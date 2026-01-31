【受賞】美容のプロが運営する結婚相談所「メリエール」が【IBJ AWARD 2025「BEST ROOKIE」】を２期連続で受賞！

株式会社クリア

美容・ライフスタイル事業を幅広く展開する株式会社クリア（本社：東京都渋谷区／代表取締役：勝沼 潤）が運営する結婚相談所メリエールは、このたび会員数・※成婚数 No.1*¹のIBJ が主催する「IBJ AWARD 2025年上期・下期 BEST ROOKIE」を受賞いたしました。

*¹No.1:日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数

最短3ヶ月で成婚へ！2期連続受賞の実績

この度、業界No.1*¹の登録会員数・※成婚数を誇る日本結婚相談所(IBJ)の加盟相談所であるメリエールが「IBJ AWARD2025年上期・下期 BEST ROOKIE」を2期連続で受賞いたしました。

メリエールは、お一人おひとりの結婚に真剣に向き合い、丁寧なヒアリングと成婚主義に基づいたサポート体制が高く評価され、今回の受賞に至りました。

メリエールならではの、美容に特化した専任のカウンセラーがプロフィール作成から成婚に向けて

「あなたの結婚にエールを」をコンセプトに理想のパートナーとの出会いをサポートしています。

『IBJ AWARD』とは？

『IBJ AWARD』は、全国4,541社のIBJ加盟相談所の中から、実績・信頼性・ガイドライン遵守など多角的な視点で特に優れた相談所を表彰する制度です。

「IBJ AWARD BEST ROOKIE」は、IBJ加盟から2年以内の新設相談所の中でも、特に顕著な成長・実績を上げた相談所に贈られる賞であり、全国4,541社のIBJ加盟相談所の中から、わずか6.0％のみが選ばれる名誉ある賞です。

婚活は結婚相談所「メリエール」におまかせ！

結婚相談所「メリエール」は、メンズ脱毛サロン「メンズクリア」や脱毛サロン「ストラッシュ」を運営する株式会社クリアが手がける婚活サービスです。

日本最大級の結婚相談所ネットワーク「IBJ（東証プライム上場）」の正規加盟店として、美容領域に精通した専任カウンセラーが、初回のご相談からご成婚までを一貫してサポートします。

美容で培った“外見・印象づくり”の知見を活かし、プロフィール作成・写真アドバイス・デート戦略など、あなたの魅力を最大限に引き出すサポートをご提供します。

Step1：無料相談

これまでの婚活状況や今後の活動イメージ、目標についてお伺いします。

婚活や結婚相談所に関するお悩みや疑問を解消し、サービスに納得したうえでご入会いただけます。

Step2：入会・婚活プラン設計

お相手に求める条件やご自身のプロフィール、結婚観や価値観を伺い、理想のお相手像を明確化。最短でゴールに向かえるよう最適な活動プランを設計します。

Step3：お相手探し・マッチング

IBJ会員（約9万人）の中から理想のお相手を探します。カウンセラーの提案、IBJ独自のお見合いシステム、婚活パーティーなど多様な方法でお相手を探せます。

Step4：お見合い・見極め期間

お見合い成立後、場所や日程の調整は専任カウンセラーが対応。

この時点で一人に絞る必要はなく、複数のお相手とお見合いやデートをしながら、真剣交際に進むべきお相手をカウンセラーと相談して決めます。

Step5：真剣交際

結婚後のイメージをすり合わせ、気になる点や心配事をカウンセラーを通じて確認可能。

不安を取り除いた上でご成婚へと進みます。

Step6：ご両親への挨拶・プロポーズ

お互いの気持ちが固まったら、ご両親への挨拶やプロポーズの段階へ。

服装や手土産、思い出に残るプロポーズプランのアドバイスを行います。

Step7：婚約・成婚退会後もサポート

ご成婚退会後も、ご両家の顔合わせや結納、結婚式のプランニング等のご相談を承ります。

「結婚したいけれど、何から始めればいいかわからない」「理想の相手と出会いたい」という方は、ぜひこの機会に「メリエール」で新たな一歩を踏み出してください。

無料カウンセリング受付中！

「恋愛がうまくいかない」「出会いがない」「結婚のタイミングがわからない」そんな悩みをひとりで抱えていませんか？

本気で結婚を考えるなら“恋愛や結婚のプロ”への相談が近道になることも！

経験豊富な専任カウンセラーが

・あなたの恋愛傾向を分析

・理想のパートナー像を一緒に言語化

出会いから交際、成婚までをトータルでサポートいたします。

脱毛サロンSTLASSH（ストラッシュ）

弊社は、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に、全国62店舗を展開する女性専用の脱⽑サロンです。これまでに314万回*²以上の脱⽑実績を積み上げ、総会員数33万人*²を突破いたしました。日焼け肌にも施術可能でうぶ⽑にも効果がある「ISGトリプルアタック脱⽑」という独自の脱⽑方式により、ほとんど痛みがなく、最短6ヶ月での脱⽑が完了するスピード脱⽑を実現しました。 針を使用しないコラーゲン導入法として注目を集めている美容施術エレクトロポレーションを脱⽑と同時に行うことができる業界初*³の「エレクトロポレーション脱⽑」も、多くのお客様よりご好評をいただいています。また、こだわりの自社開発スキンケア商品「HADATERASU」を取り揃えており、スタッフがお客様に自信を持ってご提案できるサロンです。

*² 2025年1月時点の累計実績

*³エレクトロポレーションと脱毛を同時に行う施術としては、脱毛サロン業界初。（当社調べ／2025年9月時点）

■会社概要

株式会社クリア

本社： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー34F

代表： 代表取締役社長 勝沼 潤

設立： 2015年

TEL ： 03-6625-7935

メリエール公式HP ：https://marryyell.com

ストラッシュ公式HP ： https://stlassh.com/

店舗一覧： https://salons.stlassh.com/

Instagram： https://www.instagram.com/stlassh/

Facebook ： https://www.facebook.com/stlassh/

Twitter ： https://twitter.com/stlassh

TikTok ： https://www.tiktok.com/@stlassh00