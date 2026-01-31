FUJIBASE、1/16リリース最新デジタルシングル「Wither / yosuga」より「yosuga」MVのYouTubeプレミア公開決定＆楽曲クレジット公開！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小林 智）と、株式会社kand production（本社：東京都渋谷区、代表取締役：片岡 大記）が共創事業としてマネジメントを手がける、ソロプロジェクト・アーティストFUJIBASE（読み：フジベース）が、フジテレビドラマ 『嘘が嘘で嘘は嘘だ』 の主題歌 「yosuga（読み：ヨスガ）」 のミュージックビデオを2/1(日)21:00にYouTubeプレミア公開することをお知らせします。

◇ FUJIBASE 最新リリース情報

2026年1月16日（金）配信リリース

4th シングル 「Wither / yosuga」

https://linkcloud.mu/2331c39d

2/1(日)21:00 「yosuga」YouTube プレミア公開

FUJIBASE 公式YouTube

https://www.youtube.com/@fujibase_jp

「yosuga」 は、FUJIBASE が主題歌を担当するフジテレビドラマ 『嘘が嘘で嘘は嘘だ』 の脚本からインスピレーションを受けて書き下ろされた新曲で、本日公開されたミュージックビデオではタイトルに込められた「心の拠り所を守るために」 人が思わず使ってしまう頼みの綱としての"嘘"をテーマとして制作をされました。「yosuga」の世界観を、恋人、友人、欲望など、それぞれ異なる拠りどころを抱えた人々が集う空間を、1対1の人間関係をベン図のように重なる関係性の交差点で生まれる嘘の気配を静かに浮かび上がらせる映像作品に仕上がっています。本日より、本MVのYouTubeプレミア公開に向けて事前登録が開始されており、2/1(日)20:15 より公開に先駆けたTikTok LIVE他を予定しています。

また今回、ミュージックビデオ公開と合わせて、1/16にリリースされた最新デジタルシングル2曲のクレジット情報を公開します。1曲目に収録されている「Wither（読：ウィザー）」 は、KURO（HOME MADE家族）による英語編詞監修のもと、DrumにHAYATO（FIVE NEW OLD）、Bass中井真貴（reading note）をゲストに、2曲目に収録の「yosuga」Drumには高城有輝（とけた電球）も迎えレコーディングされました。

FUJIBASE：Music, Lyrics, Arrangement, Vocal

KURO（HOME MADE家族）：Lyric Arrangement

SEVEN KATAOKA：Sound Produce、Arrangement, Guitar

中井真貴（reading note）：Bass

HAYATO（FIVE NEW OLD）：Drum

FUJIBASE：Music, Lyrics, Arrangement, Vocal

SEVEN KATAOKA：Sound Produce、Arrangement, Guitar

中井真貴（reading note）：Bass

高城有輝（とけた電球）：Drum

◇ライブ配信情報

「yosuga」ミュージック・ビデオ：プレミア公開直前配信

2/1（日）20:15～21:00

20:15：TikTokライブ

20:35：Instagramライブ

FUJIBASE 本人がプレミア公開を前に「yosuga」ミュージックビデオについて少しだけ語ります

FUJIBASE Profile

2024年に始動した、作詞・作曲・編曲・歌唱・トラックメイク、さらにはドラム演奏までを自身で手がけるソロプロジェクト・アーティスト。ラフに制作したデモ楽曲を（Demo Sketchと題して）毎月音楽サブスクリプションサービスより公開していたところ SNSを中心に多くの反響を呼ぶ。幅広いジャンル、年代の洋楽や映画、アニメ、漫画などの多彩なクリエイティブ・カルチャーをバックボーンに生み出される彼の楽曲は、多くのアーティスト、音楽ファン、そして業界関係者から注目を集めている。

◇HP / SNS

Official HP ：https://fujibase.tokyo/

Official X ：https://x.com/fujibase_jp

Official TikTok ：https://www.tiktok.com/@fujibase_jp

Official Instagram ：https://www.instagram.com/fujibase_jp

Official YouTube ：https://www.youtube.com/@fujibase_jp

ドラマ概要

（C）フジテレビ

■タイトル： 『嘘が嘘で嘘は嘘だ』（全４話）

■放送： 2026年1月11日（日）23:15～放送開始 以降毎週日曜23:15放送

※放送日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。

■出演： 菊地凛子、錦戸亮、竹原ピストル、塩野瑛久、中田青渚 ほか

■スタッフ：

脚本：生方美久

プロデュース：金城綾香

演出：高野舞

主題歌：FUJIBASE「yosuga」

制作プロダクション：AOI Pro.

制作著作：フジテレビ

■URL：

https://fod.fujitv.co.jp/title/10ev （配信ページ）

https://youtu.be/6w7ZyImrqKI （60秒予告）

直近ライブ公演スケジュール

2026年2月11日（水・祝）

E.L.L. × ZIP-FM FIND OUT OSU ENCOUNTER 2026

会場：大須 Electric Lady Land／ell.FITS ALL／ell.SIZE

Open 13:45 / START 14:15

おとなりにぎんが計画 / omeme tenten / スーパー登山部 /ビレッジマンズストア / らそんぶる / リアクション ザ ブッタ / ヤサシクアレ / Conton Candy / 飛行楽園 / ミーマイナー / メとメ / yutori / the shes gone / 至福ぽんちょ / 終活クラブ / FUJIBASE / Luov 【MC】白井奈津

2026年3月22日（日）

SANUKI ROCK COLOSSEUM 2026

【有料会場】festhalle / オリーブホール / DIME / MONSTER / TOONICE / SUMUS cafe

【無料会場】瓦町駅地下広場 supported by ESP

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ 会社概要

会社名：株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

所在地：東京都新宿区新宿5丁目18-14 北西ビル 8F

代表者：代表取締役社長 小林 智

Webサイト：https://fanystudio.com/

■株式会社kand production 会社概要

会社名：株式会社kand production（読み：カンドプロダクション）

所在地：東京都渋谷区渋谷1-3-9 ヒューリック渋谷一丁目ビル7F

代表者：代表取締役 片岡 大記

Webサイト：https://www.kandpro.com/