信） 茨城県つくば市学園の森3-20-1 MeeToco N1階 E号室

【大阪会場】参謀BAR大阪（ライブ配信）会場非公開（お申込者に個別にご案内します）

登壇者プロフィール

ダイア株式会社 Web事業部 Webディレクター 高嶋 隼一 氏

企業YouTubeチャンネルの運営代行およびキャスティングを行う運用のプロフェッショナル。 6年にわたる現場経験の中で、クライアントの事業成長に最も寄与するのは、一過性の「再生数」ではなく、顧客の可処分時間を占有する「総再生時間」であると定義。 「企業YouTube＝動画版ホームページ」というコンセプトのもと、ターゲット顧客に対し、理念・サービス内容・購入導線を明確に示すチャンネル構築を支援。数多くの中小企業の問い合わせ数増加・売上向上に貢献している。

ファシリテーター

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

経営者コミュニティ「参謀」主催

デロイトトーマツグループにて10年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

経営者コミュニティ「参謀」とは

経営者コミュニティ「参謀」

「参謀」は、利害関係のない経営者同士が、肩ひじ張らずに自然な交流を持てる会員制の経営者コミュニティです。 元デロイトトーマツグループの経営コンサルタントであり、自らも事業会社を経営する代表の新谷が、「経営者には、互いに高め合え、時には弱音を吐けるサードプレイスが必要だ」と痛感し設立しました。

＜「参謀」の3つの特徴＞

自然な交流 名刺交換会や異業種交流会のような「狩り場」ではなく、経営者がフラッと立ち寄り、本音で語り合える安心・安全な場を提供しています。

実践型セミナーに参加し放題 毎週火曜日の夜に開催されるセミナーでは、新規事業、ファイナンス、DX、組織論から最新のAI活用まで、100テーマを超える経営課題解決のための勉強会を実施しています。

部活動などのコミュニティ活動 ゴルフやフットサルなどの部活動を通じ、仕事以外の側面でも深いつながりを構築できます。

過去のセミナー開催例：

・会社を急成長させ、そして倒産するまでの一部始終とそこから学んだこと

・社員の健康状態を会社がマネジメントすると生産性が30%上がる論理的説明

・『資金調達の基本』勉強会

・世界最先端の電子国家『エストニア視察体験記』共有会 など他多数

会社概要

株式会社 経営参謀 代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL： https://ksanbou.co.jp/

株式会社経営参謀