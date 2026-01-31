福岡ソフトバンクホークス春季キャンプin宮崎 Supported by スカパー！に「バリカタ君のバリバリトーク」が再登場！ファン参加型アンケートも実施予定

株式会社Pictoria

AI技術等のテクノロジーを活用したIP創出事業を展開する株式会社Pictoria（東京都港区、代表取締役CEO：明渡隼人、以下「Pictoria」）は、福岡ソフトバンクホークス株式会社（福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：後藤芳光、以下「福岡ソフトバンクホークス」）と協力し、キャラクター「バリカタ君」とリアルタイムで会話を楽しめるAI対話コンテンツ「バリカタ君のバリバリトーク」を、2026年福岡ソフトバンクホークス宮崎春季キャンプにて実証設置することをお知らせします。

本コンテンツは、昨年開催されたファンフェスティバルにおいて好評を博した“お楽しみコンテンツ”の再登場となります。

「バリカタ君のバリバリトーク」は、Pictoriaが開発する対話型AIソリューション「Picto STAND」を活用し、AIキャラクターして登場する「バリカタ君」とファンが自由に会話を楽しめるインタラクティブコンテンツです。

ファンフェスティバルでの実証設置時には、多くの来場者が足を止め、キャラクターとの新しいコミュニケーション体験を楽しむ様子が見られました。こうした反響を受け、今回、宮崎春季キャンプ期間中に再び設置することが決定しました。

また今回は、「バリカタ君のバリバリアンケート」と題した簡単なアンケートも実施予定です。

本アンケートを通じて、バリカタ君に対するファンの声や体験の感想を収集し、今後のコンテンツづくりやさらなるファン体験の向上に活かしてまいります。

■宮崎春季キャンプ 開催概要

場所：宮崎市生目の杜運動公園内 宮崎FAN！FUN！ステージ

日時：2/1（日）、7（土）、8（日）、14（土）、15（日）、21（土）、22（日）、23（月・祝）

※宮崎FAN！FUN！ステージ上で演目実施中はご利用いただけません。

■「バリカタ君のバリバリトーク」について

「バリカタ君のバリバリトーク」は、縦型デジタルサイネージ「Picto STAND」を用いた対話型コンテンツです。

画面に登場するAIキャラクター「バリカタ君」は、来場者が話しかけた音声にリアルタイムで返答することができ、スタジアムやキャンプ地での滞在時間を、より楽しく思い出深いものにします。

■今後の展望

Pictoriaと福岡ソフトバンクホークスは、本取り組みを通じて、AI技術を活用した新たなファン体験の可能性を検証していきます。

ファンの皆様からの声を大切にしながら、キャラクターとファンの絆をより深めるエンターテインメントの形を、今後も追求してまいります。

■株式会社Pictoriaについて

株式会社Pictoriaは「推せる未来をつくる。」をミッションに、AIを主軸としたテクノロジーでIPを創出しています。

創業以来のVTuber関連事業と最新のAI技術を活用したAIキャラクター事業、自社開発、共同開発のIP事業を世界に向けて発信していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社Pictoria

・所在地：東京都港区赤坂

・代表者：代表取締役CEO 明渡隼人

・創業年：2017年12月

・公式WEBサイト：https://pictoria.co.jp/

・公式X(旧Twitter)：https://x.com/Pictoria_Inc