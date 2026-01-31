Bloody Mary（ブラッディーマリー） 2026 Stone Custom Fair -Circle of Life - 冬の煌めきを纏った“天然石カスタム”が登場

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が展開するアクセサリーブランド「Bloody Mary（ブラッディマリー）」は、2026年の通年企画として、四季をテーマにしたカスタムフェア『Stone Custom Fair -Circle of Life-』（ストーンカスタムフェア-サークルオブライフ）を開催します。

Stone Custom Fair -Circle of Life- / 第四弾

その第四弾として、“冬”の自然をイメージした天然石カスタムアイテムを2026年2月7日（土）より、Bloody Mary フラッグシップショップおよび一部取扱店にて発売を開始いたします。

【Circle of Life ― 生命の環】

「一年という時の旅路に寄り添うように、四季は静かに巡っていく」すべてが静まりかえり、世界は白い微睡に沈む。命が眠る大地に、雪は深く降り積もる。まるで静かな祈りのようにーー。

日本の美しい四季に着想を得て、自然のエネルギーと生命の物語を表現した「Circle of Life」コレクション。

1年の締めくくりとなる第四弾は冬。

大地の下、静かに眠りにつく命と、それを見守る深い夜。

すべてを優しく包み込む荘厳な雪景色をイメージしました。

PRODUCTBMB0477L-MtABsp \264,000(税込)左：BME0368-Ms \22,000(税込) / 右：BME0368-Bop \27,500(税込)BMP1577-MtABdD \110,000(税込) ※チェーンは別売りです。BMP0161-A \104,500(税込) ※チェーンは別売りです。MR0567-Mt \110,000(税込)左：BMR0595-Bd \33,000(税込) / 右：BMR0595-Pus \36,300(税込)

※Circle of Lifeのアイテムは限定品ではございません。

※商品のラインナップは店舗ごとに異なります。

※石・地金の価格変動により、予告なく価格を変更する場合がございます。

▼発売情報

発売日：2026年2月7日(土)

特設ページ：Bloody-Mary公式（https://bloody-mary.jp/）

販売店舗：Bloody Mary原宿店、Beyond Cool キャッスル(ブラッディマリー心斎橋店)、Beyond Cool浜松店、Beyond Cool 名鉄百貨店、ジュエリーコネクション（https://www.j-connection.jp/c/brand/bloodymary/bloodymary_feature/bloodymary_circleoflife）、楽天ビヨンクール（https://www.rakuten.co.jp/beyondcool/contents/bm-col-winter/）、Bloody Mary- ZOZOTOWN（https://zozo.jp/brand/bloodymary/）、 Amazon.co.jp: Bloody Mary（https://www.amazon.co.jp/stores/page/AF62B364-9398-4D58-8640-4D9553733EFE）

【Bloody Maryとは】

“自然の生き物を身にまとい、持ち手一人ずつの意味を込めてお守りとする“をブランドコンセプトに、26年にわたり繊細で象徴的なアクセサリーを発表し続けるBloody Mary。自然、神話、生命をテーマに、物語性あるデザインが支持されています。

▼お客様お問い合わせ先

株式会社ビヨンクール

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207

TEL : 03-6804-5201