【LE TALON】平成を熱狂させた大ヒット漫画『ハッピー・マニア』とスペシャルコラボレーション！
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役社長: 古峯 正佳）が運営する「LE TALON（ベーセーストック）」より、平成を熱狂させた大ヒット漫画『ハッピー・マニア』とのスペシャルコラボレーションアイテムが発売！
作中に描かれたシューズから着想を得てデザインしたシューズ2型に加え、安野モヨコ先生の原作イラストを贅沢にあしらったリバーシブルトート＆ハンカチ、全4アイテムがラインナップ。 漫画に夢中になった思い出とともに、いまの気分で纏える特別なコレクションです。
『ハッピー・マニア』コラボ特集ページ :
https://baycrews.jp/feature/detail/17401
ITEMS
◼︎ハッピー・マニア × LE TALON 3.5cmスクエアリボンミュール（税込価格 \13,750、展開サイズ SS～LL）
PINK
BLACK
VIEW ITEM :
https://baycrews.jp/item/detail/letalon/shoes/26181820151410
◼︎ハッピー・マニア × LE TALON 4.5cmスクエアセパレートパンプス（税込価格 \14,300、展開サイズ 22.0～25.0cm）
CAMEL
BLACK
VIEW ITEM :
https://baycrews.jp/item/detail/letalon/shoes/26171820158110
◼︎ハッピー・マニア × LE TALON リバーシブルトート（税込価格 \4,950）
PINK
YELLOW
BLUE
VIEW ITEM :
https://baycrews.jp/item/detail/letalon/bag/26092825007310
◼︎ハッピー・マニア × LE TALON コットンハンカチ（税込価格 \1,980）
PINK
YELLOW
BLUE
VIEW ITEM :
https://baycrews.jp/item/detail/letalon/goods/26090825002010
SCHEDULE
2026年１月３１日（土） LE TALON全店＆オンラインストア一斉発売
※店舗は各店オープン時間より、オンラインストアは12:00販売スタート
SHOP LIST :
https://baycrews.jp/store/list?shop=0829
ONLINE STORE :
https://baycrews.jp/item/list?q_skeywd=happy+mania&q_mtype=1
作品紹介
『ハッピー・マニア』 安野モヨコ著
1995年～2001年、FEEL YOUNG（祥伝社）にて連載。累計発行部数330万部を突破した、平成の伝説的恋愛漫画。恋の暴走機関車・重田加代子が繰り広げる怒濤の「しあわせさがし」の物語。
続編の『後ハッピーマニア』の最終巻が2026年２月６日発売され、ついに完結を迎える。
【LE TALON （ル タロン） 】
FAVORITE(自分が好きなもの)
SITUATION(TPOへのこだわり)
FEELING(身に着けたときの高揚感)
身に着けることでなりたい“自分らしさ”が完成する
日々のライフスタイル中で程よくトレンドも取り入れながら“自分らしさ”をバランス良くアップデートしたい女性へ向けたシューズブランド
ONLINE STORE：https://baycrews.jp/brand/detail/letalon
Instagram ：@letalon_jp｜https://www.instagram.com/letalon_jp/
【 会社概要 】
株式会社ベイクルーズ
創立 ：1977 年 7 月 22 日
代表取締役会長 ：杉村 茂
取締役社長 ：古峯 正佳
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、
飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL
WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.
HP：http://www.baycrews.co.jp/