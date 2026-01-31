【沖縄プロ野球キャンプ応援！】スイーツで野球を楽しむ！《ベースボールアフタヌーンティー》が2月だけの限定販売！ | 沖縄・ラグナガーデンホテル

明海グループ株式会社

沖縄県宜野湾市のラグナガーデンホテル(株式会社 ラグナガーデンホテル)では、2月の沖縄プロ野球キャンプシーズン限定で《ベースボールアフタヌーンティー》を販売致します。ボールやヘルメット、スコアボードをモチーフにした遊び心溢れるスイーツに、ストライクやホームベースをテーマとしたセイボリーのラインナップ。プロ野球ファンの方はもちろん、ご家族やご友人とのひとときにもおすすめの、今シーズンだけのアフタヌーンティーをお楽しみください。



※写真は2名様分のアフタヌーンティーセット

セイボリー&スイーツ ラインナップ


セイボリー

試合の幕開けを告げる“スターター”


・横浜中華風ストライクスライダー　


・グリーンモンスタークロケット


　スターピクルスの輝き


・ホームベースニョコフリット


　&バットグリッシーニ






スコーン

ティータイムの“中盤戦”


・フロマージュ・ベースボール


・チョコレート・バッターズヘルメット


・背番号37番 MVPスタークッキー


・スコアボード・スコーン






ペストリー

クライマックスを飾る“スイートイニング”


・桃の香りの横浜シュークリーム


・バタフライマンゴープリン


・ストロベリーショコラオペラ


・苺みるくのパンナコッタ&ジュレ





■ドリンクメニュー(セットのドリンクは下記からお選びいただけます)


　コーヒー / カプチーノ / カフェラテ / アイスコーヒー


　ダージリン / アールグレイ/ アイスティー



追加料金〈\500〉でソフトドリンクのフリーフローも楽しめる！

■フリーフローソフトドリンクメニュー
　コーラ / ジンジャーエール / メロンソーダ / オレンジジュース


　アップルジュース / パイナップル・シークワーサージュース /烏龍茶



その他詳細・ご予約について

〈場所〉沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1 ラグナガーデンホテル 〈1F ラウンジ〉


〈ラウンジ営業日〉毎日営業


〈ラウンジ営業時間〉10:00～20:00 (最終入店19:30)


〈[いちごのアフタヌーンティー] 販売期間〉2026年2月1日(日) ～ 2026年2月28日(土)


〈[いちごのアフタヌーンティー] 価格〉 お一人様 [ドリンク付] \3,000(税込)


※アフタヌーンティーは17時ラストオーダーとなります。


ラグナガーデンホテルについて



那覇市街や北谷へのアクセスに優れ、トロピカルビーチや沖縄コンベンションセンターにも近い、シティ&リゾートホテルです。広々としたラウンジや県内最大級のプールが開放感溢れ、オーシャンビューの客室からは東シナ海を一望。那覇空港から約30分で南国リゾート気分を満喫できます。


館内には、和・洋・中・網焼の4種のレストランに加え、最上階のバーラウンジでは美しいサンセットを眺めながら贅沢なひとときをお楽しみいただけます。ファミリーから記念日旅行まで、幅広いシーンで楽しめるホテルです。



【住所】〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1


【HP】https://www.laguna-garden.jp/


【TEL】098-897-2121


【ご宿泊のお問合せ】0570-051-510