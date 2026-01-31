2026年の運勢｜水晶玉子がエレメンタル占星術で占う総合運。公式占いサイト「エレメンタル占星術」にて『節分キャンペーン』を実施中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2026年1月30日（金）より、運営する公式占いサイト「水晶玉子◆エレメンタル占星術」にて『節分キャンペーン』の提供を開始いたしました。

『水晶玉子◆エレメンタル占星術』URL：https://suisho-tamako.jp

節分キャンペーン

■キャンペーン概要：

『節分キャンペーン』では、旧暦での大晦日、そして1年の運気の変わり目を迎える「節分」に合わせて、2026年の明らかにする鑑定をご用意したキャンペーンとなっております。キャンペーン期間中、対象鑑定を占うと、今しか占えない水晶玉子の特別鑑定をプレゼント！

東洋占星術において「節分」の翌日の立春から、2026年の運気の波は始まっていきます。この機会にぜひ「水晶玉子◆エレメンタル占星術」の占いをお楽しみください。

※『節分キャンペーン』に参加するためには、公式占いサイト「水晶玉子◆エレメンタル占星術」への会員登録が必要です。(月額440円)

■キャンペーン期間：

2026年1月30日（金）～ 2026年2月12日(木)17時

■公式占いサイト「水晶玉子◆エレメンタル占星術」のご紹介

「この人、本当に凄い！」有名占い師も絶賛、圧倒的信頼を置く『水晶玉子』。西洋と東洋、2つの占星術を融合させた新たな占術がスマートフォン向けに登場。あなたの運命、あの人の気持ち、2人の間に起きる出来事や日付まで……あなたが今知りたい“すべて”を『エレメンタル占星術』がピタリと言い当てます。

■監修者紹介

幼いころから占いに興味を持ち、東洋、西洋の枠を超えて数多くの占術を研究した知識を元に、独自の視点に立った解説は的中率も高くわかりやすいことから多くのファンを持つ。1998年に「FRaU」誌上にて宿曜経にインド占星術を加味したオリジナルの「オリエンタル占星術」を発表。 大反響を呼び、現在に至るまで不動に人気を築いている。「FRaU」の他にも、「MEN'S NON-NO」「SPUR」「TVぴあ」など、多数の雑誌で連載を持ち、幅広く活躍中。熱心な読者を虜にしている。

