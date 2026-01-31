《松崎しげるから、コメント動画＆オフィシャルインタビュー解禁》＜独占初放送＞「松崎しげる コンサート2025 ｉｎ 新歌舞伎座」

株式会社ジャパネットブロードキャスティング撮影：福井麻衣子

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、昨年ソロデビュー55年を迎えた松崎しげるが２０２５年１１月に大阪・新歌舞伎座で行ったコンサート「松崎しげる コンサート2025 ｉｎ 新歌舞伎座」を独占初放送でお届けします。

二部構成になっている今回のコンサート。第一部は自身の“生い立ち”を巡る内容で、歌手・アーティストとしてのルーツとなった楽曲のカバーや影響を受けた先輩、刺激を受けた同志的な存在のアーティストの楽曲のカバーを披露。第二部はディナーショー的な雰囲気で自身のオリジナル楽曲を軸に聴かせる構成に。歌われた楽曲・セットリストには、いろんな思いが込められています。あわせて、9月6日「松崎しげるの日」に開催された「黒フェス2025～黒白歌合戦」も放送いたします。「BS１０プレミアム」にて独占放送される両ライブの放送を記念して、松崎しげるからオフィシャルインタビュー＆コメント動画が到着いたしました！

松崎しげる オフィシャルインタビュー

インタビュー冒頭で、今回久しぶりに新歌舞伎座のステージに立ったことに触れると「１０年前に大橋純子と一緒にそこ（新歌舞伎座）のステージに立って、その後、一回コンサートをやっているんですけど、とにかく久しぶり」と振り返り、「“新歌舞伎座”という名前から、僕らみたいにポップスとかジャズとかをやってきたものには程遠い感じがするんだけど、全然そんなことはなくて。ステージの奥行とか、ライブハウスとは全然違っているけど、音の響きがよくて、ポップスとかにもすごく適しているのを感じました。お客さんとの距離が近くて、実際、客席からもステージが近く感じられるみたいで、すごく歌いやすい空間」と語った。そんな新歌舞伎座での公演について「第一部は、自分の生い立ちを辿っていく感じになっています。自分の生い立ちを語るうえで外せない「Georgia On My Mind（我が心のジョージア）」や、友達の歌というか、関わりある人たちの曲を歌っています」と話し、中でも、売れない時代を共にした俳優の故 西田敏行との絆について、

「西田との付き合いも古いというか、長いんですよ。売れない役者と売れない歌手が六本木の飲み屋でずっと吞んでいた」と笑いながらか明かし、「そこから二人とも長く活動することができました。「夢に隠れましょう」という曲は自分が作った曲なんですけど、西田が「歌いたい」って言ってくれて、初めて一緒にビデオクリップをとれたのはいい思い出になりましたし、撮ってよかったなって思っている」と舞台でも披露した「もしもピアノが弾けたなら」の歌唱について回想した。第一部には松崎の“日本のスタンダードになった楽曲を継承していきたい”という思いが込められている。

第二部については「ディナーショーキングと言われた自分がショーマンとして魅せる“ディナーショー”に近いメニューにしました。歌っていて背景とか情景が見えてくる、そんな歌手になりたいと思いながら、セットリストの中のストーリーを考えたら、最後はやっぱり「愛のメモリー」がいいかなと思って、決めた」とセットリストを振り返り、アンコールで披露した「愛のボラーレ」に関しては「いつもはバーン！と歌っている自分が、最後はピアノ１本で原点に戻って、“自分の生きる道なんだよ”って。みんなが自分の「マイ・ウェイ」にしてくれたらいいなって思って歌った」と語り、「第一部と第二部、違った内容、雰囲気になっていますので、放送で見て楽しんでいただけたら」と強調した。

さらに、２０２５年９月６日に開催された「黒フェス２０２５」については「２０２５年は１１年目で、定着した感じがありますね。日本記念日協会が９月６日を「松崎しげるの日」と制定した時は、「ちょっと冗談じゃないよ」と思いながらも、「でも、映ってる姿を見るといつも顔が黒いし、歯を出していないと表情もわからないし、しょうがないか」って」と笑顔で振り返り、「せっかく９月６日が「松崎しげるの日」なんだから、その日にフェスを開こうと思ったんです。９月６日だから「黒フェス」でいいじゃんって感じで」と当時を回想した。「黒フェス２０２５」に出演する多くのアーティストの中でも、第１回から今回まで皆勤賞で出演しているももいろクローバーZに触れながら「自分の孫みたいなメンバーが、少女からレディに変わってきていて、「黒フェス」も歴史を重ねてきてるんだなというのを感じます。ももクロをはじめ、出演してくれるアーティストの方のおかげで、１０回という区切りを超えて、１１回目も開催できたのは本当に嬉しかった」と感謝の意を表した。

最後に、BS１０プレミアムでは音楽番組や映画などの放送をしていることから、エンタメ番組や作品鑑賞について「映画にしてもドラマにしても音楽にしても、目にしたり耳にしたりすると、それを見たり聞いたりした時代に戻れるんです。その時の流行り言葉だったり出来事だったりが蘇ってくるので、どんどん皆さんに音楽鑑賞、映画鑑賞、ドラマも含めてがんがん聴いて、ガンガン見てもらいたい」とメッセージを残し、インタビューが締めくくられた。松崎しげるの芸能生活が凝縮されたライブをぜひお楽しみください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cixb3C7Y2Vo ]

ＢＳ１０プレミアムにて独占放送！「松崎しげる コンサート2025 ｉｎ 新歌舞伎座」

松崎しげるが2025年11月に大阪・新歌舞伎座で行ったライブをお届け！数々の名曲を披露！放送日時：2月1日（日） よる6:00／2月17日（火） よる8:00

ソロデビュー55年。松崎しげるが自身の名曲を披露するだけではなく、これまで出会いを重ねてきた様々な盟友アーティストたちの名曲を歌い継ぐライブ。

【楽曲】上を向いて歩こう／また逢う日まで／夢に隠れましょ

／もしもピアノが弾けたなら／愛のメモリー／私の歌

松崎しげる主催「黒フェス」白黒歌合戦も独占放送！「黒フェス２０２５ ～白黒歌合戦～」放送日時：2月17日（火） 深夜1:10

2025年9月6日に東京の豊洲ＰＩＴで開催された松崎しげる主催の音楽の祭典。「白黒歌合戦」がテーマで、松崎しげるをはじめ、出演したももいろクローバーＺ、大友康平、加藤登紀子、など白黒チームに分かれて激突。ジャンルを超えた豪華共演による一日限りの熱いステージを独占放送。

【楽曲】松崎しげる：愛のメモリー 他／ももいろクローバーＺ：黒い週末／走れ！ -ＺＺ ｖｅｒ．- 他／加藤登紀子：百万本のバラ 他

／大友康平：ｆｆ（フォルテシモ） 他