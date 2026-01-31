日本文化【畳と西陣織】の美しさを、新しい視点で世界へ。伝統を大切にしながら、未来をデザインする老舗バッグメーカーが、楽天公式キャラクター「お買いものパンダ」と開発した特別なアイテムが発売開始！

洛北ビニール有限会社

このバッグの最大の魅力は、畳両面に描かれた「お買いものパンダ」と「小パンダ」！本商品ためにオリジナルで書き下ろされたイラストのため、どちらの面も独自の存在感を放ち、持つ人の個性を際立たせます。

染め畳バンブーバッグは、ただのバッグとしてお持ちいただくだけでなく、日常に日本の伝統美を気軽に取り入れることができる一品です。また、その美しいデザインは、お部屋のインテリアとしてもお楽しみいただけます。和のエッセンスをプラスするアイテムとして、ぜひお迎えください。染め畳バンブーバッグは、和風とモダンな要素が融合した、まさに最旬のアイテムです。

■特徴

和紙を撚って(よって)作られた和紙畳に、特許取得済の染色方法で柄や模様を入れた「染め畳」をフルキャンバスとした製品作りにチャレンジいたしました。畳は本来、バッグ素材としては非常に扱いづらく、製品化までには多くの試行錯誤を重ねましたが、他にはない唯一無二のプロダクトが完成しました。

■染め畳

インクジェットプリンターやシルクスクリーン印刷のように、色(インク)を素材の上に重ねるのではなく、染料を染み込ませていくので畳本来の良さを残しつつ、立体感と奥行きのある表情を生み出しています。

繊細な表現を実現

■西陣織などの着物生地を使用

バッグの側面には、伝統的な西陣織などの着物生地を贅沢に使用。和の趣を感じさせる色彩や繊細な模様が、バッグ全体に奥行きと上品さを加え、西陣織ならではの精緻な織り模様が、さらに一層の高級感を引き立てます。

内側も全て西陣織等の着物生地を使用

内側にも華やかな着物生地が施され、細部に至るまで丁寧に仕上げられた作りが特徴です。見た目の美しさだけでなく、収納力にも優れており、スマートフォンやお財布などの小物を整理しやすく、実用性と美しさを兼ね備えたデザインとなっています。

■畳って、水に弱そう？？

強力な撥水性

よく聞かれますが、和紙を撚った後に特殊な撥水コーティングをしてある為、水にはとても強く、ダニ・カビ等、また日焼けにも強くメンテナンスが容易です。

■畳って、重たそう？？

実際に持っていただければと思いますが、自立する畳の特性を使い、驚きの軽さを実現しています。

超軽量【660g】／フラットな折畳み式

ハードなバッグに見えますが、フラットに、コンパクト折畳み可能(厚さ約３cm)。この軽さ＋折畳み式は、持運びにも収納にも、また贈答品としても喜んでいただけます。

■販売先情報

本商品はオンラインストアおよびポップアップ会場特設ブースにて販売をいたします。

（１）オンラインストア

お買いものパンダSHOP（楽天市場店）

https://item.rakuten.co.jp/okaimonopandashop/o-0426/

●販売期間

2026/02/05(木)0:00～ ※受注販売となります。

（２）ポップアップ会場

TSUTAYA BOOKSTORE 則武新町店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/okaimonopandashop/cp/popup/(https://www.rakuten.ne.jp/gold/okaimonopandashop/cp/popup/)

●出店期間

2026/02/01(日)～2026/05/31(日)

●場所

TSUTAYA BOOKSTORE 則武新町店

〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町3-1-17

イオンモール Nagoya Noritake Garden

●営業時間

10:00-21:00

TSUTAYA BOOKSTORE 則武新町店

■楽天の公式キャラクター「お買いものパンダ」について

「お買いものパンダ」は、2013年5月に「楽天市場」のオリジナルLINEスタンプとして登場して以来、「楽天市場」LINE公式アカウントのお友だち数が5,800 万人以上（2026年1月時点）となるなど、愛らしいルックスと共感を呼ぶ感情表現で、世代や性別を問わず多くの方々に親しまれている楽天の公式キャラクターです。

公式サイト： https://event.rakuten.co.jp/okaimonopanda/

公式X： https://x.com/Rakuten_Panda

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@okaimonopanda

公式オンラインショップ：https://www.rakuten.co.jp/okaimonopandashop(https://www.rakuten.co.jp/okaimonopandashop)

■■染め畳バッグ ブランド【京都下鴨和物語】への思い■■

畳着物バッグが生まれた背景には､日本固有の文化である西陣織をはじめとした着物生地や､畳業界そのものが年々縮小していくという現実があります。私たちは、その状況を肌で感じながらものづくりに向き合う中で、少しでも日本文化の業界を盛り上げたい、そして日本の素晴らしい文化や工芸品を海外の方々にも知っていただきたいという強い思いを抱くようになりました。

その思いを形にしたのが、畳と着物生地を融合させたバッグブランド【京都下鴨和物語】です。

https://www.sakura-craft.jp/

■■洛北ビニールについて■■

1959年創業のバッグ・カバー・ケース製造会社

世界遺産 京都・下鴨神社すぐ近くで、職人の確かな技術と豊富な経験で私たちにしかできない「ものづくり」に挑戦しています。職人が一つずつ手作業で、心を込めて丁寧に作っています。

https://www.rakuhoku.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/rakuhoku_case

■製作一例

【大阪・関西万博2025】出展【三角形モジュールの可能性】展示【三角形をファスナーで繋ぎ合わせたバッグ】展示【照明インテリア】展示・台座も畳で製作イベント用 特大【１ｍバッグ】製作ロング染め畳【約１１ｍ】